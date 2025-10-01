Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Đời sống

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức “Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam” lần thứ 5 tại Hà Nội

14:31 01/10/2025
“Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” lần 5 do Herbalife Việt Nam và Báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp tổ chức vừa diễn ra tại Công viên Thống Nhất, Thủ đô Hà Nội. Đây là “Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” thứ hai hai đơn vị đồng hành trong năm 2025, sau sự kiện được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 5 năm nay.
1-1759207631.jpg
Ngày dinh dưỡng Cộng đồng 2025 lần 5 tại Hà Nội thu hút hàng ngàn người tham gia tại Công Viên Thống Nhất

Sáng kiến này hướng đến mục tiêu giúp trang bị cho người tham gia những kiến thức bổ ích về dinh dưỡng và vai trò quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khỏe và hạnh phúc, đồng thời khuyến khích mọi người áp dụng các thói quen sống năng động và lành mạnh.

2-1759207631.jpg
Ngày hội dinh dưỡng khuyến khích thói quen sống năng động & lành mạnh

“Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam” lần 5 đã thu hút sự quan tâm và tham gia của hàng ngàn người dân địa phương và du khách, nhiều người trong số đó đã có cơ hội được tư vấn về dinh dưỡng và vận động bởi các chuyên gia đầu ngành về sức khỏe và dinh dưỡng tại 20 quầy tư vấn miễn phí. Trong khuôn khổ sự kiện, một cuộc thi hấp dẫn về kiến thức dinh dưỡng và vận động nhóm với sự tham gia của 20 đội, được tuyển chọn từ hơn 100 đội đăng ký, đã được tổ chức để góp phần nâng cao sự quan tâm của cộng đồng về tầm quan trọng của đội nhóm những người có cùng mục tiêu trong việc hỗ trợ và động viên các cá nhân đạt được các mục tiêu lâu dài về sức khỏe và thể chất. Bên cạnh đó, khu vực trưng bày của Herbalife Việt Nam tại sự kiện với nhiều chương trình và hoạt động hấp dẫn về chủ đề sức khỏe và dinh dưỡng cũng thu hút đông đảo người tham gia.

33-1759207629.jpg

3-1759207629.jpg

31-1759207629.jpg
32-1759207629.jpg
Các tiết mục của các đội chơi mang đến nhiều nhiều máu sắc truyền cảm hứng

Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên Tập Báo Sức khỏe & Đời sống kiêm Trưởng Ban Tổ chức cho biết: “Nhìn lại hành trình của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam, chúng tôi tự hào rằng chương trình đã thực sự trở thành một hoạt động truyền thông vì sức khỏe cộng đồng có ý nghĩa, mang lại những giá trị thật qua những con số cụ thể, và góp phần cùng ngành Y tế trong việc nâng cao hiểu biết của người dân về thực hành dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý. Qua mỗi lần tổ chức, chương trình đã lan tỏa trực tiếp tới khoảng 2.000 – 3.000 lượt người tham gia tại thực địa và trên 5 triệu lượt trên các kênh truyền thông, mạng xã hội của Báo Sức khỏe và Đời sống”.

4-1759207630.jpg
Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên Tập Báo Sức khỏe & Đời sống kiêm Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại chương trình

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Chúng tôi rất phấn khởi khi chứng kiến Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam đã được tổ chức thành công lần thứ năm liên tiếp và nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng. Sự đồng hành liên tục của Herbalife Việt Nam cùng Báo Sức khỏe và Đời sống trong việc tổ chức “Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam” thường niên là một minh chứng nữa cho cam kết vững chắc của chúng tôi trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của người dân và cộng đồng tại Việt Nam thông qua việc hợp tác với các bên liên quan để thực hiện các chương trình khuyến khích cộng đồng áp dụng lối sống năng động, lành mạnh. Chúng tôi cũng vô cùng tự hào khi nhiều Thành viên Độc lập và nhân viên của chúng tôi đã tích cực tham gia sự kiện này”.

5-1759207630.jpg
Ông Nguyễn Thành Đạt – Giám Đốc Truyền Thông Herbalife Việt Nam nhận hoa cảm ơn từ BTC.
6-1759207630.jpg
Các đại biểu tại sự kiện.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2023, “Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam” đã trở thành một sự kiện sức khỏe cộng đồng thường niên tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình thu hút hàng ngàn người tham gia trực tiếp và tiếp cận hàng triệu người quan tâm trên toàn quốc.

Hướng dẫn mua sản phẩm của Herbalife 

Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân độc quyền thông qua những Thành Viên Độc Lập của Công ty. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Herbalife, xin vui lòng liên hệ:

•    Hotline: +84-28-38279191

•    Email: [email protected]

Website: https://www.herbalife.com/vi-vn/footer/contact-us

herbalife
Cùng chủ đề
Chàng trai trẻ Phạm Văn Cường ngày càng khẳng định tên tuổi tại các giải đấu bóng chuyền Đời sống
Chàng trai trẻ Phạm Văn Cường ngày càng khẳng định tên tuổi tại các giải đấu bóng chuyền

Không tập luyện chuyên nghiệp nhưng chàng trai trẻ Phạm Văn Cường (sinh năm 2000, quê Đắk Lắk) lại thi...

