Khonkhana chỉ ra 2 yếu tố quyết định trận Thái Lan và Việt Nam ở chung kết SEA Games 2025

U22 nam Thái Lan đã có buổi tập cuối cùng trên sân STB Academy, trước khi bước vào trận chung kết Bóng đá nam SEA Games 2025 gặp U22 Việt Nam.

Buổi tập này được ban huấn luyện đặc biệt chú trọng vào các chi tiết chiến thuật, bao gồm khả năng tấn công - phòng ngự và các tình huống cố định. Đáng chú ý, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Anthony Hudson cũng có mặt theo dõi sát sao.

Thái Lan chỉ ra 2 yếu tố để đánh bại U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33. Ảnh: FAT

Tiền vệ Khonkhana Khamyok của CLB Muangthong United chia sẻ về sự tự tin trước trận đấu lớn: “Hiện tại tôi đã sẵn sàng 100%. Việc đối đầu Việt Nam không tạo áp lực cho tôi. Đây cũng có thể là giải đấu cuối cùng của một số người, bao gồm cả bản thân tôi. Vì vậy chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình và muốn lưu giữ khoảnh khắc này”.

Khi được hỏi về yếu tố quyết định thắng - thua trận chung kết với Việt Nam, Khonkhana nói rõ: “Việt Nam mạnh, nhưng Thái Lan có thể tốt hơn. Không thể chủ quan. Trận đấu sẽ được quyết định bởi hai điều: Đội nào chạy nhiều hơn. Đội nào mắc ít sai lầm hơn.

Đội nào làm tốt hai điều đó sẽ giành chiến thắng. Về phần Thái Lan, toàn đội đã hoàn thiện chiến thuật và có sự chuẩn bị tốt nhất”.

Tiền vệ này cũng gửi lời kêu gọi người hâm mộ: “Đây là trận chung kết. Tôi mong cổ động viên hãy đến sân thật đông và cổ vũ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng để mang chiếc HCV về cho Thái Lan”.

Tiền đạo Thái Lan đã ghi 6 bàn. Ảnh: FAT

Trong khi đó, HLV Thái Lan đánh giá cao sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam: “Việt Nam đã có sự phát triển rất lớn. Từ thời tôi còn là cầu thủ cho đến khi làm HLV, tôi đều thấy rõ sự tiến bộ của họ, đặc biệt là hệ thống thi đấu ngày càng chắc chắn. Chúng tôi không chỉ nhìn vào từng cá nhân mà chú trọng vào cả hệ thống. Tuy nhiên, Việt Nam có những cầu thủ nổi bật, như số 7 Nguyễn Đình Bắc - người có thể lực rất tốt. Chúng tôi đã chuẩn bị để đối đầu với một đội bóng mạnh và có tổ chức”.

U22 Thái Lan sẽ đối đầu U22 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2025 tại sân Rajamangala, vào 19h30 ngày 18/12.