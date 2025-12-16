'Khắc tinh' đáng sợ của Madam Pang

HLV Kim Sang Sik có thể tiếp tục là “khắc tinh” cho tham vọng của Madam Pang.

Trận chung kết Bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đang thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ Đông Nam Á, không chỉ bởi tính chất của một trận tranh HCV, mà còn bởi đây là màn tái đấu đầy duyên nợ giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực. Ở đó, HLV Kim Sang Sik được xem là nhân vật trung tâm, người có thể tiếp tục phá hỏng tham vọng chinh phục danh hiệu của bóng đá Thái Lan dưới thời Madam Pang.

Hướng tới trận chung kết trên sân Rajamangala, HLV Kim Sang Sik khẳng định U22 Việt Nam đã sẵn sàng cho thử thách lớn nhất của giải đấu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: “Chúng tôi từng thi đấu một trận chung kết tại sân Rajamangala vào tháng 1 và nay lại có cơ hội trở lại đây. Tôi cảm thấy rất vui. Khi đó, tôi đã nói rằng không có ngọn núi nào là không thể vượt qua.

HLV Kim Sang Sik có thể tiếp tục là “khắc tinh” cho tham vọng của Madam Pang. Ảnh: Asean United FC

Lần này cũng vậy, dù đối thủ là ai, nếu chuẩn bị kỹ lưỡng và thi đấu đúng kế hoạch, U22 Việt Nam hoàn toàn có khả năng giành chức vô địch”.

Phát biểu này cho thấy sự tự tin lớn của HLV Kim Sang Sik, nhưng không phải là sự chủ quan. U22 Việt Nam bước vào chung kết SEA Games 33 với hành trang rất ấn tượng. Khi toàn thắng từ vòng bảng đến bán kết, lối chơi ngày càng ổn định và bản lĩnh được kiểm chứng trong những thời khắc quyết định.

Dưới thời HLV Kim Sang Sik, bóng đá trẻ Việt Nam đang trải qua giai đoạn thăng hoa hiếm có, khi vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng, và nay là cơ hội lên ngôi tại SEA Games 33.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu HLV Kim Sang Sik đứng trước cơ hội chặn đứng tham vọng của Madam Pang. Tại AFF Cup 2024, ông đã cùng đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan trong cả hai lượt trận chung kết, qua đó phá hỏng giấc mơ giành danh hiệu đầu tiên của “Voi chiến” dưới thời Madam Pang trên cương vị Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Ký ức đó chắc chắn vẫn còn nguyên giá trị, nhất là khi trận chung kết SEA Games 33 tiếp tục diễn ra trên sân Rajạmangala, “thánh địa” của bóng đá Thái Lan.

Madam Pang liêu có thêm một lần vỡ mộng vô địch cùng bóng đá Thái Lan? Ảnh: FAT

HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của giải đấu với người hâm mộ Việt Nam: “Đây là giải đấu mà chúng tôi thi đấu vì danh dự của đất nước, của đội tuyển và của chính các cầu thủ. Tôi mong người hâm mộ Việt Nam tiếp tục đến sân cổ vũ. Toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để đáp lại tình cảm đó”.

Trong bối cảnh Thái Lan chịu áp lực lớn phải giành HCV trên sân nhà, U22 Việt Nam lại bước vào chung kết với tâm thế của một tập thể đang thăng hoa, tự tin và không e ngại bất kỳ đối thủ nào. Nếu tiếp tục duy trì sự lạnh lùng, kỷ luật và bản lĩnh như đã thể hiện, HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể thêm một lần nữa khiến tham vọng của Madam Pang dang dở, và đưa U22 Việt Nam bước lên đỉnh vinh quang SEA Games 33.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 18/12 trên sân Rajamangala.