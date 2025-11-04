Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIÁO DỤC
  3. Học đường

Bài văn 'tả công việc của bố mẹ' bị chấm 1 điểm, dân tình phản đối giáo viên gay gắt

10:28 04/11/2025
Sau khi đọc bài văn này, cô giáo không hài lòng và chấm chỉ 1 điểm. Thế nhưng, dân mạng lại tỏ ra thích thú với nội dung và phản đối màn chấm điểm của giáo viên.

Với học sinh tiểu học, các em được khuyến khích viết ra suy nghĩ non nớt, chân thực của mình khi học môn Tập làm văn. Thế nhưng, cũng vì sự ngây thơ trong nhận thức do tuổi còn nhỏ, nhiều bài văn khiến giáo viên và phụ huynh phải "dở khóc dở cười". Điển hình như bài văn dưới đây.

Theo đó, cô giáo ra đề bài cho học sinh lớp 3 như sau: "Hãy viết một đoạn văn ngắn miêu tả công việc của bố mẹ em".

Bên dưới phần bài làm, học trò lớp 3 viết nguyên bài văn dài 2 mặt giấy như sau:

“Công việc của mẹ em là mẹ em làm nội trợ. Hằng ngày, đồng hồ kim ngắn chỉ vào số 6, kim dài chỉ vào số 3 là cả nhà phải giữ im lặng cho mẹ em làm việc. 

Có lần em và em trai em đùa nghịch rõ to, đã bị mẹ tát cho mỗi đứa một cái và bảo: "Bọn con có im ngay đi không, nhầm hết cả của mẹ bây giờ?". Trong lúc làm việc mẹ em rất tập trung, thỉnh thoảng lại nói một nhân bảy mươi bạch thủ dàn tổng chia hết cho ba. Mẹ bảo, phải học Toán thật giỏi mới làm được. 

Hôm em xem trên vô tuyến có chú chim bồ câu đưa thư, em liền nhớ đến mẹ cứ hay quát bố: Chuyển giấy cho nhà Dung Phượng chưa, có mỗi việc đấy quên suốt thế, nó nổ cho một cái thì bán nhà ra đê mà ở. 

Em sợ bố hay quên lại phải bán nhà ra đê ở nên đã nảy ra suy nghĩ bảo với mẹ em: "Mẹ ơi mẹ nuôi chim bồ câu đi mẹ buộc giấy vào chân chim bồ câu để nó chuyển đến nhà bác Phượng đi, nó nổ một cái thì phải bán nhà, con sợ ra đê ở lắm! Mẹ định giơ tay tát, em đã phải chạy kịp. 

Mẹ bảo ai có hỏi thì phải bảo mẹ tao làm nội trợ, còn công việc của bố em là đi đánh bài và nấu cơm cho cả nhà”.

Bài văn 'tả công việc của bố mẹ' bị chấm 1 điểm, dân tình phản đối giáo viên gay gắt Ảnh 1
Bài văn đạt 1 điểm khiến dân tình rôm rả bàn luận. Bài văn đạt 1 điểm khiến dân tình rôm rả bàn luận.

Sau khi đọc bài văn này, cô giáo không những không hài lòng mà còn thẳng tay chấm 1 điểm. Bên cạnh đó, cô giáo cũng lộ vẻ giận dữ khi yêu cầu em học sinh phải mời phụ huynh lên để gặp riêng.

Đáng chú ý, hình ảnh về bài văn này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lại nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong đó, nhiều cư dân mạng lại tỏ ra thích thú với bài văn này; đồng thời cho rằng, cô giáo đã chấm bài văn quá khắt khe. 

Cụ thể cư dân mạng để lại bình luận như sau:

"Học sinh tiểu học vẫn non nớt như tờ giấy trắng, muốn các em yêu môn Văn, cô giáo trước tiên phải cho các con được thoả thích nói ra suy nghĩ chứ không nên ép các con viết rập khuôn theo bài văn mẫu. Nếu viết theo văn mẫu, điều này sẽ hạn chế tư duy sáng tạo, niềm yêu thích với môn Văn. Chưa kể, cô giáo chấm điểm thấp cũng vô tình khiến con sợ môn học này, mình nghĩ cô giáo nên lưu ý điều này"

"Có giáo này chấm cho em bé này 1 điểm là sai vì em tả rất đúng, bài viết thực tế rất hay"

"Bài viết có thể không hoa mỹ, không văn chương nhưng lại được viết ra từ quan sát thực tế của em nên rất sinh động. Cô giáo có thể không hài lòng thì cũng không nên chấm em 1 điểm mà hãy hướng dẫn lại cho em viết hay hơn, đúng đắn hơn. Chấm điểm như thế này rất tội cho em, em còn nhỏ mà nhận điểm thấp, lại còn bị mời phụ huynh, chắc em sợ học môn Văn lắm".

Quả thực, giáo viên cũng luôn muốn học trò học môn Văn tốt hơn, viết ra những lời hay ý đẹp. Thế nhưng, có nhiều cách để giúp các trẻ tiểu học học tốt môn Văn, do đó, về phía bản thân cô giáo cũng cần lắng nghe ý kiến từ dư luận để có thể hiểu học trò hơn, dạy tốt môn học của mình hơn.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/bai-van-cong-viec-cua-bo-me-bi-1-diem-dan-tinh-phan-doi-co-giao-202511030834300502.html
Cùng chủ đề
Giảng viên gây phản ứng vì dùng ChatGPT chấm bài Học đường
Giảng viên gây phản ứng vì dùng ChatGPT chấm bài

Một giảng viên tại Australia bị sinh viên và dân mạng chỉ trích gay gắt vì dùng AI chấm bài,...

