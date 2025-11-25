Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIÁO DỤC
  3. Học đường

Con được tặng bánh kẹo mừng sinh nhật, mẹ đăng MXH chê bai

21:42 25/11/2025
Một bà mẹ đăng đàn "chê bai" bim bim, bánh kẹo con được tặng là đồ ăn công nghiệp, kém lành mạnh. Điều này đã nhận về nhiều tranh cãi và chỉ trích.
tranh cai anh 1tranh cai anh 2

Bài đăng của phụ huynh gây tranh cãi và bàn tán trên mạng xã hội.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một phụ huynh, chia sẻ về việc con (học mầm non) được nhận quà từ phụ huynh trong lớp.

Cụ thể, theo lời phụ huynh, ở lớp có bạn sinh nhật, cô giáo phát cho mỗi bạn một túi quà (do bố mẹ của trẻ tổ chức sinh nhật chuẩn bị), bao gồm thức ăn vặt, kẹo, sữa. Tuy nhiên, phụ huynh này đã chụp lại túi quà và đăng tải lên mạng xã hội, cho biết con không ăn, để góc nhà cả tuần do là "em bé healthy, chưa từng quen với đồ ăn công nghiệp", "không tốt cho sức khỏe"...

Bên dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng phụ huynh thiếu tôn trọng tấm lòng của người tặng, quên dạy con lòng biết ơn. Đến hiện tại, bài đăng đã bị chính chủ gỡ, song vẫn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Phụ huynh chưa khéo léo

"Phụ huynh thực sự thiếu tinh tế, làm tổn thương người tặng quà và cô giáo khi chê bai công khai như vậy", chị Phạm Chi (phụ huynh tại phường Yên Sở, Hà Nội) chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Có con 3 tuổi, hai năm nay, chị Chi vẫn thường tổ chức sinh nhật cho con ở lớp để có các bạn cùng chung vui. Mỗi lần như vậy, chị đều tự mình đi siêu thị để lựa đồ của các hãng uy tín, phù hợp với độ tuổi của trẻ. Đọc bài chia sẻ nói trên, người mẹ giật mình, băn khoăn không biết liệu các phụ huynh trong lớp con có cùng cảm nhận như vậy. Nếu đúng, chị sẽ rất áy náy và tự cảm thấy e ngại khi tổ chức sinh nhật lần tới cho con.

"Nếu là người tặng quà, bị chê bai công khai như vậy, tôi sẽ rất chạnh lòng", chị Chi cho rằng dù món quà có thể chưa phù hợp với quan điểm dinh dưỡng của gia đình, nhưng cách ứng xử đúng mực vẫn cần phải đặt lên trước.

tranh cai anh 3

Phụ huynh cho rằng món quà có thể chưa phù hợp với gia đình, nhưng cách ứng xử đúng mực vẫn cần phải đặt lên trước. Ảnh minh họa: Pexels.

Đồng quan điểm, chị Hương Trà (phụ huynh tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội) cũng cho rằng cách cư xử của người mẹ nói trên chưa khéo léo. Nếu thấy thực phẩm không phù hợp với con mình, người mẹ hoàn toàn có thể không cho con ăn hoặc tặng lại cho bạn khác.

Mặt khác, phụ huynh có thể chia sẻ với giáo viên, lưu ý chế độ dinh dưỡng của con thay vì công khai chê bai, khiến cả giáo viên và người tặng ái ngại.

Chị kể ở lớp, hai con của chị cũng thi thoảng được dự sinh nhật và nhận quà là bánh kẹo từ các bạn. Mỗi lần như vậy, hai con rất vui, cười tít mắt và ríu rít khoe với mẹ.

Dù chính chị cũng hạn chế cho con ăn bánh kẹo ngọt, đó là niềm vui của trẻ, là tấm lòng của phụ huynh. Vì vậy, chị không cấm con nhận, cũng không cấm con ăn vì thi thoảng con mới có niềm vui như vậy. Chị cho rằng trong một tập thể, không phải ai cũng đi tìm hiểu từng bé xem sở thích là gì để tặng quà.

"Phụ huynh có thể kỹ tính, có quan điểm nuôi con riêng, nhưng cũng nên hiểu cho người tặng và hành xử khéo léo. Họ cũng đặt tấm lòng, tình cảm và phù hợp với điều kiện gia đình. Ai cũng muốn tốt cho con, nên họ cũng chuẩn bị quà bánh phù hợp với đa số trẻ", chị Trà nói.

Chị bổ sung rằng việc người mẹ chê bai công khai có thể tạo ra cảm giác xa cách bạn bè cho chính đứa trẻ. Về lâu dài có thể dẫn đến sự cô lập hoặc thiếu hòa đồng trong các hoạt động chung.

