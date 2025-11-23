Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Xuất hiện vết nứt dài 100m ở Lâm Đồng, có nguy cơ sạt lở

20:10 23/11/2025
Nhiều người dân tại xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng đã được hỗ trợ di dời đến khu vực an toàn.

Chiều 23/11, người dân phát hiện vết nứt trên quả đồi cà phê tại thôn Đường Mới, xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng. Theo ghi nhận từ cơ quan chức năng, quả đồi rộng nhiều hecta xuất hiện một vết lún nứt lớn kéo dài khoảng hơn 100m, rộng 20cm và sụt sâu hơn 1m. Toàn bộ diện tích xung quanh ngấm nhiều nước, nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng trực tiếp tới 6 hộ dân với 20 nhân khẩu.

 

Cơ quan chức năng đang khẩn trương đánh giá vết lún nứt để có phương án xử lý. Bên cạnh đó, bố trí lực lượng để cắm biển cảnh báo, túc trực đảm bảo người dân không vào khu vực nguy hiểm.

Vết nứt lớn ở một quả đồi cà phê tại xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng Vết nứt lớn ở một quả đồi cà phê tại xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng

Nhận được tin báo của người dân, các lực lượng chức năng xã D’ran cùng Sở Chỉ huy phía trước 3 - Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tại xã D’ran nhanh chóng tiến hành di dời tài sản và người dân có khả năng bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

 

Tại xã D’ran, vào đêm 19/11, Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi xả điều tiết nước qua tràn hồ Đơn Dương với lưu lượng lớn khiến toàn bộ khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp dọc hạ lưu sông Đa Nhim ngập nước. Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do mưa lớn nên nhiều khu vực xuất hiện các vị trí sạt lở, ngập úng cục bộ.

Trong đó, khu vực dân cư xã D’ran nằm ngay chân đập hồ thuỷ điện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 100 căn nhà tài sản hư hại nặng, hàng chục hecta hoa màu bị nước lũ tàn phá.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người dân di tán khỏi khu vực nguy hiểm Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người dân di tán khỏi khu vực nguy hiểm
