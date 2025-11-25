Người vùng lũ: 'Khẩn thiết cần thuốc men, chăn ấm'

Sau khi lũ rút, nhiều người dân rất cần thuốc men, xà phòng, chăn ấm, quần áo để sử dụng. Phụ nữ, trẻ em gái mong được ủng hộ đồ lót mới, băng vệ sinh và bỉm sữa cho bé sơ sinh.

Nhiều người dân vùng lũ rất cần được cứu trợ thuốc men, chăn ấm, quần áo sau khi nước rút. Ảnh: Quỳnh Long Hải.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, khi trở lại căn nhà ở xã Phú Hòa 2 (tỉnh Đắk Lắk) hôm 22/11, chị Nguyễn Bích vẫn không khỏi bàng hoàng với cảnh tượng hiện ra trước mắt: cửa nẻo cong vênh, bàn ghế đổ ngã, nhiều vật dụng hư hỏng sau nhiều giờ ngâm trong nước.

“Nhà tôi giờ chẳng còn thứ gì nguyên vẹn. Gạo thì ướt, chất đốt để nấu ăn cũng hết sạch. Ngâm mình trong nước mấy ngày nên tay chân tôi bị nấm”, chị nói với Tri Thức - Znews, cho biết điều chị cần nhất lúc này là thuốc men, sữa và những nhu yếu phẩm.

Sau khi nước rút, người dân vùng lũ miền Trung tiếp tục đối diện khó khăn khi nhiều tài sản, vật dụng đã bị trôi, hư hỏng do nước lũ. Để bước đầu trở lại cuộc sống, ngoài thực phẩm, một số vật dụng sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe là điều họ cần kíp.

Chăn màn, quần áo, thuốc men

Tại khu vực ven sông B thuộc thôn Phú Lộc, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk, căn nhà của chị Mỹ Linh loang lổ bùn đất, vật dụng ngổn ngang sau khi nước rút. Đỉnh lũ, nước ngập tràn lên tận mái khiến toàn bộ tài sản gia đình chị hỏng hoàn toàn. Đồ dùng học tập, sách vở của ba con nhỏ đều ướt nát.

“Mì gói, nước uống thì trưởng thôn đã phát. Nhưng chiếu, mền, gối, xà phòng, quần áo để dùng hàng ngày thì nhà tôi không còn gì. Chúng tôi chỉ cần mấy thứ để ngủ cho đỡ lạnh thôi”, chị Linh bày tỏ.

Bên cạnh đó, sau nhiều ngày lội bùn, ngâm nước lạnh, cả chị và các con đều bị ngứa rát, nổi mẩn. Cả gia đình đang rất cần thuốc trị nấm, thuốc ho, hạ sốt để phòng bệnh khi trời còn ẩm và lạnh.

Căn nhà của chị Nguyễn Bích (xã Phú Hòa 2) hư hại sau đợt lũ lịch sử.

Hiện nước trong khu vực đã rút, nhưng để mua lại những vật dụng tối thiểu, chị Linh cho biết mình “thật sự không có tiền”. Nhiều đoàn xe từ thiện đã về khu vực, nhưng những hộ nằm sát mép sông - nơi chịu thiệt hại nặng nhất - như gia đình chị vẫn chưa nhận được hỗ trợ.

Ngày 24/11, trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Võ Thị Kim Oanh, Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết nhu cầu cấp thiết nhất của người dân sau lũ hiện nay không còn là mì tôm, bánh hay sữa bởi những mặt hàng này bà con đã nhận khá nhiều và gần như đã tạm đủ.

Thay vào đó, thứ họ đang cần nhất là chăn ấm, đồ dùng cá nhân, gạo, cùng các loại thuốc sát trùng, thuốc phòng bệnh do nhiều ngày ngâm nước.

Theo bà, tỉnh đang tập trung toàn lực cho công tác khắc phục. “Ủy ban và các đơn vị chức năng đang tiếp nhận, hướng dẫn và phân bổ hỗ trợ. Công an, bộ đội cũng phối hợp rất nhiều để giúp bà con ổn định trước mắt”, bà thông tin.

