Diễn biến áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông, dự báo mạnh lên thành bão

Hiện nay, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động mạnh trên vùng biển phía Đông miền Trung Phi-líp-pin, dự báo có thể mạnh lên thành bão khi tiến vào Biển Đông, gây sóng lớn và gió giật mạnh, cảnh báo tàu thuyền hoạt động trên vùng biển nguy hiểm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 08 giờ sáng 24/11, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Phi-líp-pin. Vùng gần tâm áp thấp có sức gió mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Áp thấp nhiệt đới đang mạnh trên Biển Đông. Ảnh minh hoạ

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h. Đến 07 giờ ngày 25/11, tâm áp thấp dự kiến ở vị trí 11,0N-123,1E, sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Đến 07 giờ ngày 26/11, áp thấp đi vào Biển Đông, vị trí 11,2N-117,6E, có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10, ảnh hưởng vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20 km/h mỗi giờ và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Hiện trạng áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Phi-líp-pin. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia

Về tác động trên biển, từ chiều tối 25/11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-7; gần tâm bão có gió cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0 m, biển động mạnh.

Trong khoảng đêm 26-28/11, khu vực Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa, có thể chịu gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm cần đề phòng tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.