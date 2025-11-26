Nguyễn Thị Bình chia sẻ, số gạo được phân chia thành từng phần phù hợp để trao tận tay cho những hộ gặp khó khăn về kinh tế, lao động tự do, người già neo đơn và các trường hợp bị ảnh hưởng bởi điều kiện sinh hoạt không ổn định. Hoạt động được triển khai nhanh gọn và bảo đảm mỗi suất quà đến đúng đối tượng.
1 tấn gạo được được Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Thị Bình trao tặng cho bà con khó khăn nhân dịp sinh nhật
16:54 26/11/2025
Nhân dịp sinh nhật của mình, Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Thị Bình đã tổ chức hoạt động thiện nguyện trao tặng 1 tấn gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh. Chương trình được diễn ra tại Chi nhánh Spa Bà Nội Thủ Đức, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân địa phương.
