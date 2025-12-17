FIFA chính thức không xử tuyển Malaysia thua Việt Nam

FIFA vừa ra án phạt đối với đội tuyển Malaysia liên quan đến việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, nhưng không có trận Việt Nam thua 0-4.

FIFA không xử thua trận Việt Nam

Thông báo mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho biết, FIFA đã ra án phạt đối với đội tuyển Malaysia liên quan đến việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Theo quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA, Malaysia bị xử thua 0-3 ở ba trận giao hữu quốc tế cấp độ Tier 1, bao gồm các trận gặp Cape Verde, Singapore và Palestine.

Đáng chú ý, FIFA không đưa ra bất kỳ phán quyết nào liên quan đến hai trận đấu chính thức của Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam và trận thắng Nepal 2-0. Điều này khiến nhiều người hâm mộ thắc mắc liệu kết quả các trận đấu này có bị hủy bỏ hay không.

Theo quy định, FIFA chỉ có thẩm quyền xử lý các trận đấu thuộc hệ thống thi đấu do FIFA trực tiếp quản lý, bao gồm giao hữu quốc tế và các giải đấu do FIFA tổ chức. Trong khi đó, vòng loại Asian Cup 2027 là giải đấu thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), nên thẩm quyền kỷ luật hoàn toàn nằm trong tay AFC.

Nguồn tin cho biết, FIFA sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang AFC để cơ quan này xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng đối với hai trận đấu tại vòng loại Asian Cup. Do đó, ở thời điểm hiện tại, kết quả trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 vẫn được công nhận, và chưa có bất kỳ án phạt nào được áp dụng từ FIFA. Nhưng từ kết quả ba trận giao hữu thì tuyển Malaysia sẽ chắc chắn bị AFC xử thua hai trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có trận thắng Việt Nam.

Thông báo chính thức từ FAM

Trưa nay (17/12), FAM ra thông báo chính thức về việc bị FIFA phạt như sau:

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã nhận được án phạt mới nhất từ Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sau cuộc họp diễn ra vào ngày 12/12/2025, liên quan đến vụ việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Cuộc họp do Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, ông Jorge Palacio, chủ trì đã kết luận rằng FAM đã vi phạm Điều 19 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (phiên bản 2025) khi sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong ba trận đấu quốc tế Tier 1 sau đây:

Trận Malaysia gặp Cape Verde trên sân Kuala Lumpur Football Stadium, Cheras ngày 29/5/2025, kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Ba trận giao hữu quốc tế của Malaysia đã bị xử thua. Ảnh: FAM

Trận Malaysia gặp Singapore trên sân vận động Quốc gia Bukit Jalil ngày 4/9/2025, kết thúc với chiến thắng 2-1 cho Malaysia.

Trận Malaysia gặp Palestine trên sân Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri, Johor ngày 8/9/2025, kết thúc với chiến thắng 1-0 cho Malaysia.

Theo đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã ra quyết định tuyên bố Malaysia thua 0-3 ở cả ba trận đấu nói trên.

Ngoài ra, FAM còn bị phạt tiền 10.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 51.414 RM). FAM cho biết sẽ gửi đơn yêu cầu bằng văn bản để nhận đầy đủ lý do của quyết định từ Ủy ban Kỷ luật FIFA, trước khi xem xét các bước tiếp theo liên quan đến vụ việc này.