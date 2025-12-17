Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Key (SHINee) ngừng hoạt động

16:58 17/12/2025
SM Entertainment chính thức lên tiếng về ồn ào của Key (SHINee).

Ngày 17/12, Key - thành viên nhóm nhạc SHINee chính thức lên tiếng thừa nhận từng nhận điều trị y tế tại nhà từ một người bị nghi ngờ hành nghề y không giấy phép, thường được dư luận gọi là "dì tiêm thuốc" (injection aunt). Trước làn sóng chỉ trích, nam ca sĩ đã gửi lời xin lỗi công khai và quyết định rút khỏi tất cả các chương trình truyền hình đang tham gia.

 
Key (SHINee) ngừng hoạt động Ảnh 1

Theo thông cáo của SM Entertainment, Key lần đầu gặp người này tại một bệnh viện ở quận Gangnam (Seoul) thông qua sự giới thiệu của một người quen và được giới thiệu là bác sĩ. Sau đó, anh tiếp tục điều trị tại bệnh viện này. Trong một số thời điểm gần đây, do khó sắp xếp thời gian đến bệnh viện, Key đã nhận điều trị tại nhà vài lần.

"Key tin rằng người này là bác sĩ hợp pháp và do đối phương không hề đề cập điều gì bất thường, anh không lường trước được việc điều trị tại nhà lại có thể trở thành vấn đề", SM Entertainment cho biết. Công ty cũng giải thích lý do chậm đưa ra phản hồi chính thức là vì cần phối hợp với nhiều bên liên quan đến lịch trình tour diễn solo tại Mỹ của Key, bao gồm các điểm dừng ở Los Angeles, Oakland và Chicago.

 
Key (SHINee) ngừng hoạt động Ảnh 2

Trước đó, dư luận bắt đầu đặt nghi vấn về mối liên hệ giữa Key và "dì tiêm thuốc" sau khi người này đăng tải hình ảnh chú chó cưng của Key lên mạng xã hội. Điều này khiến công chúng và người hâm mộ yêu cầu nam ca sĩ phải làm rõ liệu anh có từng nhận dịch vụ y tế trái phép giống như danh hài Park Na-rae hay không.

 

Cùng ngày, Key đã đăng tải thư xin lỗi cá nhân trên Instagram, khẳng định bản thân không hề biết người cung cấp dịch vụ y tế nói trên là người hành nghề không có giấy phép. "Tôi chân thành xin lỗi vì đã khiến nhiều người lo lắng trước những câu chuyện liên quan đến mình. Bản thân tôi cũng rất hoang mang và bối rối khi biết được những thông tin mới, vì vậy đã không thể sớm lên tiếng", Key viết. "Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng mình có thể tránh xa những vấn đề như thế này, nhưng chính suy nghĩ đó đã khiến tôi thiếu cẩn trọng với những gì diễn ra xung quanh. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và có lỗi với những người đã tin tưởng và ủng hộ mình".

Nam ca sĩ cũng khẳng định sẽ nghiêm túc hợp tác, nhìn nhận lại bản thân và chịu trách nhiệm trong phạm vi có thể.

Key (SHINee) ngừng hoạt động Ảnh 3

SM Entertainment cho biết Key chỉ mới gần đây nhận ra người nói trên không phải bác sĩ hợp pháp khi tranh cãi về giấy phép hành nghề nổ ra. "Key đang rất rối bời và sâu sắc nhìn nhận lại sự thiếu hiểu biết của mình. Nhận thức được tính nghiêm trọng của vụ việc, anh ấy đã quyết định rút khỏi toàn bộ lịch trình và các chương trình đang tham gia", công ty nhấn mạnh, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và công chúng.

Vụ việc của Key diễn ra trong bối cảnh scandal lớn liên quan đến danh hài Park Na-rae - người cũng bị cáo buộc từng nhận tiêm truyền và đơn thuốc từ cùng một cá nhân không có giấy phép, vi phạm Luật Dịch vụ Y tế Hàn Quốc. Trước áp lực dư luận, Park Na-rae đã tự nguyện rút khỏi nhiều chương trình Giải trí và đang đối mặt với các cuộc điều tra, tranh chấp pháp lý liên quan.

Key (SHINee) ngừng hoạt động Ảnh 4

Hiện tại, SM Entertainment khẳng định Key sẽ tạm ngưng hoạt động để tự kiểm điểm và chờ các diễn biến tiếp theo của vụ việc.

