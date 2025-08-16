Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Em gái Trấn Thành bị soi hint "chứng minh danh phận" với 1 Anh Trai Say Hi

09:57 16/08/2025
Cặp đôi này ngày càng lộ nhiều hint nghi vấn đang có mối quan hệ đặc biệt.

Có anh trai và chị dâu là những ngôi sao hạng A đình đám Vbiz, sự nghiệp của Uyển Ân nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng từ khi cô mới vào nghề. Song song với những lời nhận xét về diễn xuất, chuyện yêu đương của nữ diễn viên cũng trở thành đề tài bàn tán. Có thời gian, Uyển Ân lộ loạt hint chất lượng đang hẹn hò với nam diễn viên Quỳnh Lý nhưng sau đó cả hai bị soi đã "toang". Đến thời gian gần đây, Uyển Ân đang vướng nghi vấn yêu Anh trai Say hi Song Luân. 

Không chỉ thường xuyên "thả thính" nhau trong show thực tế hay mạng xã hội, cả hai còn bị phát hiện dấu hiệu giống hệt những cặp đôi úp úp mở mở của Showbiz Việt. Cụ thể, Uyển Ân bị "thám tử showbiz" soi chi tiết đeo sợ dây chuyền có hình một chiếc chìa khoá. Đây sẽ là một món phụ kiện bình thường, không có gì đáng nói nếu cư dân mạng không phát hiện Song Luân cũng có một chiếc y hệt nhưng là hình chiếc ổ khoá. Từ chất liệu, kiểu dáng của 2 sợi dây chuyền này, nhiều người cho rằng đây chính là món đồ đôi để "đánh dấu chủ quyền" của cả hai. 

img7267 Sợ dây chuyền chìa khoá và ổ khoá của Uyển Ân và Song Luân gây chú ý, tin đồn hẹn hò lần nữa rầm rộ trở lại 
img7268 "Thánh soi" còn phát hiện cả hai sở hữu một vòng tay có kiểu dáng y hệt 

Uyển Ân và Song Luân từng có dịp nên duyên màn ảnh trong bộ Phim điện ảnh ăn khách Nhà Bà Nữ. Trong phim, cả hai hóa thân thành một cặp đôi trẻ với nhiều phân đoạn tình cảm, từ những khoảnh khắc bỡ ngỡ, rung động ban đầu cho đến những màn đối thoại đầy cảm xúc. “Chemistry” của cặp đôi được đánh giá là tự nhiên, ăn ý, giúp các cảnh quay lãng mạn trở nên chân thật và chạm đến trái tim người xem.

Dù kịch bản không để nhân vật của Song Luân và Uyển Ân có một cái kết trọn vẹn bên nhau, nhưng cảm xúc mà họ mang lại vẫn đủ để khán giả nhớ lâu. Nhiều người sau khi rời rạp vẫn bàn tán về ánh mắt, nụ cười và cách hai diễn viên tương tác, thậm chí còn tích cực “đẩy thuyền” ngoài đời. Có thể nói, chính sự ăn ý này đã góp phần không nhỏ vào thành công của Nhà Bà Nữ, biến cặp đôi màn ảnh Song Luân – Uyển Ân thành một trong những “couple” được yêu thích nhất thời điểm phim ra mắt. 

512686951239804891516132291737884784877230723n Song Luân nhiều lần bị soi ánh mắt "si tình" dành cho Uyển Ân 

Thời gian gần đây, Song Luân và Uyển Ân liên tục lộ hint hẹn hò, nhất là sau khi cả hai tham gia chương trình Tổ đội 102. Không chỉ show thực tế, cả hai còn công khai thể hiện tình cảm đặc biệt ở sự kiện. Cụ thể, Song Luân có mặt trong buổi họp báo ra mắt phim do Uyển Ân làm nữ chính. Có mặt tại thảm đỏ từ sớm, Song Luân không ngại có những tương tác thân thiết, gần gũi với nữ chính Cô Dâu Hào Môn. Khi chụp hình cùng Lê Giang, Kiều Minh Tuấn và Uyển Ân, Song Luân đã bất ngờ giơ tay ra và thể hiện cử chỉ muốn nắm tay em gái Trấn Thành. Đáp lại hành động này, người đẹp lập tức nắm tay "tình màn ảnh" và thoải mái tạo dáng trước ống kính. Khoảnh khắc tình cảm này khiến nhiều người đặt ra nghi vấn phải chăng Song Luân đang ngầm công khai "đánh dấu chủ quyền" với em gái Trấn Thành. 

4867348036726008586217343158662400750548199n Song Luân và Uyển Ân "thả thính" nhau từ show thực tế đến đời thực 
anh man hinh 2025 08 15 luc 221657 Cả hai từng công khai nắm tay nhau ở sự kiện 

Trước đây, em gái Trấn Thành từng có thời gian hẹn hò Quỳnh Lý nhưng cả hai được cho là đã đường ai nấy đi vào cuối năm 2024. Trong dịp trò chuyện với chúng tôi, khi được hỏi về chuyện môn đăng hộ đối khi yêu nhau, em gái Trấn Thành nói: "Tôi nghĩ điều đó khá là quan trọng, chúng ta không môn đăng hộ đối về gia cảnh nhưng chúng ta phải môn đăng hộ đối trong tư duy. Chuyện vợ chồng là vấn đề quan trọng nên tôi nghĩ hai người phải cùng suy nghĩ thì mới có thể đi với nhau lâu dài được".

Uyển Ân khẳng định sẽ không công khai chuyện yêu đương trước công chúng: "Thật sự khi nhắc đến chuyện tình cảm thì tôi cũng ngại cho nhiều người biết. Tôi nghĩ tôi cũng sẽ giống như mọi người là không công khai. Nếu mọi người biết và gửi lời chúc mừng thì tôi cám ơn rất nhiều nhưng tôi thì vẫn sẽ chọn cách giữ cho riêng mình".

526643794242400951156526304294158503820163983n Uyển Ân được khen ngợi nhan sắc ngày càng lên hương, dần đã vượt khỏi cái bóng "em gái Trấn Thành" để được công chúng công nhận 
52712968013161275998746946786583039792050993n Sau Anh Trai Say Hi, Song Luân tham gia nhiều show thực tế, anh đang gây chú ý trong Chiến Sĩ Quả Cảm 

Hạ Anh 

