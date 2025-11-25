Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Dự báo thời gian các địa phương chịu tác động trực tiếp từ bão số 15

09:50 25/11/2025
Bão số 15 đang tiến nhanh về phía Nam Trung Bộ, dự kiến gây gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông từ ngày 25/11 và mang mưa lớn diện rộng cho một số tỉnh, thành.

Theo cơ quan khí tượng, hồi 1 giờ ngày 25/11, tâm áp thấp nhiệt đới đang nằm trên khu vực miền Trung Philippines, tại tọa độ 9,9 độ Vĩ Bắc và 124,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Hệ thống thời tiết này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Dự báo đến 1 giờ ngày 26/11, áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão mới. Tại thời điểm này, tâm hệ thống ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc – 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông. Cường độ gió có thể tăng lên cấp 8, giật cấp 10.

Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong giai đoạn này được xác định từ vĩ tuyến 9,5 – 13,5 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 118 độ Đông. Khu vực chịu rủi ro thiên tai cấp 3 gồm vùng biển phía Đông giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc của Nam Biển Đông.

Đến 1 giờ ngày 27/11, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15-20 km/giờ. Tâm bão được dự báo ở 12,5 độ Vĩ Bắc – 115,9 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông; sức gió mạnh lên cấp 9-10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm mở rộng lên vĩ tuyến 9,5 – 15 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 114 độ Đông; rủi ro thiên tai vẫn ở cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tới, cơn bão có Xu hướng di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10-15 km/giờ và còn khả năng mạnh thêm, gây ra diễn biến phức tạp trên biển.

Dự báo đến ngày 26/11, tâm bão số 15 sẽ cách bờ biển Nam Trung Bộ khoảng 1.000 km. Sau mốc thời gian này, hoàn lưu bão được dự báo tiếp tục đi theo hướng Tây và áp sát đất liền, với vùng ảnh hưởng chính trải dài từ Gia Lai đến Lâm Đồng (khu vực các tỉnh Bình Định – Bình Thuận cũ). Thời gian tác động mạnh nhất rơi vào 28 – 30/11.

Từ chiều tối 25/11, gió trên vùng biển phía đông khu vực giữa và nam Biển Đông bắt đầu mạnh lên cấp 6 – 7; khu vực gần tâm bão có thể đạt cấp 8, giật cấp 10, kèm theo sóng cao 3 – 5 m khiến biển động dữ dội.

 
Ảnh minh hoạ/Nguồn: Tuổi Trẻ Online Ảnh minh hoạ/Nguồn: Tuổi Trẻ Online

Trong khoảng đêm 26 đến 28/11, khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa, có nguy cơ hứng chịu gió mạnh cấp 9 – 10, giật tới cấp 13. Các tàu thuyền đi qua vùng này đều đối mặt với khả năng gặp giông lốc, gió giật và sóng lớn.

Trên đất liền, Nam Trung Bộ – đặc biệt là Gia Lai và Lâm Đồng, được cảnh báo chịu tác động trực tiếp từ bão.

Dự báo từ 28 – 30/11, mưa lớn trên diện rộng sẽ xuất hiện từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng, trong đó khu vực ven biển nhiều khả năng mưa lớn hơn so với các vùng còn lại.

