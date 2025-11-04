Bài văn 'tả công việc của bố mẹ' bị chấm 1 điểm, dân tình phản đối giáo viên gay gắt

Sau khi đọc bài văn này, cô giáo không hài lòng và chấm chỉ 1 điểm. Thế nhưng, dân mạng lại tỏ ra thích thú với nội dung và phản đối màn chấm điểm của giáo viên.

Với học sinh tiểu học, các em được khuyến khích viết ra suy nghĩ non nớt, chân thực của mình khi học môn Tập làm văn. Thế nhưng, cũng vì sự ngây thơ trong nhận thức do tuổi còn nhỏ, nhiều bài văn khiến giáo viên và phụ huynh phải "dở khóc dở cười". Điển hình như bài văn dưới đây.

Theo đó, cô giáo ra đề bài cho học sinh lớp 3 như sau: "Hãy viết một đoạn văn ngắn miêu tả công việc của bố mẹ em".

Bên dưới phần bài làm, học trò lớp 3 viết nguyên bài văn dài 2 mặt giấy như sau:

“Công việc của mẹ em là mẹ em làm nội trợ. Hằng ngày, đồng hồ kim ngắn chỉ vào số 6, kim dài chỉ vào số 3 là cả nhà phải giữ im lặng cho mẹ em làm việc.

Có lần em và em trai em đùa nghịch rõ to, đã bị mẹ tát cho mỗi đứa một cái và bảo: "Bọn con có im ngay đi không, nhầm hết cả của mẹ bây giờ?". Trong lúc làm việc mẹ em rất tập trung, thỉnh thoảng lại nói một nhân bảy mươi bạch thủ dàn tổng chia hết cho ba. Mẹ bảo, phải học Toán thật giỏi mới làm được.

Hôm em xem trên vô tuyến có chú chim bồ câu đưa thư, em liền nhớ đến mẹ cứ hay quát bố: Chuyển giấy cho nhà Dung Phượng chưa, có mỗi việc đấy quên suốt thế, nó nổ cho một cái thì bán nhà ra đê mà ở.

Em sợ bố hay quên lại phải bán nhà ra đê ở nên đã nảy ra suy nghĩ bảo với mẹ em: "Mẹ ơi mẹ nuôi chim bồ câu đi mẹ buộc giấy vào chân chim bồ câu để nó chuyển đến nhà bác Phượng đi, nó nổ một cái thì phải bán nhà, con sợ ra đê ở lắm! Mẹ định giơ tay tát, em đã phải chạy kịp.

Mẹ bảo ai có hỏi thì phải bảo mẹ tao làm nội trợ, còn công việc của bố em là đi đánh bài và nấu cơm cho cả nhà”.

Bài văn đạt 1 điểm khiến dân tình rôm rả bàn luận.

Sau khi đọc bài văn này, cô giáo không những không hài lòng mà còn thẳng tay chấm 1 điểm. Bên cạnh đó, cô giáo cũng lộ vẻ giận dữ khi yêu cầu em học sinh phải mời phụ huynh lên để gặp riêng.

Đáng chú ý, hình ảnh về bài văn này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lại nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong đó, nhiều cư dân mạng lại tỏ ra thích thú với bài văn này; đồng thời cho rằng, cô giáo đã chấm bài văn quá khắt khe.

Cụ thể cư dân mạng để lại bình luận như sau:

"Học sinh tiểu học vẫn non nớt như tờ giấy trắng, muốn các em yêu môn Văn, cô giáo trước tiên phải cho các con được thoả thích nói ra suy nghĩ chứ không nên ép các con viết rập khuôn theo bài văn mẫu. Nếu viết theo văn mẫu, điều này sẽ hạn chế tư duy sáng tạo, niềm yêu thích với môn Văn. Chưa kể, cô giáo chấm điểm thấp cũng vô tình khiến con sợ môn học này, mình nghĩ cô giáo nên lưu ý điều này"

"Có giáo này chấm cho em bé này 1 điểm là sai vì em tả rất đúng, bài viết thực tế rất hay"

"Bài viết có thể không hoa mỹ, không văn chương nhưng lại được viết ra từ quan sát thực tế của em nên rất sinh động. Cô giáo có thể không hài lòng thì cũng không nên chấm em 1 điểm mà hãy hướng dẫn lại cho em viết hay hơn, đúng đắn hơn. Chấm điểm như thế này rất tội cho em, em còn nhỏ mà nhận điểm thấp, lại còn bị mời phụ huynh, chắc em sợ học môn Văn lắm".

Quả thực, giáo viên cũng luôn muốn học trò học môn Văn tốt hơn, viết ra những lời hay ý đẹp. Thế nhưng, có nhiều cách để giúp các trẻ tiểu học học tốt môn Văn, do đó, về phía bản thân cô giáo cũng cần lắng nghe ý kiến từ dư luận để có thể hiểu học trò hơn, dạy tốt môn học của mình hơn.