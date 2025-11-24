Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Biển Đông sắp đón bão số 15, dự báo diễn biến phức tạp

20:05 24/11/2025
Dự báo Biển Đông sắp đón cơn bão số 15, diễn biến sau ngày 27/11 còn rất khó lường cả về cường độ và quỹ đạo.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 13h ngày 24/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,6 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Bao so 15 Bien Dong anh 1

Bản đồ quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Nguồn: NCHMF.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km và duy trì cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Ngày 26/11, áp thấp nhiệt đới khả năng đi vào khu vực giữa Biển Đông, dọc vĩ tuyến 11-12 độ vĩ Bắc, có thể mạnh thành bão số 15.

"Các diễn biến của bão sau ngày 27/11 còn rất khó lường, cả về cường độ và quỹ đạo", cơ quan khí tượng nhận định.

Theo đó, dự báo khoảng 13h ngày 26/11, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, đổi hướng Tây với tốc độ khoảng 20-25 km/h. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa, khả năng mạnh lên thành bão số 15 trên Biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và tiếp tục có thể mạnh thêm.

Ngoài ra, theo nhận định của Cục Khí tượng thuỷ văn, trong sáng nay (24/11), cường độ bão mạnh nhất dự kiến khi đi qua khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10, giật cấp 13, sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, hướng về đất liền Nam Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ). Thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng 28-30/11.

Khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung Bộ, cường độ khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở mức bão cấp 8-9 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Dự kiến từ 28 tới 30/11, Đà Nẵng đến Lâm Đồng khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, trong đó mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển. Các tác động cụ thể cần tiếp tục được cập nhật theo số liệu quan trắc và dự báo trong 1-2 ngày tới.

Từ chiều tối 25/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Trong khoảng đêm 26-28/11, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/bien-dong-sap-don-bao-so-15-du-bao-dien-bien-phuc-tap-post1605477.html
Cùng chủ đề
Giá xăng dầu hôm nay 24/11: Tiếp tục giảm nhẹ Đời sống
Giá xăng dầu hôm nay 24/11: Tiếp tục giảm nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay 24/11 trên thị trường thế giới tiếp tục đà giảm so với các phiên giao...

Nga bán hơn 200 tấn vàng dự trữ Đời sống
Nga bán hơn 200 tấn vàng dự trữ

Bộ Tài chính Nga cho biết Ngân hàng Trung ương Nga lần đầu tiên bắt đầu bán vàng vật chất...

Những 'núi' hàng hóa ở TP.HCM chờ chuyển đi ủng hộ miền Trung Đời sống
Những 'núi' hàng hóa ở TP.HCM chờ chuyển đi ủng hộ miền Trung

Tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, hàng trăm tấn nhu yếu phẩm gồm quần áo, thực phẩm, nước uống......

Diễn biến áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông, dự báo mạnh lên thành bão Đời sống
Diễn biến áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông, dự báo mạnh lên thành bão

Hiện nay, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động mạnh trên vùng biển phía Đông miền Trung Phi-líp-pin, dự...

Xuất hiện vết nứt dài 100m ở Lâm Đồng, có nguy cơ sạt lở Đời sống
Xuất hiện vết nứt dài 100m ở Lâm Đồng, có nguy cơ sạt lở

Nhiều người dân tại xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng đã được hỗ trợ di dời đến khu vực an toàn.

Mưa lũ làm 85 người chết & mất tích, người dân cần thuốc men, hoá chất Đời sống
Mưa lũ làm 85 người chết & mất tích, người dân cần thuốc men, hoá chất

Tính đến 17h ngày 22/11, mưa lũ kỷ lục ở Nam Trung Bộ đã khiến 85 người chết và mất...

Mới cập nhật
Học sinh tiểu học sắp được dạy AI

Học sinh tiểu học sắp được dạy AI

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo hướng dẫn thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) trong phổ thông, giúp học sinh nâng cao năng lực số, tư duy sáng tạo và chuẩn bị sẵn sàng cho môi trường số.

12 giờ trước Học đường

Bích Phương vướng nghi vấn 'dao kéo' vòng 1

Bích Phương vướng nghi vấn 'dao kéo' vòng 1

Ngoại hình khác lạ của Bích Phương khiến dân tình bàn tán.

14 giờ trước Showbiz

Những thay đổi cuối cùng của iPhone 18

Những thay đổi cuối cùng của iPhone 18

Theo 9to5Mac, Apple đang hoàn thiện những chi tiết cuối cùng cho dòng iPhone 18 ra mắt vào mùa thu năm sau và iPhone 18 Pro sẽ có ít nhất hai thay đổi đáng chú ý trong thiết kế.

15 giờ trước Thiết bị

Loại cá có vẻ ngoài 'phát khiếp' là đặc sản Cà Mau, phơi khô bán 500 nghìn/ký vẫn cháy hàng

Loại cá có vẻ ngoài 'phát khiếp' là đặc sản Cà Mau, phơi khô bán 500 nghìn/ký vẫn cháy hàng

Loại cá này được cho là đặc sản Cà Mau, nên thử khi có dịp đến đây.

15 giờ trước DU LỊCH

Giá xăng dầu hôm nay 24/11: Tiếp tục giảm nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay 24/11: Tiếp tục giảm nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay 24/11 trên thị trường thế giới tiếp tục đà giảm so với các phiên giao dịch trước đó.

15 giờ trước Đời sống

Học trò làm bài toán '2+4=6' bị chấm sai, nhiều người lại đồng tình với giáo viên

Học trò làm bài toán '2+4=6' bị chấm sai, nhiều người lại đồng tình với giáo viên

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện hình ảnh về một bài toán tiểu học nhận được sự bàn luận rôm rả của cộng đồng mạng.

15 giờ trước Học đường

Lễ hội “Oẳn tù tì” thu nhỏ trong MV của ca sĩ nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương

Lễ hội “Oẳn tù tì” thu nhỏ trong MV của ca sĩ nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương

Ngày 23/11, Nguyễn Ngọc Kim Cương đã có buổi ra mắt MV “Oẳn tù tì”. Đây là dự án âm nhạc đặc biệt - đánh dấu sự hợp tác giữa nhạc sĩ Tuấn Cry, người đứng sau nhiều bản hit triệu view và cô bé Kim Cương - 13 tuổi, đại diện cho thế hệ Gen Z yêu nghệ thuật dân gian.

16 giờ trước GIẢI TRÍ

Khỏe tại nhà - Xu hướng mới của giới trẻ Thủ đô với thiết bị Toshiko

Khỏe tại nhà - Xu hướng mới của giới trẻ Thủ đô với thiết bị Toshiko

Giữa nhịp sống nhanh và dày đặc áp lực, người trẻ Hà Nội đang dần tìm lại điểm cân bằng cho bản thân theo một cách khác: chăm sóc sức khỏe chủ động ngay tại nhà.

16 giờ trước SỨC KHỎE

Chuyên gia cảnh báo 4 bộ phận của cua biển không ăn, dễ gây hại sức khỏe

Chuyên gia cảnh báo 4 bộ phận của cua biển không ăn, dễ gây hại sức khỏe

Để đảm bảo an toàn sức khỏe, cần chú ý khi ăn cua biển.

16 giờ trước Sống khỏe

Loại rau được ví là 'rau trường sinh', tốt như thuốc bổ: Ở Việt Nam mọc dại, ít người biết

Loại rau được ví là 'rau trường sinh', tốt như thuốc bổ: Ở Việt Nam mọc dại, ít người biết

Loại rau này được cho là tốt cho sức khỏe, góp mặt trong nhiều bài thuốc dân gian.

16 giờ trước Dinh dưỡng