Về phía phụ huynh, cách diễn đạt của người đăng bài dễ bị hiểu là ngầm ám chỉ sự chênh lệch đẳng cấp trong cách nuôi dạy con. Công khai phủ nhận, đánh giá thấp lựa chọn của người khác có thể khiến người tặng cảm thấy bị xúc phạm, đang nuôi con "kém lành mạnh". Điều này tạo ra rào cản tâm lý và khoảng cách giữa các phụ huynh trong lớp.

tranh cai anh 4

Phụ huynh có thể kỹ tính, có quan điểm nuôi con riêng, nhưng cũng nên hiểu cho người tặng và hành xử khéo léo. Ảnh minh họa: Pexels.

Dạy con sống lành mạnh và cả lòng biết ơn

Trong khi đó, nhìn túi quà tặng, anh Nguyễn Nam (phụ huynh tại phường Tây Hồ, Hà Nội) nhận xét phụ huynh đã rất chỉn chu khi chuẩn bị. Các loại bánh kẹo cũng là hãng uy tín, không phải loại thiếu nguồn gốc, xuất xứ để bị đăng đàn mỉa mai như vậy.

"Nếu chiều theo ý kiến người đăng bài, có lẽ phụ huynh phải mang nồi niêu, xoong chảo lên lớp nấu đồ ăn rồi tặng cho trẻ để được gắn nhãn 'đồ ăn lành mạnh'. Nhưng lúc ấy, liệu họ có chê đồ ăn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm?", anh Nam đặt câu hỏi.

Phụ huynh này cho rằng người mẹ đã dạy con biết cách từ chối những thứ không phù hợp với mình, nhưng lại quên mất việc dạy con phải tôn trọng, biết ơn lòng tốt từ người khác.

Đồng quan điểm, chị Phạm Chi nhìn nhận bà mẹ có thể không đồng tình với món quà, nhưng việc chụp ảnh, đăng đàn phê phán lại dạy con rằng con có quyền chê bai những thứ được nhận.

"Trẻ sẽ không hiểu về lòng biết ơn, mà chỉ thấy cha mẹ coi nhẹ tấm lòng của cô giáo, phụ huynh", chị Chi nói.

Theo chị, trẻ học hỏi qua quan quan sát. Giáo dục cách tôn trọng người khác phải bắt đầu từ chính hành vi của cha mẹ. Nếu bố mẹ không tôn trọng món quà nhỏ, sao mong con biết tôn trọng mọi điều xung quanh?

Ở góc độ giáo viên, cô Ánh Hồng (giáo viên mầm non tại Hà Nội) cho rằng dù không phải là người chuẩn bị quà, bản thân cô cũng sẽ chạnh lòng và áy náy trước lời chê bai công khai của phụ huynh.

Bởi lẽ, đi dạy hơn 10 năm, cô Hồng vẫn thường cùng phụ huynh tổ chức hoạt động cho trẻ. Các loại bánh kẹo do cô hay phụ huynh mua đều là các hãng có tên tuổi để đảm bảo cho các con và chỉ mong các con vui vẻ. Do đó, nếu có bàn tán, cô và phụ huynh sẽ rất buồn.

Để tránh mâu thuẫn, cô lưu ý các phụ huynh nên trao đổi trước với giáo viên, hoặc giáo viên sẽ chủ động nắm bắt về chế độ ăn của trẻ. Ngoài ra, trước mỗi buổi liên hoan hoặc hoạt động tập thể, cô sẽ thông báo trước với phụ huynh để họ nắm tình hình, có thể dặn dò con hoặc chủ động đón con về tùy lựa chọn gia đình.

Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.

Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.

Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/con-duoc-tang-banh-keo-mung-sinh-nhat-me-dang-mxh-che-bai-post1605448.html
Cùng chủ đề
Học sinh tiểu học sắp được dạy AI Học đường
Học sinh tiểu học sắp được dạy AI

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo hướng dẫn thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) trong phổ...

Học trò làm bài toán '2+4=6' bị chấm sai, nhiều người lại đồng tình với giáo viên Học đường
Học trò làm bài toán '2+4=6' bị chấm sai, nhiều người lại đồng tình với giáo viên

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện hình ảnh về một bài toán tiểu học nhận được sự...

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao? Học đường
Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao?

Hà Nội dự kiến điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi vào lớp 10 từ đầu tháng sang cuối...

Bài văn 'tả công việc của bố mẹ' bị chấm 1 điểm, dân tình phản đối giáo viên gay gắt Học đường
Bài văn 'tả công việc của bố mẹ' bị chấm 1 điểm, dân tình phản đối giáo viên gay gắt

Sau khi đọc bài văn này, cô giáo không hài lòng và chấm chỉ 1 điểm. Thế nhưng, dân mạng...

