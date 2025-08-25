Cân nặng gây sốc của 'nữ thần gợi cảm' Hàn Quốc

Ca sĩ được mệnh danh 'nữ thần gợi cảm' Hàn Quốc chia sẻ về chế độ giảm cân khắc nghiệt.

Trong tập mới nhất của chương trình The Manager (còn được biết đến với tên Point of Omniscient Interfere) phát sóng trên đài MBC, nữ ca sĩ Kwon Eunbi, thường được khán giả gọi bằng danh xưng “nữ thần WATERBOMB”, đã trở thành tâm điểm khi chia sẻ những câu chuyện ít ai biết về cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu.

Xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, Kwon Eunbi không chỉ mang đến cho khán giả một hình ảnh gần gũi hơn mà còn thẳng thắn đề cập đến tình trạng sức khỏe cũng như hành trình giữ dáng khắt khe của mình.

Trong chương trình, MC Jun Hyun Moo đã gợi nhắc về việc Kwon Eunbi từng bất ngờ rút lui khỏi danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc lớn do vấn đề sức khỏe. Trước câu hỏi này, nữ thần tượng nhanh chóng trấn an người hâm mộ: “Hiện tại tôi đã khỏe hơn rất nhiều rồi”.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý hơn cả là câu chuyện về cân nặng của cô. Khi được hỏi liệu việc sút cân có liên quan đến tình trạng sức khỏe hay không, Kwon Eunbi khẳng định nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ yêu cầu biểu diễn.

Nữ ca sĩ tiết lộ rằng, để chuẩn bị cho các sân khấu, cô từng duy trì cân nặng ổn định khoảng 47-48 kg nhưng đã giảm xuống chỉ còn 41-42 kg. Để đạt được mức này, cô áp dụng chế độ ăn kiêng vô cùng nghiêm ngặt, gần như chỉ dựa vào sữa chua và trứng cút luộc.

Chia sẻ thêm về trải nghiệm khắc nghiệt đó, Kwon Eunbi thừa nhận: “Tôi đã ăn kiêng rất chặt chẽ để chuẩn bị cho các buổi biểu diễn, đến mức ép bản thân quá sức. Kết quả là tôi giảm được khá nhiều, nhưng điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Hiện tại, tôi đang ăn uống điều độ hơn để phục hồi”.

Những tiết lộ này lập tức thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, nơi nhiều người bày tỏ sự lo lắng trước áp lực vóc dáng mà giới thần tượng Hàn Quốc phải đối mặt. Không ít bình luận cho rằng việc giảm cân quá đà dễ để lại hệ lụy lâu dài, đồng thời khuyến khích Kwon Eunbi đặt sức khỏe lên hàng đầu thay vì chạy theo hình thể chuẩn mực khắt khe.

Từ sau thành công vang dội tại lễ hội âm nhạc WATERBOMB, Kwon Eunbi trở thành gương mặt đại diện cho hình ảnh quyến rũ, tràn đầy năng lượng. Chính vì vậy, áp lực duy trì ngoại hình và phong độ trên sân khấu đối với cô càng lớn hơn. Tuy nhiên, qua lần xuất hiện này, nữ ca sĩ đã cho thấy sự mạnh mẽ khi dám đối diện với câu chuyện thật của mình và thẳng thắn chia sẻ với công chúng.

Việc Kwon Eunbi công khai trải lòng không chỉ giúp người hâm mộ hiểu rõ hơn về những nỗ lực phía sau hào quang, mà còn mở ra cuộc thảo luận về vấn đề chuẩn mực ngoại hình trong ngành công nghiệp Giải trí Hàn Quốc, nơi các thần tượng thường phải đánh đổi sức khỏe để đáp ứng kỳ vọng từ khán giả.