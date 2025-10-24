Visual đẹp chưa từng thấy của Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi được nhận xét giống hệt một nàng công chúa với tạo hình sang chảnh, đầy cuốn hút.

Mới đây, bộ ảnh mới nhất của Lưu Diệc Phi đã khiến cư dân mạng không khỏi “đứng ngồi không yên”. Trong loạt ảnh này, “thần tiên tỷ tỷ” xuất hiện với Phong cách được ví như công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Nữ diễn viên diện váy trễ vai màu trắng với họa tiết hoa thêu nổi tinh xảo, toát lên vẻ nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng.

Điểm nhấn của tạo hình chính là mái tóc búi gọn được cài nhiều bông hoa nhỏ cùng lớp trang điểm tông cam nhạt, tôn trọn visual rực rỡ trong trẻo đặc trưng của cô.

Cận visual nổi bật của Lưu Diệc Phi. Ảnh: Weibo

Lưu Diệc Phi tự tin tạo dáng với chiếc váy được thiết kế cầu kỳ, tỉ mỉ. Ảnh: Weibo

Phía dưới phần bình luận, người hâm mộ đồng loạt dành lời khen “có cánh” cho nhan sắc của Lưu Diệc Phi. Hàng loạt bình luận như: “Trời ơi, đẹp lung linh lóng lánh!”, “Cứ tưởng công chúa thật”, “Thần thái đỉnh cao không thể diễn tả bằng lời”…

Không ít người còn khẳng định chưa từng thấy nữ diễn viên đẹp như vậy xuyên suốt một thời gian dài làm nghề. Trước đây người đẹp đã được nhiều khán giả ưu ái đặt danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" vì nhan sắc nổi bật thuở mới vào nghề.

Lưu Diệc Phi sở hữu góc nghiêng không tỳ vết. Ảnh: Xiaohongsu

Lưu Diệc Phi luôn xuất hiện trước khán giả với hình ảnh chỉn chu, xinh đẹp. Ảnh: Weibo

Trong một buổi phỏng vấn, Lưu Diệc Phi từng tiết lộ bí quyết chăm sóc da đặc biệt: rửa mặt bằng nước khoáng có ga. Sau khi dùng sữa rửa mặt, cô ngâm mặt khoảng 10 giây trong nước khoáng để kích thích tuần hoàn và giúp da săn chắc, sáng mịn. Nữ diễn viên cũng chú trọng lối sống lành mạnh: ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc và ưu tiên nghỉ ngơi hoàn toàn khi không làm việc.

Được biết, “thần tiên tỷ tỷ” từng gặp chấn thương cổ trong quá trình quay Thần điêu đại hiệp, để lại di chứng ở đốt sống cổ khiến cô phải cẩn trọng giữ ấm vùng này quanh năm. Dù là mùa hè hay đông, người đẹp vẫn duy trì thói quen quấn khăn mỏng để bảo vệ sức khỏe. Chính sự kỷ luật và chăm chút tỉ mỉ trong sinh hoạt đã giúp Lưu Diệc Phi duy trì nhan sắc và thần thái đỉnh cao sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Lưu Diệc Phi vui vẻ tận hưởng cuộc sống độc thân ở biệt thự sang chảnh và nuôi nhiều thú cưng. Ảnh: Weibo