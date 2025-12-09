Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Nhan sắc gây thương nhớ của MC Khánh Vy

10:29 09/12/2025
Khánh Vy khoe trọn visual xinh đẹp qua ảnh chụp bằng cam thường.

Mới đây, Khánh Vy tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện lớn. Nữ MC gây ấn tượng với áo dài trắng tinh khôi cùng layout trang điểm tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn trọn vẻ đẹp trong trẻo vốn có. Gương mặt rạng rỡ và vóc dáng thon thả giúp người đẹp thu hút ánh nhìn của đông đảo khán giả tham dự.

Sau chương trình, Khánh Vy liên tục chia sẻ lại những hình ảnh và video do fan ghi lại. Trong số đó, một khoảnh khắc được chụp bằng cam thường bất ngờ viral khi một khán giả khen ngợi: “Cô ấy đẹp quá trời ơi”. Tấm ảnh ghi lại nụ cười rạng rỡ của nữ MC, thể hiện sự thân thiện và vui vẻ khi giao lưu cùng mọi người. Dù không qua chỉnh sửa, làn da trắng sáng và thần thái tràn đầy sức sống của cô vẫn được khen ngợi hết lời.

Khánh Vy cười tươi rói qua ảnh cam thường. Ảnh chụp màn hình Khánh Vy cười tươi rói qua ảnh cam thường. Ảnh chụp màn hình
 
Đông đảo khán giả cho rằng Khánh Vy không có quá nhiều sự khác biệt so với ảnh đã được chỉnh sửa. Ảnh: FBNV Đông đảo khán giả cho rằng Khánh Vy không có quá nhiều sự khác biệt so với ảnh đã được chỉnh sửa. Ảnh: FBNV

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, Khánh Vy còn gây chú ý với những quan điểm chăm sóc bản thân đầy tích cực. Cô cho biết luôn cố gắng duy trì việc tập thể dục ba ngày mỗi tuần. Trong những ngày bận rộn không thể đến phòng tập, nữ MC sẽ tìm cách vận động bằng nhiều hình thức khác nhau để giữ cơ thể linh hoạt. 

Người đẹp từng nhấn mạnh rằng vẻ đẹp thật sự bắt nguồn từ tâm trí và thái độ sống. Cô chia sẻ: “Nếu mà bạn muốn xinh tự nhiên thì mình phải vui và lạc quan. Muốn vui thì mỗi ngày phải học một cái gì đó mới... bất kể cái gì, thì bạn sẽ cảm giác, chà mình đang tốt lên mỗi ngày, nên từ đó sẽ thấy mình xinh ra thiệt ta”.

Khánh Vy trong một lần đi dẫn lễ trao giải. Ảnh: FBNV Khánh Vy trong một lần đi dẫn lễ trao giải. Ảnh: FBNV
 
Khánh Vy luôn nở nụ cười tươi mỗi khi chụp hình. Ảnh: FBNV Khánh Vy luôn nở nụ cười tươi mỗi khi chụp hình. Ảnh: FBNV
Vẻ đẹp căng tràn sức sống của Khánh Vy được nhiều người yêu mến. Ảnh: FBNV Vẻ đẹp căng tràn sức sống của Khánh Vy được nhiều người yêu mến. Ảnh: FBNV

Đối với Khánh Vy, Làm đẹp không chỉ là dưỡng da hay trang điểm mà còn là hành trình chăm sóc cảm xúc và phát triển bản thân. Nữ MC cố gắng giữ lịch tập luyện điều độ mỗi tuần để duy trì sức khỏe, xem đó là một cách nạp lại năng lượng hơn là trách nhiệm nặng nề. Bên cạnh đó, cô ưu tiên duy trì giấc ngủ đủ, ăn uống khoa học và hạn chế căng thẳng bằng thiền hoặc đọc sách.

