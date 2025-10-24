Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Showbiz

Visual đẹp chưa từng thấy của Lưu Diệc Phi

14:27 24/10/2025
Lưu Diệc Phi được nhận xét giống hệt một nàng công chúa với tạo hình sang chảnh, đầy cuốn hút.

Mới đây, bộ ảnh mới nhất của Lưu Diệc Phi đã khiến cư dân mạng không khỏi “đứng ngồi không yên”. Trong loạt ảnh này, “thần tiên tỷ tỷ” xuất hiện với Phong cách được ví như công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Nữ diễn viên diện váy trễ vai màu trắng với họa tiết hoa thêu nổi tinh xảo, toát lên vẻ nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng.

Điểm nhấn của tạo hình chính là mái tóc búi gọn được cài nhiều bông hoa nhỏ cùng lớp trang điểm tông cam nhạt, tôn trọn visual rực rỡ trong trẻo đặc trưng của cô.

Cận visual nổi bật của Lưu Diệc Phi. Ảnh: Weibo Cận visual nổi bật của Lưu Diệc Phi. Ảnh: Weibo
Lưu Diệc Phi tự tin tạo dáng với chiếc váy được thiết kế cầu kỳ, tỉ mỉ. Ảnh: Weibo Lưu Diệc Phi tự tin tạo dáng với chiếc váy được thiết kế cầu kỳ, tỉ mỉ. Ảnh: Weibo

Phía dưới phần bình luận, người hâm mộ đồng loạt dành lời khen “có cánh” cho nhan sắc của Lưu Diệc Phi. Hàng loạt bình luận như: “Trời ơi, đẹp lung linh lóng lánh!”, “Cứ tưởng công chúa thật”, “Thần thái đỉnh cao không thể diễn tả bằng lời”… 

Không ít người còn khẳng định chưa từng thấy nữ diễn viên đẹp như vậy xuyên suốt một thời gian dài làm nghề. Trước đây người đẹp đã được nhiều khán giả ưu ái đặt danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" vì nhan sắc nổi bật thuở mới vào nghề.

Lưu Diệc Phi sở hữu góc nghiêng không tỳ vết. Ảnh: Xiaohongsu Lưu Diệc Phi sở hữu góc nghiêng không tỳ vết. Ảnh: Xiaohongsu
Lưu Diệc Phi luôn xuất hiện trước khán giả với hình ảnh chỉn chu, xinh đẹp. Ảnh: Weibo Lưu Diệc Phi luôn xuất hiện trước khán giả với hình ảnh chỉn chu, xinh đẹp. Ảnh: Weibo

Trong một buổi phỏng vấn, Lưu Diệc Phi từng tiết lộ bí quyết chăm sóc da đặc biệt: rửa mặt bằng nước khoáng có ga. Sau khi dùng sữa rửa mặt, cô ngâm mặt khoảng 10 giây trong nước khoáng để kích thích tuần hoàn và giúp da săn chắc, sáng mịn. Nữ diễn viên cũng chú trọng lối sống lành mạnh: ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc và ưu tiên nghỉ ngơi hoàn toàn khi không làm việc.

Được biết, “thần tiên tỷ tỷ” từng gặp chấn thương cổ trong quá trình quay Thần điêu đại hiệp, để lại di chứng ở đốt sống cổ khiến cô phải cẩn trọng giữ ấm vùng này quanh năm. Dù là mùa hè hay đông, người đẹp vẫn duy trì thói quen quấn khăn mỏng để bảo vệ sức khỏe. Chính sự kỷ luật và chăm chút tỉ mỉ trong sinh hoạt đã giúp Lưu Diệc Phi duy trì nhan sắc và thần thái đỉnh cao sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Lưu Diệc Phi vui vẻ tận hưởng cuộc sống độc thân ở biệt thự sang chảnh và nuôi nhiều thú cưng. Ảnh: Weibo Lưu Diệc Phi vui vẻ tận hưởng cuộc sống độc thân ở biệt thự sang chảnh và nuôi nhiều thú cưng. Ảnh: Weibo
Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/giai-tri/visual-dep-chua-tung-thay-cua-luu-diec-phi-202510240049459045.html
Cùng chủ đề
Rộ clip Diệu Nhi khoe vòng bụng giữa tin đồn mang thai Showbiz
Rộ clip Diệu Nhi khoe vòng bụng giữa tin đồn mang thai

Trước những tin đồn mang thai lần 3, Diệu Nhi đã đăng tải clip này trên mạng xã hội.

Hai năm ê chề của Miss Grand Vietnam ở đấu trường quốc tế: Hệ luỵ từ chuyện 'ăn xổi ở thì' Showbiz
Hai năm ê chề của Miss Grand Vietnam ở đấu trường quốc tế: Hệ luỵ từ chuyện 'ăn xổi ở thì'

Nhìn lại quá khứ, thành tích của đại diện Việt Nam tại sân chơi Miss Grand International thực sự đáng...

