Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tuyển nữ Việt Nam đã quá tuyệt vời, HCV bị cướp nhưng bản lĩnh thì không!

06:58 18/12/2025
Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 khép lại trong nỗi nghẹn ngào kéo dài với tuyển nữ Việt Nam.

Thất bại 5-6 trước Philippines trên chấm luân lưu nghiệt ngã khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung lỡ hẹn với chức vô địch. Nhưng nếu chỉ nhìn vào tỷ số, người ta sẽ không bao giờ hiểu hết những gì các cô gái Việt Nam đã cống hiến trong suốt 120 phút kiệt quệ trên sân.

Đó là một trận đấu mà tuyển nữ Việt Nam chơi bằng tất cả danh dự của nhà vô địch. Trước đối thủ Philippines sở hữu thể hình vượt trội, nền tảng thể lực sung mãn cùng dàn cầu thủ lai phương Tây, các cô gái áo đỏ vẫn đứng vững, kiên cường và không lùi bước.

Bích Thuỳ lao vào thủ môn Philippined bảo vệ đồng đội. Ảnh: Quý Lượng Bích Thuỳ lao vào thủ môn Philippined bảo vệ đồng đội. Ảnh: Quý Lượng

Ngay từ hiệp một, tuyển nữ Việt Nam cho thấy bản lĩnh của đội bóng đã thống trị SEA Games suốt nhiều năm. Họ tổ chức lối chơi mạch lạc, phòng ngự chặt chẽ và liên tục tạo ra những pha tấn công sắc nét. Phút 29, khoảnh khắc tưởng như lịch sử đã mở ra. Vạn Sự ngoặt bóng kỹ thuật bên cánh phải rồi treo bóng chuẩn xác để Bích Thùy bay người đánh đầu tung lưới Philippines. Cả sân như nổ tung.

 

Nhưng niềm vui ấy bị dập tắt trong cay đắng. Trọng tài biên căng cờ báo việt vị, trọng tài chính lập tức thổi còi không công nhận bàn thắng. Những góc quay chậm sau đó cho thấy cả Vạn Sự lẫn Bích Thùy đều đứng trên hàng phòng ngự Philippines, một bàn thắng hợp lệ bị từ chối một cách khó tin. Một khoảnh khắc có thể định đoạt cả trận chung kết đã bị tước đi.

Dẫu vậy, tuyển nữ Việt Nam không gục ngã. Họ đứng dậy và tiếp tục chiến đấu như những chiến binh thực thụ. Bích Thùy lao vào tranh chấp không ngại va chạm, sẵn sàng “ăn thua đủ” với các cầu thủ cao lớn hơn để bảo vệ Hải Linh. Tất cả đều chạy không biết mệt mỏi, đều chiến đấu đúng nghĩa với niềm tự hào của người hâm mộ.

Trận đấu kéo dài sang hiệp phụ, nơi thể lực trở thành thử thách khắc nghiệt nhất. Philippines bắt đầu lấn lướt nhờ sức bền tốt hơn, nhưng các cô gái Việt Nam vẫn chạy không biết mệt. Họ bọc lót cho nhau, lăn xả trong từng pha bóng, ngã xuống rồi lại đứng dậy. 120 phút trôi qua, không một ai trong màu áo đỏ buông xuôi.

 

Luân lưu là nơi ranh giới giữa vinh quang và tiếc nuối mong manh đến tàn nhẫn. Tuyển nữ Việt Nam đã chiến đấu đến cú sút cuối cùng. Nhưng định mệnh không mỉm cười. Thất bại 5-6, trong một trận chung kết mà họ xứng đáng nhận nhiều hơn thế.

Tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu rất hay. Ảnh: Quý Lượng Tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu rất hay. Ảnh: Quý Lượng

Chức vô địch đã rời khỏi tầm tay, nhưng bản lĩnh của tuyển nữ Việt Nam thì không ai có thể lấy đi. Bốn kỳ SEA Games liên tiếp thống trị, tám lần đăng quang trong lịch sử, đó không phải là may mắn, mà là giá trị được xây dựng bằng mồ hôi, nước mắt và lòng kiêu hãnh.

Các cô gái Việt Nam đã quá tuyệt vời. Và nếu có điều gì bị đánh cắp trong đêm chung kết, thì đó chính là một cái kết xứng đáng cho những chiến binh đã chiến đấu bằng cả trái tim mình, và trợ lý trọng tài Lào đã “cướp” bàn thắng hợp lệ ở phút 29…

