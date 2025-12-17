Lộ chi tiết khiến Mỹ Tâm được cho là nữ chính của Mai Tài Phến

Nhiều khán giả phát hiện một chi tiết đặc biệt, được cho là có liên quan Mỹ Tâm trong phim điện ảnh đầu tay do Mai Tài Phến làm đạo diễn.

Mới đây, Mỹ Tâm khiến nhiều khán giả vỡ òa khi chính thức tung ra poster giới thiệu Phim điện ảnh dự kiến ra mắt vào mùa xuân 2026. Theo đó, nữ ca sĩ sẽ đảm nhận vai trò nhà sản xuất, trong khi Mai Tài Phến sẽ trở thành đạo diễn của dự án lần này.

Mỹ Tâm vừa chính thức giới thiệu dự án phim điện ảnh mà cô tham gia với vai trò nhà sản xuất, dự kiến ra mắt vào mùa xuân 2026. (Ảnh FBNV)

Ngoài những bình luận bày tỏ sự háo hức trước thông tin đặc biệt này, nhiều netizen còn "soi kỹ" poster của phim và phát hiện một chi tiết cực kỳ thú vị.

Cụ thể, trong hình ảnh đầu tiên giới thiệu dự án, Mai Tài Phến đứng trên chiếc ghe giữa mênh mông sông nước. Chưa rõ, nam diễn viên có đảm nhận một vai diễn bên cạnh vai trò đạo diễn hay không. Tuy nhiên, netizen phát hiện trên chiếc ghe có khắc 2 chữ "MT" và đoán rằng đây có thể là viết tắt của tên Mỹ Tâm.

Nhiều khán giả soi ra 2 chữ "MT" được khắc trên chiếc ghe ở poster.

Từ "hint" đặc biệt này, đông đảo khán giả đoán rằng rất có thể Mỹ Tâm sẽ đảm nhận một vai diễn trong phim bên cạnh việc là nhà sản xuất. Thậm chí, có bình luận còn hy vọng nữ ca sĩ sẽ trở thành nữ chính của phim, tiếp tục có màn kết hợp ăn ý, ngọt ngào với Mai Tài Phến sau dự án Chị Trợ Lý Của Anh cách đây 6 năm.

Tuy nhiên, hiện tại phía Mỹ Tâm và Mai Tài Phến chưa tiết lộ cụ thể về dàn diễn viên sẽ góp mặt trong phim điện ảnh lần này. Do đó, khán giả càng thêm trông chờ vào những thông tin liên quan đến dự án đặc biệt lần này của cả hai.

Nhiều khán giả hy vọng Mỹ Tâm sẽ tiếp tục đóng nữ chính trong dự án phim điện ảnh mới, kết hợp cùng Mai Tài Phến. (Ảnh FBNV)

Trước đó, tại live concert See The Light diễn ra vào 13/12 tại Hà Nội, Mỹ Tâm từng úp mở về dự án phim điện ảnh sắp ra mắt. Cụ thể, khi đến tiết mục Nơi Mình Dừng Chân, trên màn hình lớn đã hiện ra hình ảnh của nữ ca sĩ và Mai Tài Phến.

Đáng chú ý, giữa 40.000 khán giả, Mỹ Tâm còn gọi tên nam diễn viên và thốt lên "love you", thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Mai Tài Phến tại live concert gần đây của Mỹ Tâm. (Ảnh FBNV)

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến lần đầu kết hợp trong MV Đừng Hỏi Em vào năm 2017. Lúc đó, cả hai tạo nên hiệu ứng tích cực và thậm chí còn được nhiều khán giả "đẩy thuyền". Đến 2019, nữ ca sĩ đóng vai chính trong phim điện ảnh Chị Trợ Lý Của Anh và có những cảnh ngọt ngào "lịm tim" cùng nam chính là Mai Tài Phến.

Từ đó đến nay, cả hai vẫn thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn đời sống. Mai Tài Phến gần như là luôn có mặt trong những đêm diễn lớn của Mỹ Tâm, điển hình là live concert See The Light vừa qua.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến từng kết hợp ăn ý trong phim điện ảnh Chị Trợ Lý Của Anh.

Xem thêm: Chia sẻ đầu tiên của Mai Tài Phến khi Mỹ Tâm báo tin đặc biệt sắp diễn ra