Chuyện gì đang xảy ra ở show có Ngô Kiến Huy

Ngay từ live stage 1, Anh trai 'say hi' đã gây sốt và có bản hit thống trị nhạc Việt. Tuy nhiên, ở các tập tiếp theo, sức hút của chương trình giảm sút vì chất lượng âm nhạc đi xuống và những tranh cãi.

Tính đến ngày 27/10, không có sản phẩm âm nhạc nào của Anh trai "say hi" nằm trong top 10 thịnh hành. Tính cả danh sách thịnh hành với 50 vị trí, phân bổ cho các sản phẩm viral nhất từ MV, game show đến short video (nội dung ngắn), cái tên Anh trai "say hi" xuất hiện đúng một lần, gắn với ca khúc Ảo ảnh của Vũ Cát Tường, Ryn Lee và Gill.

Anh trai "say hi" mùa 2 đang đi theo kịch bản trái ngược mùa một. Game show năm nay khởi đầu tốt nhưng sa sút nhanh chóng. Phần lớn sản phẩm âm nhạc được sản sinh từ chương trình chật vật để cạnh tranh cạnh ở top trending. Còn ở đường đua trên các nền tảng nhạc số, âm nhạc của chương trình thất thế hoàn toàn trước các ca khúc, MV mới được phát hành độc lập của Vpop.

Anh trai "say hi" dần hỗn loạn

Lượt đấu 2 ở live stage 2 diễn ra với cuộc cạnh tranh của 4 ca khúc. Karik, buitruonglinh, Vũ Cát Tường và

Vũ Cát Tường là nhân tố nổi bật ở show Anh trai "say hi".

Tuy nhiên, thực tế xảy ra ở live stage 2 cho thấy chất lượng âm nhạc ở game show đi xuống. Buitruonglinh từ khí thế hừng hực sau live stage 1, bất ngờ hụt hơi ở ca khúc gần nhất. CongB cùng 3 thành viên khác chọn phương án an toàn với Ballad, song nhận lại kết quả có 3/4 thành viên suýt bị loại. Tương tự, OgeNus từ vị thế sáng cửa, không chứng minh được nhiều và cũng suýt bị loại.

Tính catchy (bắt tai) là vấn đề trong phần lớn ca khúc ở live stage 2. Đa nghi của Negav, Hải Nam, Cody Nam Võ và Dilian Hoàng Phan giải quyết được bài toán catchy đó, tạo nên đoạn nhạc viral trên mạng xã hội. Phần chorus của Ảo ảnh, qua giọng hát Vũ Cát Tường, cũng là điểm sáng. Song, chỉ với một vài phân đoạn viral là quá ít để đẩy tổng thể live stage 2 tỏa sáng như live stage 1.

Những vấn đề nằm ngoài chuyên môn âm nhạc cũng là lý do lớn khiến Anh trai "say hi" ngày càng giảm sức hút. Trong bảng xếp hạng mới nhất được công bố, khán giả ngỡ ngàng khi Ngô Kiến Huy dẫn đầu ở live stage 2. Qua 2 live stage liên tiếp, Ngô Kiến Huy thể hiện mờ nhạt, chỉ làm thành viên của đội nhưng vẫn vượt qua nhiều Anh trai phải “vắt sức” nhiều hơn và tỏa sáng trên sân khấu hơn.

Tranh cãi còn nổ ra ở danh sách 6 Anh trai đứng cuối live stage 2, với tâm điểm là OgeNus. Trật tự ở Anh trai "say hi" mùa 2 trở nên rối loạn khi Trấn Thành công bố không có ai bị loại sau live stage 2.

Không thoát 'lời nguyền' ở mùa 2

Khi Anh trai "say hi" gây sốt từ tập lên sóng đầu tiên, nhiều khán giả dự đoán đây là game show thống trị Showbiz Việt. Tuy nhiên, đặt lên bàn cân giữa những game show đang phủ sóng thị trường, show thực tế đến từ DatViet VAC đang lép vế so với Running Man Vietnam mùa 3. Tính riêng đường đua âm nhạc, Anh trai "say hi" cũng đang thất thế trong cuộc cạnh tranh với các tên tuổi lớn của Vpop như Min, Bích Phương, Rhyder.

Lợi thế của Anh trai "say hi" mùa 2 là không có đối thủ cạnh tranh. Nhưng đây cũng là bất lợi của game show này. Nhìn lại Anh trai "say hi" mùa một, yếu tố quan trọng làm nên thành công của game show là sự cộng hưởng từ màn đối đầu trực tiếp với Anh trai vượt ngàn chông gai.

Xuyên suốt vài tháng, mạng xã hội ngập tràn tranh cãi về sự so sánh giữa các màn trình diễn ở Anh trai "say hi" và Anh trai vượt ngàn chông gai, bên cạnh đó là năng lực của các nghệ sĩ tham gia 2 chương trình và cả chất lượng tổng thể của show. Hai game show cạnh tranh lành mạnh, so kè trên mọi mặt trận để cùng thúc đẩy nhau đi lên. Ở góc độ truyền thông, sự đối đầu nói trên lại giúp cả hai cùng hưởng lợi.

Tranh cãi về Ngô Kiến Huy khiến game show bị chỉ trích.

Năm nay, Anh trai "say hi" đơn phương độc mã trên đường đua game show âm nhạc nhưng cũng là sự đơn độc khiến chương trình giảm sôi nổi hơn hẳn. Tân binh toàn năng - game show tạm thời thế chỗ Anh trai vượt ngàn chông gai của Yeah1 - đã được kỳ vọng so kè trực tiếp với Anh trai "say hi". Song, thực tế là Tân binh toàn năng cũng mất hút. Hai game show có màu sắc khác biệt và không thể là sự tương phản cho nhau.

"Lời nguyền" mùa 2 không thể thành công như mùa đầu tiên lại hiện hữu với Anh trai "say hi". Những nỗ lực làm mới của ê-kíp sản xuất đến từ việc thay đổi thể thức chọn đội, bầu đội trưởng và hình thức đối đầu không đủ để xoay chuyển tình thế cho một format từng rất thành công. Sự mờ nhạt của Em xinh "say hi" mùa một cũng đến từ câu chuyện không vượt qua cái bóng của format Anh trai "say hi" mùa một.

Từng nghệ sĩ tham gia Anh trai "say hi" mùa một là bất ngờ, về sự xuất hiện của họ. Đến Anh trai "say hi" mùa 2, khi không còn tính bất ngờ, sự so sánh nổi lên. Ý kiến bình luận từ số đông khán giả nhận định dàn nghệ sĩ tham gia mùa 2 vẫn thiếu một ngôi sao như HIEUTHUHAI, thiếu một nhân tố hài hước, duyên dáng để thu hút như Anh Tú Atus và thiếu cả những màu sắc mới đặc biệt và tỏa sáng nhanh như Dương Domic.

Điều duy nhất có thể cứu sức hút của Anh trai "say hi" trong phần còn lại là chất lượng âm nhạc. Nếu sự chú ý vẫn chỉ dồn vào Vũ Cát Tường như hiện tại, show thực tế mùa 2 sẽ còn trượt dốc.