Giảng viên gây phản ứng vì dùng ChatGPT chấm bài Học đường
Giảng viên gây phản ứng vì dùng ChatGPT chấm bài

Một giảng viên tại Australia bị sinh viên và dân mạng chỉ trích gay gắt vì dùng AI chấm bài,...

Giải mã 10 câu đố hack não nhất lịch sử Học đường
Giải mã 10 câu đố hack não nhất lịch sử

Từ thời cổ đại cho đến hiện đại, các câu đố trí tuệ luôn là một trong những cách rèn...

Mới cập nhật
Phố trung tâm Hà Nội ‘lột xác’ sau ngày ra quân dỡ mái che, dọn dẹp vỉa hè

Phố trung tâm Hà Nội ‘lột xác’ sau ngày ra quân dỡ mái che, dọn dẹp vỉa hè

Thực hiện kế hoạch thí điểm xây dựng phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị, lực lượng chức năng các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình đồng loạt xử lý vi phạm trật tự xây...

2 giờ trước Đời sống

Tài sản giá trị nhất của “ông nội quốc dân” Lee Soon Jae

Tài sản giá trị nhất của “ông nội quốc dân” Lee Soon Jae

Hơn 70 năm gắn bó với sự nghiệp phim ảnh, Lee Soon Jae chính là "ông nội quốc dân" của màn ảnh Hàn.

2 giờ trước Showbiz

Tung tin giả câu view trên nỗi đau đồng bào vùng lũ: Tội ác trời không tha

Tung tin giả câu view trên nỗi đau đồng bào vùng lũ: Tội ác trời không tha

Đến nỗi khổ, nỗi đau của những người bị lũ lụt vùi dập cũng bị đem ra trục lợi, những kẻ tung tin giả, dùng AI làm hình ảnh, clip giả thực sự bất nhân.

14 giờ trước Đời sống

Người vùng lũ: 'Khẩn thiết cần thuốc men, chăn ấm'

Người vùng lũ: 'Khẩn thiết cần thuốc men, chăn ấm'

Sau khi lũ rút, nhiều người dân rất cần thuốc men, xà phòng, chăn ấm, quần áo để sử dụng. Phụ nữ, trẻ em gái mong được ủng hộ đồ lót mới, băng vệ sinh và bỉm sữa cho bé sơ sinh.

14 giờ trước Đời sống

Bé 4 tháng tuổi ngộ độc sau khi uống sữa ByHeart của Mỹ: Ám ảnh con li bì, bác sĩ luồn ống truyền tĩnh mạch

Bé 4 tháng tuổi ngộ độc sau khi uống sữa ByHeart của Mỹ: Ám ảnh con li bì, bác sĩ luồn ống truyền tĩnh mạch

Botulism tấn công trực tiếp hệ thần kinh, ngăn chặn dẫn truyền điều khiển cơ bắp, khiến trẻ liệt cơ, khó thở và có thể tử vong nếu thiếu can thiệp y tế kịp thời.

14 giờ trước Sống khỏe

Địch Lệ Nhiệt Ba thất bại liên tiếp 12 năm

Địch Lệ Nhiệt Ba thất bại liên tiếp 12 năm

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục gây tranh cãi khi Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng flop thảm, kéo dài chuỗi 12 năm không có phim hit.

14 giờ trước Phim

Dự báo thời gian các địa phương chịu tác động trực tiếp từ bão số 15

Dự báo thời gian các địa phương chịu tác động trực tiếp từ bão số 15

Bão số 15 đang tiến nhanh về phía Nam Trung Bộ, dự kiến gây gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông từ ngày 25/11 và mang mưa lớn diện rộng cho một số tỉnh, thành.

14 giờ trước Đời sống

Chấn động xứ Hàn: "Ông nội quốc dân" Gia Đình Là Số 1 qua đời

Chấn động xứ Hàn: "Ông nội quốc dân" Gia Đình Là Số 1 qua đời

Sự ra đi của nam diễn viên kỳ cựu Lee Soon Jae khiến cả Hàn Quốc bàng hoàng, tiếc thương.

14 giờ trước Showbiz

Choáng với số tiền mặt Đan Trường nhận được khi kêu gọi cứu trợ sau mưa lũ

Choáng với số tiền mặt Đan Trường nhận được khi kêu gọi cứu trợ sau mưa lũ

Đan Trường tiết lộ số tiền mặt nhận được khi khán giả ủng hộ để chung tay hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn vì mưa lũ.

14 giờ trước Hậu trường

Học sinh tiểu học sắp được dạy AI

Học sinh tiểu học sắp được dạy AI

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo hướng dẫn thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) trong phổ thông, giúp học sinh nâng cao năng lực số, tư duy sáng tạo và chuẩn bị sẵn sàng cho môi trường số.

1 ngày trước Học đường