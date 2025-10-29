Giảng viên gây phản ứng vì dùng ChatGPT chấm bài

Một giảng viên tại Australia bị sinh viên và dân mạng chỉ trích gay gắt vì dùng AI chấm bài, trong khi nhà trường lại cấm sinh viên sử dụng các công cụ này.

Giảng viên Đại học New South Wales dùng ChatGPT chấm bài cho sinh viên. Ảnh: PT.

Đại học New South Wales, trường đại học hàng đầu tại Sydney (Australia), đang điều tra cáo buộc một giảng viên sử dụng ChatGPT để chấm điểm bài tập của sinh viên. Điều này hiện gây tranh cãi dữ dội và làm dấy lên lo ngại về việc “mất giá trị” của tấm bằng đại học.

Theo Daily Telegraph, sự việc bắt đầu khi một sinh viên cao học đăng bài lên nền tảng X ảnh chụp phần phản hồi từ hệ thống Turnitin, trong đó có dòng chữ “ChatGPT nói rằng” kèm điểm số 88/100.

“Tôi thật vui khi được AI chấm bài tập cho chương trình sau đại học. Cứ 6 tuần tôi lại trả 5.000 AUD để có ‘đặc quyền’ đó”, sinh viên này mỉa mai.

Sinh viên tố giảng viên dùng ChatGPT để chấm bài.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và châm ngòi cho cuộc tranh luận sôi nổi về vai trò của con người trong Giáo dục đại học. Một dân mạng cho rằng người học trả tiền để được chuyên gia đánh giá chứ không phải để robot đánh giá. Một người khác lo ngại việc này sẽ làm giảm giá trị tấm bằng và khiến nhà tuyển dụng nghi ngờ năng lực của sinh viên.

Nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt hơn, gọi đây là hành động “xấu hổ”, “phi đạo đức” và là “vết nhơ” trong uy tín học thuật của các trường đại học.

“Thật vô lý khi nhà trường không cho phép sinh viên dùng AI viết bài luận nhưng lại cho phép giảng viên dùng AI để chấm điểm. Tôi đã bỏ ra 40.000 AUD để lấy bằng thạc sĩ ở đó, nếu thấy chuyện này, tôi sẽ tức điên”, một người bình luận.

Trước làn sóng chỉ trích, Đại học New South Wales xác nhận đã nắm được vụ việc và đang xử lý theo quy trình nội bộ. Theo hướng dẫn của trường, giảng viên không được sử dụng các nền tảng AI chưa được phê duyệt để chấm điểm hoặc nhận xét sinh viên, song được phép dùng Microsoft Copilot cho mục đích đó.

Tháng trước, Đại học New South Wales ký kết thỏa thuận hợp tác lớn với OpenAI, cho phép 10.000 nhân viên tiếp cận các tính năng nâng cao của nền tảng ChatGPT Edu. Đây là thỏa thuận lớn nhất giữa một tổ chức giáo dục Australia và công ty nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ.

Tuy nhiên, động thái này cũng vấp phải phản đối từ nhiều sinh viên vì họ lo ngại việc sử dụng AI quá mức có thể gây ra hệ lụy đạo đức và môi trường.

Một sinh viên ngành Mỹ thuật và Giáo dục tên Robin chia sẻ anh đã thu thập gần 7.500 chữ ký cho một bản kiến nghị yêu cầu hủy bỏ học phần tự chọn liên quan AI tạo sinh (Generative AI).

Robin cho rằng AI tạo sinh gây ra nhiều vấn đề như đạo văn, cũng như việc tiêu thụ điện năng và nước khổng lồ để duy trì, làm mát các trung tâm dữ liệu.

"Sinh viên chúng tôi rất thất vọng. Ai cũng muốn được giảng viên nhận xét cụ thể và mang tính xây dựng để cải thiện bài làm. Đây là điều mà AI hiện nay chưa làm được. AI đang làm giảm chất lượng giáo dục, trong khi chúng tôi phải trả rất nhiều tiền cho việc học", Robin chia sẻ.