Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIÁO DỤC
  3. Học đường

Giảng viên gây phản ứng vì dùng ChatGPT chấm bài

10:30 29/10/2025
Một giảng viên tại Australia bị sinh viên và dân mạng chỉ trích gay gắt vì dùng AI chấm bài, trong khi nhà trường lại cấm sinh viên sử dụng các công cụ này.

Giảng viên Đại học New South Wales dùng ChatGPT chấm bài cho sinh viên. Ảnh: PT.

Đại học New South Wales, trường đại học hàng đầu tại Sydney (Australia), đang điều tra cáo buộc một giảng viên sử dụng ChatGPT để chấm điểm bài tập của sinh viên. Điều này hiện gây tranh cãi dữ dội và làm dấy lên lo ngại về việc “mất giá trị” của tấm bằng đại học.

Theo Daily Telegraph, sự việc bắt đầu khi một sinh viên cao học đăng bài lên nền tảng X ảnh chụp phần phản hồi từ hệ thống Turnitin, trong đó có dòng chữ “ChatGPT nói rằng” kèm điểm số 88/100.

“Tôi thật vui khi được AI chấm bài tập cho chương trình sau đại học. Cứ 6 tuần tôi lại trả 5.000 AUD để có ‘đặc quyền’ đó”, sinh viên này mỉa mai.

cach dung chatgpt anh 1

Sinh viên tố giảng viên dùng ChatGPT để chấm bài.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và châm ngòi cho cuộc tranh luận sôi nổi về vai trò của con người trong Giáo dục đại học. Một dân mạng cho rằng người học trả tiền để được chuyên gia đánh giá chứ không phải để robot đánh giá. Một người khác lo ngại việc này sẽ làm giảm giá trị tấm bằng và khiến nhà tuyển dụng nghi ngờ năng lực của sinh viên.

Nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt hơn, gọi đây là hành động “xấu hổ”, “phi đạo đức” và là “vết nhơ” trong uy tín học thuật của các trường đại học.

“Thật vô lý khi nhà trường không cho phép sinh viên dùng AI viết bài luận nhưng lại cho phép giảng viên dùng AI để chấm điểm. Tôi đã bỏ ra 40.000 AUD để lấy bằng thạc sĩ ở đó, nếu thấy chuyện này, tôi sẽ tức điên”, một người bình luận.

Trước làn sóng chỉ trích, Đại học New South Wales xác nhận đã nắm được vụ việc và đang xử lý theo quy trình nội bộ. Theo hướng dẫn của trường, giảng viên không được sử dụng các nền tảng AI chưa được phê duyệt để chấm điểm hoặc nhận xét sinh viên, song được phép dùng Microsoft Copilot cho mục đích đó.

Tháng trước, Đại học New South Wales ký kết thỏa thuận hợp tác lớn với OpenAI, cho phép 10.000 nhân viên tiếp cận các tính năng nâng cao của nền tảng ChatGPT Edu. Đây là thỏa thuận lớn nhất giữa một tổ chức giáo dục Australia và công ty nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ.

Tuy nhiên, động thái này cũng vấp phải phản đối từ nhiều sinh viên vì họ lo ngại việc sử dụng AI quá mức có thể gây ra hệ lụy đạo đức và môi trường.

Một sinh viên ngành Mỹ thuật và Giáo dục tên Robin chia sẻ anh đã thu thập gần 7.500 chữ ký cho một bản kiến nghị yêu cầu hủy bỏ học phần tự chọn liên quan AI tạo sinh (Generative AI).

Robin cho rằng AI tạo sinh gây ra nhiều vấn đề như đạo văn, cũng như việc tiêu thụ điện năng và nước khổng lồ để duy trì, làm mát các trung tâm dữ liệu.

"Sinh viên chúng tôi rất thất vọng. Ai cũng muốn được giảng viên nhận xét cụ thể và mang tính xây dựng để cải thiện bài làm. Đây là điều mà AI hiện nay chưa làm được. AI đang làm giảm chất lượng giáo dục, trong khi chúng tôi phải trả rất nhiều tiền cho việc học", Robin chia sẻ.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/giang-vien-gay-phan-ung-vi-dung-chatgpt-cham-bai-post1597765.html
Cùng chủ đề
Giải mã 10 câu đố hack não nhất lịch sử Học đường
Giải mã 10 câu đố hack não nhất lịch sử

Từ thời cổ đại cho đến hiện đại, các câu đố trí tuệ luôn là một trong những cách rèn...

Vì sao Bộ GD&ĐT quyết định bỏ hình thức đình chỉ học sinh? Học đường
Vì sao Bộ GD&ĐT quyết định bỏ hình thức đình chỉ học sinh?

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh, trong đó bãi bỏ...

Loạt thủ khoa năm 2025 đỗ trường đại học nào? Học đường
Loạt thủ khoa năm 2025 đỗ trường đại học nào?

Thủ khoa khố B00 đỗ Đại học Y Dược TP.HCM, trong khi các thủ khoa khối A00 đỗ Đại học...