Đỗ Thị Hà trước ngày cưới Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải Showbiz
Đỗ Thị Hà trước ngày cưới Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tổ chức lễ cưới với doanh nhân Nguyễn Viết Vương trong tháng 10. Cả hai...

Đỗ Thị Hà cưới chồng doanh nhân Showbiz
Đỗ Thị Hà cưới chồng doanh nhân

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, sắp cử...

Loạt ảnh hậu trường gây thắc mắc của Suzy Showbiz
Loạt ảnh hậu trường gây thắc mắc của Suzy

Suzy khiến mạng xã hội dậy sóng với loạt ảnh hậu trường gây thắc mắc.

Kết quả không ngờ của Hương Giang tại Miss Universe 2025 Showbiz
Kết quả không ngờ của Hương Giang tại Miss Universe 2025

Còn hơn 1 tháng nữa Hương Giang mới dự thi Miss Universe nhưng những diễn biến bên lề khiến fan...

Mới cập nhật
Rộ clip Diệu Nhi khoe vòng bụng giữa tin đồn mang thai

Rộ clip Diệu Nhi khoe vòng bụng giữa tin đồn mang thai

Trước những tin đồn mang thai lần 3, Diệu Nhi đã đăng tải clip này trên mạng xã hội.

6 giờ trước Showbiz

Đợt rét đậm ở miền Bắc

Đợt rét đậm ở miền Bắc

Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc rét sớm, trong khi Nam Bộ được dự báo nắng nóng xuất hiện sớm từ đầu tháng 3/2026.

7 giờ trước Đời sống

Giá vàng trồi sụt thất thường, nên đầu tư hay chuyển sang 'ôm' bạc?

Giá vàng trồi sụt thất thường, nên đầu tư hay chuyển sang 'ôm' bạc?

Giá vàng tăng quá cao, khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến bạc với mức giá rẻ hơn và mức độ tăng giá khá tốt, tuy nhiên đây có phải kênh đầu tư an toàn?

7 giờ trước Đời sống

Bích Phương khoe lưng trần khiến khán giả 'phát sốt'

Bích Phương khoe lưng trần khiến khán giả 'phát sốt'

Hình ảnh của Bích Phương khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

7 giờ trước Âm nhạc

Đồng Phục Phương Hoa – Công ty may đồng phục gần 15 năm kinh nghiệm tại Hà Nội

Đồng Phục Phương Hoa – Công ty may đồng phục gần 15 năm kinh nghiệm tại Hà Nội

Đồng phục không chỉ là trang phục tập thể, mà còn là công cụ khẳng định thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp. Với hơn 14 năm kinh nghiệm, Công ty TNHH Sản Xuất Đồng Phục Phương Hoa (Đồng Phục HP) đã khẳng định vị thế trong ngành may đồng phục Việt Nam nhờ năng lực sản xuất vượt trội và dịch vụ tận tâm.

7 giờ trước Kinh doanh

Từ bản rap Việt bị khai tử

Từ bản rap Việt bị khai tử

Từ vỏ bọc của underground (thế giới ngầm), nhiều rapper thoải mái đưa ca từ tục tĩu, thậm chí là nhắc tên chất cấm vào bài nhạc. Song, không ít trường hợp bị khán giả lên án và rồi nhận cái giá đắt.

11 giờ trước Âm nhạc

Giá vàng bật tăng sau 2 ngày rơi mạnh

Giá vàng bật tăng sau 2 ngày rơi mạnh

Sáng nay (24/10), giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại sau khi 2 ngày giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 149,5 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn cao nhất 153,5 triệu đồng/lượng.

11 giờ trước Đời sống

Lương Bằng Quang liên tục gào khóc trước lúc bị bắt

Lương Bằng Quang liên tục gào khóc trước lúc bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam nhạc sĩ Lương Bằng Quang để điều tra hành vi "đưa hối lộ" liên quan vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

12 giờ trước Pháp luật

Bí ẩn nhân vật Lê Sỹ Cường trong vụ án Ngân 98 - Lương Bằng Quang

Bí ẩn nhân vật Lê Sỹ Cường trong vụ án Ngân 98 - Lương Bằng Quang

Sau khi bị khởi tố về hành vi "Đưa hối lộ", vợ chồng Ngân 98 - Lương Bằng Quang tiếp tục khiến dư luận chú ý khi nhân vật trung gian Lê Sỹ Cường, người nhận 8 tỷ đồng để "chạy án", bị xem là mắt xích quan trọng trong vụ việc.

12 giờ trước Pháp luật

TP Hồ Chí Minh đăng cai Hội nghị thế giới về Thể thao đại chúng lần 10

TP Hồ Chí Minh đăng cai Hội nghị thế giới về Thể thao đại chúng lần 10

Hội nghị thế giới về Thể thao đại chúng (Mass Participation World - MPW), phối hợp cùng Sunrise Events Vietnam (SEV), chính thức công bố kỳ hội nghị thường niên lần thứ 10 (MPW25) sẽ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh trong 2 ngày 4-5/12/2025.

22 giờ trước THỂ THAO