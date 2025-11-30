Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân dự SEA Games 33 hướng tới thành tích đạt nhiều huy chương vàng

Việt Nam chính thức xuất quân dự SEA Games 33 với lực lượng hùng hậu và quyết tâm lớn, hướng tới mục tiêu bứt phá tại đấu trường khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cổ vũ tinh thần cho Đoàn thể thao Việt Nam tại lễ xuất quân

Ngày 28/11, tại Văn phòng Chính phủ, Herbalife Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) tổ chức Lễ Xuất Quân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33, diễn ra tại Thái Lan từ ngày 3 - 20/12/2025. Sự kiện là hoạt động quan trọng nhằm tiếp thêm tinh thần, tạo động lực cho gần 1.200 huấn luyện viên, vận động viên và cán bộ trước khi bước vào kỳ Đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

Theo đăng ký, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 gồm 1.165 thành viên, trong đó Herbalife Việt Nam đồng hành trực tiếp cùng 500 huấn luyện viên, vận động viên và cán bộ tại lễ xuất quân. Sự kiện có sự hiện diện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia; cùng đông đảo vận động viên và huấn luyện viên của đoàn.

Herbalife Việt Nam chúc đoàn thể thao Việt Nam có một kỳ Sea Game thành công và vượt chỉ tiêu.

Là đối tác dinh dưỡng dài hạn của VOC, Herbalife Việt Nam tiếp tục đảm nhận vai trò cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học, cùng các chương trình tư vấn dinh dưỡng thể thao cho vận động viên trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 33. Đại diện Herbalife Việt Nam cũng đồng hành cùng đoàn để động viên tinh thần và trao thưởng nóng cho các vận động viên đạt huy chương vàng tại kỳ Đại hội.

Ông Nguyễn Thành Đạt – Đại diện Herbalife Việt Nam tham dự Lễ xuất quân cùng Ban Lãnh đạo thể thao Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, nhấn mạnh sự hợp tác này là cam kết dài hạn của Herbalife trong việc hỗ trợ thể thao nước nhà. Ông bày tỏ tin tưởng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ đạt được kết quả tốt dựa trên sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm lớn của từng vận động viên.

Ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành bền bỉ của Herbalife trong hơn một thập kỷ qua. Theo ông, các sản phẩm dinh dưỡng thể thao, các khóa đào tạo kiến thức dinh dưỡng do Herbalife phối hợp thực hiện đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao thể lực và thành tích của vận động viên Việt Nam tại các giải đấu khu vực và quốc tế.

Lễ xuất quân Sea Game 33 lưu lại khoảnh khắc cùng nhau thể hiện sự quyết tâm chiến thắng của các VĐV

Trong chương trình tài trợ cho SEA Games 33, Herbalife Việt Nam cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng gồm Herbalife 24 Rebuild Strength hương sô cô la, Hỗn hợp Dinh dưỡng Thể thao Công thức 1 hương vani nguyên kem, Herbalife 24 Hydrate hương cam và Trà N-R-G. Bộ sản phẩm được thiết kế nhằm hỗ trợ toàn diện cho chế độ tập luyện, tăng cường thể lực và phục hồi sau thi đấu của vận động viên.

Trước lễ xuất quân, Herbalife Việt Nam cũng phối hợp cùng VOC và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức các chương trình đào tạo dinh dưỡng thể thao với sự tham gia của Tiến sĩ Julián Álvarez García, thành viên Ủy ban Cố vấn Dinh dưỡng của Herbalife, chuyên gia dinh dưỡng và khoa học thể thao đến từ Tây Ban Nha. Đây là chuỗi hoạt động quan trọng nhằm nâng cao hiểu biết khoa học về dinh dưỡng cho các vận động viên và đội ngũ huấn luyện.

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới thành tích cao tại SEA Games 33 sau lễ xuất quân, Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Ủy ban Olympic Việt Nam

Herbalife Việt Nam hiện là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho thể thao Việt Nam, đồng hành cùng VOC và Ủy ban Paralympic Việt Nam từ năm 2012, và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam từ năm 2021. Bên cạnh tài trợ vận động viên, Herbalife còn tổ chức nhiều sự kiện thể thao cộng đồng nhằm lan tỏa lối sống năng động, trong đó có các giải marathon lớn như VnExpress Marathon, Tiền Phong Marathon và Vietnam International Half Marathon.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần quyết tâm và sự đồng hành của các đối tác chiến lược như Herbalife Việt Nam, Đoàn Thể thao Việt Nam kỳ vọng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng tầm thể thao nước nhà tại SEA Games 33.