Cải tạo phòng khách nhỏ: Mẹo giúp không gian trở nên rộng rãi hơn

Sở hữu một phòng khách có diện tích khiêm tốn không có nghĩa là bạn phải hy sinh sự sang trọng và tiện nghi, đặc biệt là trong dịp Tết. Với một vài bí quyết chọn lọc nội thất và sắp xếp màu sắc thông minh, bạn hoàn toàn có thể biến căn phòng nhỏ hẹp trở nên thoáng đãng, rộng rãi đến bất ngờ để tự tin đón khách.

1. Quy tắc lựa chọn kích thước nội thất tối giản

Trong không gian nhỏ, sai lầm lớn nhất là sử dụng những món đồ quá khổ, gây cảm giác ngột ngạt. Thay vào đó, hãy ưu tiên những thiết kế mang tính tối giản và vừa vặn.

Ưu tiên dáng văng thay vì sofa bộ: Thay vì chọn bộ ghế cồng kềnh gồm nhiều ghế đơn, bạn nên lựa chọn các mẫu ghế sofa giá rẻ dáng văng (từ 2 đến 3 chỗ ngồi). Kiểu dáng này giúp giải phóng diện tích sàn, tạo lối đi thông thoáng mà vẫn đảm bảo đủ chỗ tiếp khách.

Tối giản hóa tay vịn: Những mẫu ghế có phần tay vịn mỏng hoặc không có tay vịn sẽ giúp chiếc sofa trông thanh thoát hơn, giảm bớt sự nặng nề cho thị giác.

Sử dụng sofa dáng văng nhỏ gọn giúp tối ưu diện tích và tạo cảm giác không gian phòng khách mở rộng hơn.

2. Sử dụng nội thất chân cao để "ăn gian" diện tích sàn

Một mẹo nhỏ nhưng cực kỳ hiệu quả của các kiến trúc sư là làm sao để nhìn thấy càng nhiều diện tích mặt sàn càng tốt. Điều này tạo ra ảo giác rằng căn phòng rộng hơn thực tế.