Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bích Phương khoe lưng trần khiến khán giả 'phát sốt'

14:26 24/10/2025
Hình ảnh của Bích Phương khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Trên kênh TikTok cá nhân, Bích Phương khiến người hâm mộ xôn xao khi đăng tải đoạn clip với phần "mở bài" gây chấn động. Nữ ca sĩ diện một chiếc đầm khoe trọn tấm lưng trần nuột nà, nằm trên chiếc ghế giữa một bối cảnh vô cùng thần tiên. Đoạn clip nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn và bàn luận.

 
Bích Phương khoe lưng trần khiến khán giả 'phát sốt' Ảnh 1

Được biết, đây chính là trích đoạn trong MV Thương, sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Bích Phương sau thời gian dài im ắng. Lấy cảm hứng từ câu chuyện kinh điển Người đẹp ngủ trong rừng, MV kết hợp giữa yếu tố cổ tích và hiện đại, tạo nên phần hình ảnh vừa lãng mạn, vừa đậm tính Thời trang. Tựa đề “Thương” tuy chỉ vỏn vẹn một chữ nhưng chất chứa nhiều tầng ý nghĩa, thể hiện trọn vẹn tinh thần mà nữ ca sĩ muốn gửi gắm: khuyến khích mọi người dũng cảm nói lời yêu thương khi còn có thể.

 
Bích Phương khoe lưng trần khiến khán giả 'phát sốt' Ảnh 2

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, Bích Phương bộc bạch: “Thương là những cảm xúc nhẹ nhàng đến với tôi sau khi đi xong một hành trình dài, và bản thân chỉ muốn nói những lời yêu thương với mọi người xung quanh. Người Á Đông thường e dè trong việc dùng ái ngữ với những người mình yêu thương, bản thân tôi cũng vậy, cho đến khi trải qua nhiều chuyện và nhận ra khi mình nói ái ngữ thì cả người nói và người nghe đều cảm thấy rất tuyệt vời. Tôi muốn luyện tập thói quen ấy không chỉ trong đời sống mà còn thực hành việc dùng ái ngữ trong cả âm nhạc của mình”.

Theo Bích Phương, âm nhạc của cô luôn phản ánh trung thực cảm xúc cá nhân ở từng giai đoạn. “Tôi là một người trung thực với cảm xúc của mình trong âm nhạc. Tôi không bao giờ miễn cưỡng hát ra những điều không thuộc về mình ở thời điểm đó. Ở giai đoạn mới này, tôi muốn gửi đến khán giả những điều tích cực, dịu dàng. Có thể trong thời gian tới, âm nhạc của tôi sẽ còn chứa nhiều ái ngữ – những lời yêu mà mọi người thường ngại nói ra”.

 
Bích Phương khoe lưng trần khiến khán giả 'phát sốt' Ảnh 3

MV Thương mở đầu bằng lời dẫn: “Ngày xưa, có một người đẹp rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng và chỉ có thể đánh thức bằng nụ hôn của tình yêu đích thực.” Tuy nhiên, Bích Phương và ê-kíp đã sáng tạo khi “đảo ngược” vai trò của các nhân vật: người chìm trong giấc ngủ là chàng trai, còn người con gái đem lòng yêu anh chính là Bích Phương lại sợ rằng khi chàng tỉnh dậy, cô sẽ mất anh mãi mãi. Vì thế, cô chọn giữ anh bên cạnh bằng cách… không bao giờ hôn.

Bích Phương khoe lưng trần khiến khán giả 'phát sốt' Ảnh 4

Xuyên suốt MV, hình ảnh hai người quấn quýt bên nhau tạo cảm giác vừa ngọt ngào vừa man mác buồn. Cô gái âu yếm, vuốt ve người mình yêu trong sự lặng im, cho đến một ngày, khi cả hai ngồi trong khu vườn ngập nắng, cô thiếp đi và chú chim bồ câu đã vô tình chuyển nụ hôn từ môi cô sang anh. Chàng trai tỉnh dậy, nhìn thấy cô gái đang tựa vào vai mình, một cái kết vừa đẹp, vừa gợi nhiều suy ngẫm.

Bích Phương khoe lưng trần khiến khán giả 'phát sốt' Ảnh 5

Nói về lần trở lại này, nữ ca sĩ chia sẻ: “Khi tôi làm nhạc, tôi không cố gắng khác đi hay tìm kiếm đỉnh cao mới. Tôi chỉ muốn làm những gì đúng với bản thân ở hiện tại. Tôi không ra nhạc để chứng tỏ, mà vì tôi có cảm hứng trở lại, yêu âm nhạc hơn và muốn lan tỏa yêu thương qua từng giai điệu. Với tôi, Thương là cách để Bích Phương, người phụ nữ của hiện tại được nói lời yêu theo cách dịu dàng nhất”.

Bích Phương khoe lưng trần khiến khán giả 'phát sốt' Ảnh 6

MV Thương không chỉ đánh dấu hành trình mới trong âm nhạc của Bích Phương mà còn thể hiện rõ tinh thần mà cô theo đuổi: biến những cảm xúc đời thường thành âm nhạc chân thành, đầy nữ tính và chan chứa yêu thương.

