Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Báo cáo tài chính bán niên 2025 xác nhận Highlands Coffee là đối tác tiêu thụ lớn của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

10:56 09/01/2026
Sau khi Đồ hộp Hạ Long bị cơ quan chức năng phát hiện lưu trữ khoảng 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho, nhiều thông tin liên quan đến đối tác tiêu thụ của doanh nghiệp này đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán từ 1/1 - 30/6/2025 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã chứng khoán: CAN), doanh nghiệp đang có nhiều khách hàng lớn trong lĩnh vực bán lẻ và F&B, trong đó đáng chú ý là Highlands Coffee và Wincommerce.

Cụ thể, tại thời điểm 30/6/2025, khoản phải thu ngắn hạn đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (đơn vị vận hành chuỗi Highlands Coffee) được ghi nhận ở mức hơn 3,06 tỉ đồng. Hiện Highlands Coffee là chuỗi cà phê có quy mô lớn nhất Việt Nam, với hàng trăm cửa hàng trên toàn quốc.

anh man hinh 2026 01 09 luc 082021 Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long 

Bên cạnh Highlands Coffee, Wincommerce, đơn vị sở hữu và vận hành hệ thống bán lẻ WinMart và WinMart+, cũng nằm trong danh sách các khách hàng lớn của Đồ hộp Hạ Long. Tại thời điểm 30/6/2025, giá trị phải thu đối với Wincommerce đạt hơn 7,07 tỉ đồng, trong đó doanh nghiệp đã trích lập dự phòng hơn 253 triệu đồng.

Trước đó, Công an Hải Phòng đã phát hiện hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả đã được đưa vào kho của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thịt lợn đã bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo bất kỳ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm nào.

Đáng nói, khoảng 2 tấn trong số này đã được chế biến thành thịt hộp, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng nếu bị đưa ra thị trường. Công an TP.Hải Phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành niêm phong kho hàng, lấy mẫu giám định, đồng thời tổ chức tiêu hủy toàn bộ hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh.

Thông tin từ website công ty, Đồ hộp Hạ Long cũng là đối tác của nhiều siêu thị như Go, Saigon Co.op, Mega Market, Lotte Mart,... cũng như có gian hàng xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi vụ việc vỡ lỡ, nhiều siêu thị cũng như sàn thương mại điện tử đã dỡ bỏ sản phẩm Đồ hộp Hạ Long khỏi kệ bán.