Giải mã 10 câu đố hack não nhất lịch sử Học đường
Giải mã 10 câu đố hack não nhất lịch sử

Từ thời cổ đại cho đến hiện đại, các câu đố trí tuệ luôn là một trong những cách rèn...

Vì sao Bộ GD&ĐT quyết định bỏ hình thức đình chỉ học sinh? Học đường
Vì sao Bộ GD&ĐT quyết định bỏ hình thức đình chỉ học sinh?

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh, trong đó bãi bỏ...

Loạt thủ khoa năm 2025 đỗ trường đại học nào? Học đường
Loạt thủ khoa năm 2025 đỗ trường đại học nào?

Thủ khoa khố B00 đỗ Đại học Y Dược TP.HCM, trong khi các thủ khoa khối A00 đỗ Đại học...

Giới thiệu tính năng tính đạo hàm online trên web Gia Sư VietEdu Học đường
Giới thiệu tính năng tính đạo hàm online trên web Gia Sư VietEdu

Đạo hàm online là công cụ miễn phí của Gia Sư VietEdu, hỗ trợ học sinh THPT học và luyện...

Nhiều trường đại học không quy đổi điểm giữa các khối xét tuyển Học đường
Nhiều trường đại học không quy đổi điểm giữa các khối xét tuyển

Không ít trường đại học không quy đổi điểm giữa các tổ hợp xét tuyển bằng phương thức thi tốt...

Mới cập nhật
iPhone gập cùng 14 sản phẩm chuẩn bị ra mắt năm 2026

iPhone gập cùng 14 sản phẩm chuẩn bị ra mắt năm 2026

Theo MacRumors, Apple chuẩn bị cho “năm bản lề” 2026 khi iPhone gập, chip C1 tự sản xuất và hàng loạt thiết bị dùng chip M6 sắp ra mắt.

5 giờ trước Thiết bị

Một loại rau được Mỹ đánh giá tốt nhất thế giới, ở chợ Việt Nam bán rất rẻ, gặp phải mua ngay

Một loại rau được Mỹ đánh giá tốt nhất thế giới, ở chợ Việt Nam bán rất rẻ, gặp phải mua ngay

Loại rau này rất quen thuộc, hóa ra vừa rẻ vừa tốt cho sức khỏe khi ăn thường xuyên.

5 giờ trước Dinh dưỡng

Top 5 phim Hoa ngữ cổ trang hot nhất năm 2025: Phim có Dương Dương vẫn thua một siêu phẩm

Top 5 phim Hoa ngữ cổ trang hot nhất năm 2025: Phim có Dương Dương vẫn thua một siêu phẩm

Loạt phim Hoa ngữ gây sốt trong năm 2025 mà khán giả yêu thích thể loại này không thể bỏ qua.

5 giờ trước Phim

Quyết định của Hiền Thục đã thay đổi cuộc đời Phương Mỹ Chi

Quyết định của Hiền Thục đã thay đổi cuộc đời Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi là một trong những ca sĩ trẻ thành công nhất ở hiện tại.

5 giờ trước Âm nhạc

Đúng rằm tháng 9, Thần Tài điểm danh 3 con giáp phát lộc: Dễ trúng số tiền tỷ, tiền đếm mỏi tay

Đúng rằm tháng 9, Thần Tài điểm danh 3 con giáp phát lộc: Dễ trúng số tiền tỷ, tiền đếm mỏi tay

Hôm nay là rằm tháng 9, dự báo có 3 con giáp may mắn về tài lộc.

6 giờ trước Khám phá

Xe đạp và ô tô xảy ra va chạm, dân tình tranh luận lỗi thuộc về ai?

Xe đạp và ô tô xảy ra va chạm, dân tình tranh luận lỗi thuộc về ai?

Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại tình huống va chạm giao thông bất ngờ giữa một chiếc ô tô con và xe đạp.

6 giờ trước Đời sống

Thông tin mới về mưa lũ miền Trung; miền Bắc hôm nay đỉnh điểm mưa rét

Thông tin mới về mưa lũ miền Trung; miền Bắc hôm nay đỉnh điểm mưa rét

Hôm nay (4/11), mưa chủ yếu tập trung ở Hà Tĩnh – Quảng Trị, từ ngày mai mưa giảm. Trong hai ngày (4-5/11), lũ trên các sông ở Huế - Đà Nẵng giảm nhanh, lũ trên các sông Hà Tĩnh đến Quảng Trị dâng trở lại.

6 giờ trước Đời sống

Lý do thực sự khiến tiếp viên hàng không luôn mỉm cười chào khách lên máy bay

Lý do thực sự khiến tiếp viên hàng không luôn mỉm cười chào khách lên máy bay

Không chỉ là phép lịch sự, việc các tiếp viên hàng không luôn mỉm cười chào khách lên máy bay ngay ở cửa còn có một lý do liên quan đến an toàn.

6 giờ trước Khám phá

Trước khi bị bắt liên quan đến Hoàng Hường, “bà trùm” Nguyễn Thị Tường An làm chủ loạt doanh nghiệp

Trước khi bị bắt liên quan đến Hoàng Hường, “bà trùm” Nguyễn Thị Tường An làm chủ loạt doanh nghiệp

Trước khi bị bắt liên quan đến vụ án Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động, “bà trùm” Nguyễn Thị Tường An làm chủ loạt doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng.

6 giờ trước Pháp luật

Ngỡ ngàng trước gương mặt khác lạ của Ngọc Trinh

Ngỡ ngàng trước gương mặt khác lạ của Ngọc Trinh

Hình ảnh khác lạ của Ngọc Trinh khiến nhiều khán giả nhận không ra.

6 giờ trước Showbiz