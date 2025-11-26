1 tấn gạo được được Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Thị Bình trao tặng cho bà con khó khăn nhân dịp sinh nhật

Nhân dịp sinh nhật của mình, Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Thị Bình đã tổ chức hoạt động thiện nguyện trao tặng 1 tấn gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh. Chương trình được diễn ra tại Chi nhánh Spa Bà Nội Thủ Đức, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân địa phương.

Mục lục