Giới thiệu tính năng tính đạo hàm online trên web Gia Sư VietEdu Học đường
Giới thiệu tính năng tính đạo hàm online trên web Gia Sư VietEdu

Đạo hàm online là công cụ miễn phí của Gia Sư VietEdu, hỗ trợ học sinh THPT học và luyện...

Nhiều trường đại học không quy đổi điểm giữa các khối xét tuyển Học đường
Nhiều trường đại học không quy đổi điểm giữa các khối xét tuyển

Không ít trường đại học không quy đổi điểm giữa các tổ hợp xét tuyển bằng phương thức thi tốt...

Điểm toán "hủy diệt" giấc mơ đại học: Gần 340 thí sinh điểm cao dừng bước Học đường
Điểm toán "hủy diệt" giấc mơ đại học: Gần 340 thí sinh điểm cao dừng bước

Gần 340 thí sinh dù đạt tổng điểm xét tuyển có cơ hội cao trúng tuyển đại học vẫn ngậm...

Mới cập nhật
Khi DMV xây dựng mô hình nội dung TikTok dành riêng cho thế hệ Gen Z

Khi DMV xây dựng mô hình nội dung TikTok dành riêng cho thế hệ Gen Z

Nếu đi đúng chiến lược, Kênh 7 không chỉ là chuỗi tài khoản TikTok – mà có thể trở thành hệ sinh thái cảm xúc phản ánh đời sống Gen Z trên nền tảng số.

3 phút trước Giải trí

'Độc lạ' Miss Universe năm nay: Thí sinh giả làm búp bê, tự đóng gói chính mình trong hộp nhựa trong suốt

'Độc lạ' Miss Universe năm nay: Thí sinh giả làm búp bê, tự đóng gói chính mình trong hộp nhựa trong suốt

Đại diện Estonia tham gia Miss Universe không ngần ngại 'chơi lớn' ngay từ màn chào sân.

1 giờ trước Showbiz

Mưa lớn ở Huế ghi nhận kỷ lục

Mưa lớn ở Huế ghi nhận kỷ lục

Lượng mưa trong 24 giờ tại một số khu vực ở thành phố Huế đã lập kỷ lục cao nhất lịch sử Việt Nam, thậm chí có thời điểm đứng thứ hai thế giới, gây ngập lụt diện rộng và thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

1 giờ trước Đời sống

Màn xuống dốc khó tin của Quả bóng vàng 2024

Màn xuống dốc khó tin của Quả bóng vàng 2024

Chỉ một năm sau khi bước lên đỉnh vinh quang với danh hiệu Quả bóng vàng 2024, Rodri đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp.

8 giờ trước

‘Thủ phạm’ khiến lọ dầu hít nổi tiếng Thái Lan bị thu hồi, tiêu huỷ

‘Thủ phạm’ khiến lọ dầu hít nổi tiếng Thái Lan bị thu hồi, tiêu huỷ

Cục Khoa học Y tế Thái Lan cho biết mẫu dầu hít Hồng Thái công thức số 2 được kiểm nghiệm hai lần đều nhiễm khuẩn Clostridium perfringens, vi phạm giới hạn an toàn.

8 giờ trước Sống khỏe

Giá vàng tăng trở lại

Giá vàng tăng trở lại

Với mức tăng gần 2 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng 29/10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã lần lượt hồi phục về 146,9 triệu/lượng và 147,8 triệu/lượng.

8 giờ trước Đời sống

Dấu hiệu suy thận biểu hiện ở tay chân

Dấu hiệu suy thận biểu hiện ở tay chân

Chức năng thận suy giảm có thể ảnh hưởng nhiều bộ phận của cơ thể, biểu hiện có thể nhận thấy ở tay và chân.

9 giờ trước Sống khỏe

Chuyện gì đang xảy ra ở show có Ngô Kiến Huy

Chuyện gì đang xảy ra ở show có Ngô Kiến Huy

Ngay từ live stage 1, Anh trai 'say hi' đã gây sốt và có bản hit thống trị nhạc Việt. Tuy nhiên, ở các tập tiếp theo, sức hút của chương trình giảm sút vì chất lượng âm nhạc đi xuống và những tranh cãi.

9 giờ trước Âm nhạc

Lũ các sông ở Quảng Ngãi đang lên nhanh, nhiều nơi bằng đỉnh lũ lịch sử năm 1999

Lũ các sông ở Quảng Ngãi đang lên nhanh, nhiều nơi bằng đỉnh lũ lịch sử năm 1999

Hiện mực nước trên các sông ở tỉnh Quảng Ngãi đang lên rất nhanh, nhiều nơi nước lũ vượt báo động 3, bằng đỉnh lũ lịch sử năm 1999.

9 giờ trước Đời sống

Bạch Mã (Huế) hứng chịu một trong những trận mưa lớn nhất lịch sử thế giới

Bạch Mã (Huế) hứng chịu một trong những trận mưa lớn nhất lịch sử thế giới

Lượng mưa cao nhất tại Bạch Mã (Huế) trong một ngày lên tới 1.739,6mm, chỉ kém trận mưa lớn nhất lịch sử thế giới có 85,4mm và là một trong những trận mưa dữ dội nhất lịch sử thế giới.

9 giờ trước Đời sống