Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. THỂ THAO
  3. Bóng đá

Vì sao tuyển nữ Việt Nam không khiếu nại trọng tài người Lào

10:12 18/12/2025
Nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam nên gửi đơn khiếu nại trọng tài để đòi lại công bằng sau khi pha lập công bị từ chối của Bích Thùy ở trận chung kết SEA Games 33 hôm 17/12.

Bích Thùy bị từ chối bàn thắng trước Philippines. Ảnh: Minh Chiến

Trước hết, cần hiểu rằng theo luật Bóng đá do FIFA ban hành, các quyết định của trọng tài trong trận đấu được xem là tối thượng và có giá trị chung cuộc. Những sai sót như bắt việt vị nhầm, bỏ sót lỗi hay xử lý chưa chính xác đều được xếp vào nhóm “lỗi nhận định”.

Dù băng hình quay chậm có cho thấy trọng tài mắc sai lầm, kết quả trận đấu vẫn không thể bị thay đổi chỉ vì một tình huống tranh cãi. Ban tổ chức hoặc liên đoàn chỉ có thể xem xét để đánh giá năng lực trọng tài, rút kinh nghiệm hoặc xử lý nội bộ, chứ không can thiệp vào tỷ số hay diễn biến đã xảy ra trên sân.

Ngoài ra, việc SEA Games 33 không áp dụng Công nghệ VAR cũng là thiệt thòi lớn đối với tuyển nữ Việt Nam. Nếu VAR được sử dụng, tổ trọng tài hoàn toàn có thể xem lại tình huống của Bích Thùy và đưa ra phán quyết khác. Tuy nhiên, khi thiếu VAR, trọng tài chính và các trợ lý biên là những người có tiếng nói cuối cùng.

Lao anh 1

Đội ngũ trọng tài bị chỉ trích sau chung kết. Ảnh: Anh Tiến

Ngay cả trong kịch bản đội tuyển nữ Việt Nam gửi đơn khiếu nại sau trận, khả năng mang lại lợi ích thực tế gần như bằng không. FIFA và AFC chỉ xem xét các trường hợp trọng tài áp dụng sai luật một cách nghiêm trọng, chẳng hạn xử phạt sai quy định hoặc có dấu hiệu tiêu cực. Những tình huống gây tranh cãi về mặt chuyên môn, dù ảnh hưởng lớn đến cục diện trận đấu, vẫn không thuộc diện được xem xét thay đổi kết quả.

Vì vậy, việc đội tuyển nữ Việt Nam không khiếu nại trọng tài không đồng nghĩa với việc chấp nhận sai sót một cách thụ động, mà là lựa chọn tỉnh táo dựa trên hiểu biết về luật thi đấu cũng như thực tế tổ chức giải.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Huỳnh Như: 'Kỳ SEA Games tới mình không đá, đàn em sẽ phục thù' Khuya 17/12, Huỳnh Như úp mở khả năng không còn cùng tuyển nữ Việt Nam tham dự kỳ SEA Games tiếp theo sau thất bại trước Philippines ở trận chung kết trên đất Thái Lan.

Mục Thể thao giới cuốn sách nổi tiếng viết về bóng đá châu Phi mang tên "Bàn chân của tắc kè hoa" xuất bản vào năm 2010 của tác giả Ian Hawkey. Chân dung của tân HLV trưởng tuyển Việt Nam, Philippe Troussier, cũng sẽ hiện lên phần nào trong cuốn sách này.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/vi-sao-tuyen-nu-viet-nam-khong-khieu-nai-trong-tai-nguoi-lao-post1612350.html
Cùng chủ đề
Thái Lan chỉ ra 2 yếu tố để đánh bại U22 Việt Nam Bóng đá
Thái Lan chỉ ra 2 yếu tố để đánh bại U22 Việt Nam

Khonkhana chỉ ra 2 yếu tố quyết định trận Thái Lan và Việt Nam ở chung kết SEA Games 2025

Tuyển nữ Việt Nam đã quá tuyệt vời, HCV bị cướp nhưng bản lĩnh thì không! Bóng đá
Tuyển nữ Việt Nam đã quá tuyệt vời, HCV bị cướp nhưng bản lĩnh thì không!

Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 khép lại trong nỗi nghẹn ngào kéo dài với tuyển nữ...

FIFA chính thức không xử tuyển Malaysia thua Việt Nam Bóng đá
FIFA chính thức không xử tuyển Malaysia thua Việt Nam

FIFA vừa ra án phạt đối với đội tuyển Malaysia liên quan đến việc sử dụng cầu thủ không đủ...

