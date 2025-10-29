Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Đợt mưa rất lớn ở miền Trung kéo dài đến khi nào?

10:16 29/10/2025
Miền Trung đang trải qua những ngày mưa trắng trời, ngập lụt tứ bề, chuyên gia khí tượng đưa ra nhận định thời điểm mưa giảm, nước lũ rút ở khu vực này.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ nay đến đêm 30/10, TP Huế và TP Đà Nẵng tiếp tục mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 120-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to, lượng mưa 80-180mm, cục bộ mưa rất to trên 350mm. Từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 70-140mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, mưa đang có Xu hướng giảm dần từ sau 30/10 thì lũ ở Trung Bộ, trọng tâm ở Nam Quảng Trị trở vào đến Đà Nẵng tiếp tục duy trì mức cao.

Các sông ở TP Huế, TP Đà Nẵng duy trì mức báo động 3 (BĐ3), có nơi trên BĐ3, đã đạt đỉnh và sẽ xuống dần trong thời gian tới. Tuy nhiên tình trạng ngập úng ở Huế, Đà Nẵng vẫn còn duy trì.

Mưa lớn vẫn duy trì ở miền Trung, ngập lụt xảy ra tứ bề. (Ảnh: Thanh Ba)

Mưa lớn vẫn duy trì ở miền Trung, ngập lụt xảy ra tứ bề. (Ảnh: Thanh Ba)

Theo đó, lũ trên sông Hương, sông Bồ (TP Huế) đang xuống chậm, lũ sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao, lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên.

Mực nước lúc 2h ngày 29/10 trên sông Bồ (TP Huế) tại trạm Phú Ốc là 4,46m, dưới báo động (BĐ3) 0,04m; trên sông Hương (TP Huế) tại trạm Kim Long là 4,22m, trên BĐ3 0,72m.

Trên sông Vu Gia (TP Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa là 10,12m, trên BĐ3 1,12m; trên sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu là 5,22m, trên BĐ3 1,22m; trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 5,35m, trên BĐ2 0,35m.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục xuống. Mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc sẽ xuống dưới mức BĐ3, trên sông Hương tại trạm Kim Long còn ở trên mức BĐ3. Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục dao động ở mức cao và trên BĐ3 khoảng 1,1-1,2m; lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở mức BĐ2-BĐ3.

Ông Hưởng cho biết thêm, do tác động của mưa lớn kéo dài nhiều ngày, có thể còn kéo dài đến 30/10, phía Tây các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi tiếp tục nguy cơ cảnh báo lũ quét, trượt lở đất ở mức rất cao trong thời gian tới, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, tức cấp cao nhất trong mức độ rủi ro thiên tai do lũ quét, trượt lở đất.

"Với xu hướng mưa mở rộng lên phía Bắc thì phía Tây của tỉnh Quảng Trị (tức phía Tây tỉnh Quảng Bình cũ), phía Tây tỉnh Hà Tĩnh khả năng xảy ra nguy cơ lũ quét, trượt lở đất trong thời gian tới", ông Hưởng thông tin.

Huệ Nguyễn
 
 
Theo vtcnews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://vtcnews.vn/dot-mua-rat-lon-o-mien-trung-keo-dai-den-khi-nao-ar983849.html
Cùng chủ đề
Mưa lớn ở Huế ghi nhận kỷ lục Đời sống
Mưa lớn ở Huế ghi nhận kỷ lục

Lượng mưa trong 24 giờ tại một số khu vực ở thành phố Huế đã lập kỷ lục cao nhất...

Giá vàng tăng trở lại Đời sống
Giá vàng tăng trở lại

Với mức tăng gần 2 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng 29/10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn...

Lũ các sông ở Quảng Ngãi đang lên nhanh, nhiều nơi bằng đỉnh lũ lịch sử năm 1999 Đời sống
Lũ các sông ở Quảng Ngãi đang lên nhanh, nhiều nơi bằng đỉnh lũ lịch sử năm 1999

Hiện mực nước trên các sông ở tỉnh Quảng Ngãi đang lên rất nhanh, nhiều nơi nước lũ vượt báo...

Bạch Mã (Huế) hứng chịu một trong những trận mưa lớn nhất lịch sử thế giới Đời sống
Bạch Mã (Huế) hứng chịu một trong những trận mưa lớn nhất lịch sử thế giới

Lượng mưa cao nhất tại Bạch Mã (Huế) trong một ngày lên tới 1.739,6mm, chỉ kém trận mưa lớn nhất...

Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn CƯỚI! Đời sống
Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn CƯỚI!

Màn “đánh úp” hỷ sự này khiến dân tình choáng váng.

Lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày mua vàng Đời sống
Lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày mua vàng

Nếu mua vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu cuối ngày hôm qua, đến nay, người mua đã lỗ khoảng...

Mới cập nhật
Khi DMV xây dựng mô hình nội dung TikTok dành riêng cho thế hệ Gen Z

Khi DMV xây dựng mô hình nội dung TikTok dành riêng cho thế hệ Gen Z

Nếu đi đúng chiến lược, Kênh 7 không chỉ là chuỗi tài khoản TikTok – mà có thể trở thành hệ sinh thái cảm xúc phản ánh đời sống Gen Z trên nền tảng số.

2 phút trước Giải trí

'Độc lạ' Miss Universe năm nay: Thí sinh giả làm búp bê, tự đóng gói chính mình trong hộp nhựa trong suốt

'Độc lạ' Miss Universe năm nay: Thí sinh giả làm búp bê, tự đóng gói chính mình trong hộp nhựa trong suốt

Đại diện Estonia tham gia Miss Universe không ngần ngại 'chơi lớn' ngay từ màn chào sân.

1 giờ trước Showbiz

Mưa lớn ở Huế ghi nhận kỷ lục

Mưa lớn ở Huế ghi nhận kỷ lục

Lượng mưa trong 24 giờ tại một số khu vực ở thành phố Huế đã lập kỷ lục cao nhất lịch sử Việt Nam, thậm chí có thời điểm đứng thứ hai thế giới, gây ngập lụt diện rộng và thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

1 giờ trước Đời sống

Màn xuống dốc khó tin của Quả bóng vàng 2024

Màn xuống dốc khó tin của Quả bóng vàng 2024

Chỉ một năm sau khi bước lên đỉnh vinh quang với danh hiệu Quả bóng vàng 2024, Rodri đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp.

8 giờ trước

‘Thủ phạm’ khiến lọ dầu hít nổi tiếng Thái Lan bị thu hồi, tiêu huỷ

‘Thủ phạm’ khiến lọ dầu hít nổi tiếng Thái Lan bị thu hồi, tiêu huỷ

Cục Khoa học Y tế Thái Lan cho biết mẫu dầu hít Hồng Thái công thức số 2 được kiểm nghiệm hai lần đều nhiễm khuẩn Clostridium perfringens, vi phạm giới hạn an toàn.

8 giờ trước Sống khỏe

Giá vàng tăng trở lại

Giá vàng tăng trở lại

Với mức tăng gần 2 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng 29/10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã lần lượt hồi phục về 146,9 triệu/lượng và 147,8 triệu/lượng.

8 giờ trước Đời sống

Dấu hiệu suy thận biểu hiện ở tay chân

Dấu hiệu suy thận biểu hiện ở tay chân

Chức năng thận suy giảm có thể ảnh hưởng nhiều bộ phận của cơ thể, biểu hiện có thể nhận thấy ở tay và chân.

9 giờ trước Sống khỏe

Giảng viên gây phản ứng vì dùng ChatGPT chấm bài

Giảng viên gây phản ứng vì dùng ChatGPT chấm bài

Một giảng viên tại Australia bị sinh viên và dân mạng chỉ trích gay gắt vì dùng AI chấm bài, trong khi nhà trường lại cấm sinh viên sử dụng các công cụ này.

9 giờ trước Học đường

Chuyện gì đang xảy ra ở show có Ngô Kiến Huy

Chuyện gì đang xảy ra ở show có Ngô Kiến Huy

Ngay từ live stage 1, Anh trai 'say hi' đã gây sốt và có bản hit thống trị nhạc Việt. Tuy nhiên, ở các tập tiếp theo, sức hút của chương trình giảm sút vì chất lượng âm nhạc đi xuống và những tranh cãi.

9 giờ trước Âm nhạc

Lũ các sông ở Quảng Ngãi đang lên nhanh, nhiều nơi bằng đỉnh lũ lịch sử năm 1999

Lũ các sông ở Quảng Ngãi đang lên nhanh, nhiều nơi bằng đỉnh lũ lịch sử năm 1999

Hiện mực nước trên các sông ở tỉnh Quảng Ngãi đang lên rất nhanh, nhiều nơi nước lũ vượt báo động 3, bằng đỉnh lũ lịch sử năm 1999.

9 giờ trước Đời sống