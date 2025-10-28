Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày mua vàng

21:36 28/10/2025
Nếu mua vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu cuối ngày hôm qua, đến nay, người mua đã lỗ khoảng 7,2 triệu đồng trên mỗi lượng vàng.

Giá vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu hiện chỉ được mua vào với giá 144,8 triệu đồng/lượng, giảm 4,2 triệu đồng so với cuối ngày 27/10. Ảnh: Thế Bằng.

Trong phiên giao dịch cuối ngày (28/10), giá vàng trong nước tiếp tục ghi nhận Xu hướng lao dốc, kéo giá vàng nhẫn và vàng miếng giảm thêm cả triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,1 - 145,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,6 triệu đồng giá mua và 2,1 triệu đồng giá bán so với buổi sáng. Nếu so với cuối ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC đã giảm tới 3,8 triệu đồng chiều mua và 3,3 triệu đồng chiều bán.

Diễn biến giảm mạnh tương tự cũng ghi nhận tại các doanh nghiệp khác trong nước như Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng... Hiện giá bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp này đều đã giảm về 145,1 triệu đồng/lượng, tức thấp hơn 3,3 triệu đồng so với hôm qua. Giá mua vào hiện được các doanh nghiệp niêm yết phổ biến ở mức 143,1-143,5 triệu/lượng, cũng giảm xấp xỉ 4 triệu đồng.

Phiên giảm mạnh hôm nay cũng đánh dấu đà suy giảm của giá vàng trong nước kéo dài sang tuần thứ 2 liên tiếp. So với đỉnh lịch sử 154,6 triệu đồng/lượng thiết lập ngày 21/10, giá vàng miếng SJC hiện đã giảm gần 10 triệu đồng/lượng, tương đương giảm hơn 6% chỉ trong chưa đầy một tuần.

Tính cả chênh lệch giá mua - bán, những người mua vàng ở mức đỉnh tuần trước hiện đã chịu lỗ khoảng 11 triệu đồng/lượng.

img-5754-1761708954.jpeg

 Khôngchỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước cũng liên tục giảm mạnh hôm nay. Đến cuối ngày, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ ở mức 141,2 - 143,7 triệu đồng/lượng, tức giảm gần 2 triệu đồng so với buổi sáng và thấp hơn gần 4 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, các doanh nghiệp như PNJ, DOJI, Phú Quý... hiện phổ biến niêm yết giá vàng nhẫn trong khoảng 142 - 145 triệu đồng/lượng, đều giảm xấp xỉ 4 triệu đồng so với cuối ngày 27/10.

Tại Bảo Tín Minh Châu, thương hiệu này hiện chấp nhận mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 144,8 triệu/lượng và bán ra ở 147,8 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nước. Tuy nhiên, so với đầu giờ sáng, giá vàng nhẫn tại đây đã giảm 3,1 triệu đồng, kéo tổng mức giảm so với chiều hôm qua lên 4,2 triệu đồng.

Mức giảm mạnh cộng với chênh lệch giá mua - bán thương hiệu đưa ra khiến người mua vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu từ chiều qua đến nay đã chịu khoản lỗ 7,2 triệu đồng/lượng.

Đặc biệt, đầu tuần trước, Bảo Tín Minh Châu cũng là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn ở mức kỷ lục 160,5 triệu đồng/lượng. So với đỉnh này, giá vàng nhẫn tại đây hiện đã giảm 12,7 triệu/lượng sau một tuần, và người dân lỡ mua vàng giá đỉnh đến nay đã lỗ gần 16 triệu đồng mỗi lượng.