'Khắc tinh' đáng sợ của Madam Pang Bóng đá
'Khắc tinh' đáng sợ của Madam Pang

HLV Kim Sang Sik có thể tiếp tục là “khắc tinh” cho tham vọng của Madam Pang.

U22 Việt Nam xuất sắc đánh bại Philippines vào chung kết Bóng đá
U22 Việt Nam xuất sắc đánh bại Philippines vào chung kết

U22 Việt Nam đã đánh bại Philippines để vào chung kết SEA Games 33.

U22 Việt Nam vs Philippines: Trận cầu được dự đoán khó khăn Bóng đá
U22 Việt Nam vs Philippines: Trận cầu được dự đoán khó khăn

Lúc 15h30 ngày 15/12, U22 Việt Nam chạm trán Philippines ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33 trên...

Mới cập nhật
'Không vui' suốt 10 năm tưởng do tính cách, hóa ra mắc trầm cảm

'Không vui' suốt 10 năm tưởng do tính cách, hóa ra mắc trầm cảm

Loạn khí sắc là dạng trầm cảm mạn tính thường bị nhầm là tính cách trầm lặng, khiến nhiều người sống trong trạng thái “không vui” suốt nhiều năm mà không hay biết.

8 giờ trước Đời sống

Chuyển đất vườn sang đất ở: Chi phí đã giảm, vướng mắc vẫn còn

Chuyển đất vườn sang đất ở: Chi phí đã giảm, vướng mắc vẫn còn

Theo các chuyên gia, người dân chỉ phải nộp 30-50% chênh lệch giá đất khi lên thổ cư đã giúp giảm bớt gánh nặng tài chính, nhưng vẫn chưa đủ.

8 giờ trước Đời sống

Thái Lan chỉ ra 2 yếu tố để đánh bại U22 Việt Nam

Thái Lan chỉ ra 2 yếu tố để đánh bại U22 Việt Nam

Khonkhana chỉ ra 2 yếu tố quyết định trận Thái Lan và Việt Nam ở chung kết SEA Games 2025

8 giờ trước Bóng đá

Chưa chính thức ra rạp, Avatar 3 đã soán ngôi vương phòng vé của Zootopia 2

Chưa chính thức ra rạp, Avatar 3 đã soán ngôi vương phòng vé của Zootopia 2

Còn 1 ngày nữa mới chính thức khởi chiếu tại Việt Nam, Avatar 3 đã dẫn đầu phòng vé.

8 giờ trước Phim

Các loại rau chứa giun sán nhiều vô kể, thận trọng khi ăn

Các loại rau chứa giun sán nhiều vô kể, thận trọng khi ăn

Nhiều loại rau tươi quen thuộc lại mang đầy ký sinh trùng đường ruột, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe nếu không được làm sạch kỹ trước khi sử dụng.

9 giờ trước Dinh dưỡng

Cô gái chi 28 tỷ đồng để phẫu thuật giống Phạm Băng Băng, ê chề vì ồn ào trốn thuế của thần tượng

Cô gái chi 28 tỷ đồng để phẫu thuật giống Phạm Băng Băng, ê chề vì ồn ào trốn thuế của thần tượng

Câu chuyện của cô gái phẫu thuật để giống Phạm Băng Băng khiến dư luận xôn xao.

9 giờ trước Thẩm mỹ

Top 5 phim Hàn Quốc được đánh giá cao nhất 2025: Phim có IU đạt điểm gần như tuyệt đối

Top 5 phim Hàn Quốc được đánh giá cao nhất 2025: Phim có IU đạt điểm gần như tuyệt đối

Năm 2025, IU và Park Bo Gum thiết lập kỷ lục mới với điểm số 9.1 cho Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, dẫn đầu Top 5 phim Hàn Quốc xuất sắc nhất năm qua.

9 giờ trước Phim

Vợ David Beckham thông báo 'đổi tên'

Vợ David Beckham thông báo 'đổi tên'

Chia sẻ của bà xã David Beckham khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

9 giờ trước Showbiz

Clip: Thanh niên vờ xem vàng rồi giật phăng và bỏ chạy, xem cái kết ai cũng hả hê

Clip: Thanh niên vờ xem vàng rồi giật phăng và bỏ chạy, xem cái kết ai cũng hả hê

Cái kết cho thanh niên cướp tiệm vàng khiến ai cũng hả hê.

9 giờ trước Đời sống

2 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, đón vận giàu sang ăn Tết lớn

2 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, đón vận giàu sang ăn Tết lớn

Đây là 3 con giáp được dự báo gặp vận may tiền bạc, công việc suôn sẻ trong 2 ngày cuối của tháng 10 âm lịch.

9 giờ trước Khám phá