Pin xe điện công nghệ LFP và trung tâm học sửa xe điện uy tín Đời sống
Pin xe điện công nghệ LFP và trung tâm học sửa xe điện uy tín

Nếu vài năm trước, xe điện còn là khái niệm xa lạ thì nay, hình ảnh những chiếc xe đạp...

Cập nhật kết quả hôm nay mỗi ngày: Trực tiếp xổ số 3 miền nhanh chóng, chính xác tại XoSoDienTu.com Đời sống
Cập nhật kết quả hôm nay mỗi ngày: Trực tiếp xổ số 3 miền nhanh chóng, chính xác tại XoSoDienTu.com

Xổ số là một hình thức giải trí truyền thống được nhiều người Việt quan tâm. Trong thời đại công...

VnExpress Marathon Cần Thơ 2025: Khuyến khích lối sống năng động Đời sống
VnExpress Marathon Cần Thơ 2025: Khuyến khích lối sống năng động

Giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 thu hút sự tham gia của hơn 9.000 vận động viên trong nước...

Top 5 Trải Nghiệm Không Thể Bỏ Lỡ Khi Đến Hà Nội Đời sống
Top 5 Trải Nghiệm Không Thể Bỏ Lỡ Khi Đến Hà Nội

Hà Nội – thủ đô nghìn năm văn hiến của Việt Nam – luôn để lại trong lòng du khách...

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn” năm thứ tư liên tiếp để khuyến khích lối sống năng động lành mạnh Đời sống
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn” năm thứ tư liên tiếp để khuyến khích lối sống năng động lành mạnh

Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đồng hành cùng Báo...

Mới cập nhật
Kết quả không ngờ của Hương Giang tại Miss Universe 2025

Kết quả không ngờ của Hương Giang tại Miss Universe 2025

Còn hơn 1 tháng nữa Hương Giang mới dự thi Miss Universe nhưng những diễn biến bên lề khiến fan sắc đẹp "đứng ngồi không yên".

12 giờ trước Showbiz

Số tài khoản quyên góp ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão Bualoi

Số tài khoản quyên góp ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão Bualoi

Người dân cả nước có thể chuyển khoản ủng hộ đồng bào vùng lũ sau bão số 10 Bualoi đến Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố.

12 giờ trước Đời sống

Cận cảnh lốc xoáy quét qua nhà dân ở Hưng Yên

Cận cảnh lốc xoáy quét qua nhà dân ở Hưng Yên

Trận lốc xoáy ở xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng để lại hậu quả nặng nề. Sức càn quét của luồng khí xoay tròn được camera nhà dân ghi lại.

12 giờ trước Đời sống

Địa chấn tại Champions League

Địa chấn tại Champions League

Rạng sáng 1/10, Galatasaray đánh bại Liverpool 1-0 ở vòng phân hạng Champions League.

12 giờ trước Bóng đá

Các khu vực nào có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất?

Các khu vực nào có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất?

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 10, trong 06 giờ tới, tại nhiều địa phương có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

1 ngày trước Đời sống

Hầm chung cư thành bể nước, xe máy ngập không thấy hình dạng

Hầm chung cư thành bể nước, xe máy ngập không thấy hình dạng

Sau những trận mưa như trút từ đêm 29/9, một chung cư mini ở phường Bắc Từ Liêm, Hà Nội ngập nặng, toàn bộ xe máy để dưới hầm chìm trong nước.

1 ngày trước

Chàng trai trẻ Phạm Văn Cường ngày càng khẳng định tên tuổi tại các giải đấu bóng chuyền

Chàng trai trẻ Phạm Văn Cường ngày càng khẳng định tên tuổi tại các giải đấu bóng chuyền

Không tập luyện chuyên nghiệp nhưng chàng trai trẻ Phạm Văn Cường (sinh năm 2000, quê Đắk Lắk) lại thi đấu thành công ở các giải phong trào tại nhiều tỉnh thành và được rất nhiều người yêu mến.

1 ngày trước Đời sống

9 sai lầm khi vệ sinh khiến cơ thể bạn "bốc mùi"

9 sai lầm khi vệ sinh khiến cơ thể bạn "bốc mùi"

Những điều tinh tế sau đây trong thói quen hàng ngày của bạn có thể khiến bạn có mùi khó chịu.

1 ngày trước Mẹo vặt

Thực hư chuyện bồi thường 2 tỷ đồng vụ cháu bé làm hỏng thang máy

Thực hư chuyện bồi thường 2 tỷ đồng vụ cháu bé làm hỏng thang máy

Sau sự việc, Trưởng Ban Quản trị tòa nhà cho biết: “Vụ việc rất đáng tiếc. Các thang hỏng đang được đánh giá để sửa chữa, tuy nhiên việc bồi thường 2 tỷ là thông tin thất thiệt”.

2 ngày trước Đời sống

Khung cảnh hoang tàn nơi cơn bão số 10 quét qua

Khung cảnh hoang tàn nơi cơn bão số 10 quét qua

Bão số 10 kèm mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

2 ngày trước Đời sống