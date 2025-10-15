Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đỗ Thị Hà cưới chồng doanh nhân

12:24 15/10/2025
Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, sắp cử hành hôn lễ sau nhiều năm bên nhau.

Ngày 15/10, thiệp mời được cho là của hoa hậu Đỗ Thị Hà và bạn trai là Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải được chia sẻ. Theo đó, cô dâu, chú rể cử hành lễ ăn hỏi theo nghi thức truyền thống tại quê nhà Đỗ Thị Hà ở Thanh Hóa. Sau đó, lễ thành hôn diễn ra tại nhà chú rể ở Quảng Trị trong tháng 10. Lễ cưới dự kiến có sự tham gia của nhiều đồng nghiệp thân thiết với Đỗ Thị Hà.

Đỗ Thị Hà vướng tin hẹn hò Nguyễn Viết Vương từ năm 2024. Thời điểm đó, nguồn tin của Tri Thức - Znews tiết lộ Đỗ Thị Hà đã thử váy cưới và sớm cử hành hôn lễ. Sau đó, hai người nhiều lần lộ ảnh đi chơi, Du lịch cùng nhau.

Do Thi Ha cuoi anh 1

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sắp cưới. Ảnh: FBNV.

Về phía Đỗ Thị Hà, người đẹp cho biết: “Chuyện cưới xin tuỳ thuộc vào duyên số, không thể nói trước được điều gì. Duyên tới thì không cần 27, 28 tuổi, tôi đã kết hôn. Nhưng duyên chưa tới thì có thể gần 30".

Khi được hỏi về bạn trai, Đỗ Thị Hà bày tỏ cô không thể chia sẻ vấn đề cá nhân của bản thân hay những người xung quanh.

Người đẹp giải thích: “Không phải tôi giấu nhưng tôi muốn giữ cho họ sự bình yên. Tôi là người của công chúng, đã có nhiều sự chú ý rồi. Tôi không muốn những người xung quanh cũng nhận điều đó. Tôi muốn họ được sống trong sự bình yên, hồn nhiên và thoải mái”.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Một năm sau đó, cô trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2021 và lọt top 13 chung cuộc. Kể từ khi đăng quang, cô được quản lý bởi công ty Sen Vàng. Tháng 2, Đỗ Thị Hà xác định rời Sen Vàng sau nhiều năm gắn bó. Những năm gần đây, Đỗ Thị Hà tập trung phát triển công việc kinh doanh, thỉnh thoảng tham gia sự kiện Giải trí.