Hiện, quỹ cứu trợ của tỉnh Đắk đã huy động được hơn 80 tỷ đồng, song theo bà Võ Thị Kim Oanh, con số này vẫn là rất nhỏ so với tổng mức thiệt hại. “Việc hỗ trợ lâu dài, nhất là dựng lại mái nhà và khôi phục sinh kế cho người dân, mới là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới”, Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk nói.

Dụng cụ lau dọn, vệ sinh nhà cửa

Sinh sống tại phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Uyên (sinh năm 1992) may mắn di dời được nhiều đồ đạc và đi tránh trú sớm nên không thiệt hại quá nhiều tài sản. Song với chị và người thân, điều mệt mỏi nhất là việc lau dọn, sửa sang nhà cửa đã chìm nhiều giờ trong nước lũ.

Ngay khi nước rút, nhiều người đổ xô đi mua các loại máy xịt rửa cao áp, cây cào nhà đến chổi, làm xuất hiện tình trạng đôn giá, cung không đủ cầu.

"Cây cào nhà bình thường tôi mua 35.000 đồng, sau khi lụt lên giá 150.000 đồng. Giá thuê người vệ sinh cũng tăng lên, khoảng 1,1-1,5 triệu đồng cho một phòng trọ tầm 20 m2. Tội nhất là những gia đình neo đơn, sinh viên, mẹ bỉm sữa nhà ít người; không có ai phụ dọn nên cần thuê người mà cũng không có", chị nói, cho biết thêm nhiều khu vực hiện vẫn chưa có điện, nước trở lại nên việc vệ sinh càng khó khăn.

Người thân chị Thùy Uyên chật vật dọn nhà sau lũ.

Vì nhà thiệt hại ít, mấy hôm nay, chị Uyên cũng tham gia quyên góp, hỗ trợ các khu vực khó khăn hơn. Ngoài vấn đề dọn nhà, sửa chữa đồ dùng hư hại, chị nhận thấy nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em gái, rất cần được ủng hộ đồ lót mới, băng vệ sinh và bỉm sữa cho trẻ sơ sinh.

"Những đồ này hay bị xem là nhạy cảm, ít người để ý nhưng thực sự quan trọng", chị chia sẻ.

Đến nhà ông bà ngoại ở xã Phước Khánh (tỉnh Khánh Hòa) phụ dọn dẹp sau khi nước rút, Trường Thành (sinh năm 1999) cũng chật vật với lớp bùn non dày cả chục cm. Tất cả dụng cụ anh có chỉ là chiếc xẻng, xe rùa chưa bị trôi đi.

Nhà ông bà của Trường Thành ngập bùn sau khi nước rút.

"Cũng vất vả, nhưng đây là tình cảnh chung của mọi người xung quanh rồi. May mắn là tôi sinh sống ở gần nhà ông bà nhưng không bị ngập nên có thể sớm qua đây phụ giúp", anh nói.

Thành cho biết thêm khu vực anh sống đã vào mùa mưa nên buổi tối khá lạnh. Bởi vậy, người dân cần thêm chăn ấm để chống chọi, bên cạnh quần áo và gia vị nấu ăn.

Hiện tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, hàng chục điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm, đồ dùng ủng hộ người dân miền Trung cũng đã được thiết lập, được nhiều người hưởng ứng gửi gắm.

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân ủng hộ quần áo (mới hoặc còn tốt, sạch, phân loại rõ ràng); nhu yếu phẩm còn hạn sử dụng (mì gói, gạo, nước uống, đồ hộp, sữa, dầu ăn…); chăn, áo mưa, đèn pin, pin dự phòng; cùng các vật dụng phục vụ sinh hoạt sau lũ như khăn, xà phòng, bột giặt, dung dịch vệ sinh, khẩu trang và một số loại thuốc thông thường.

Toàn bộ hàng hóa sẽ được kiểm tra, phân loại, đóng gói và vận chuyển đến đúng địa phương, đúng người, đúng nhu cầu.

