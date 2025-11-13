Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Những kiểu tóc Bob, Chops và Pixie đẹp nhất năm 2025

10:04 13/11/2025
Nếu năm 2024 được mệnh danh là năm của kiểu tóc bob, thì năm 2025 đang chứng minh rằng tóc ngắn đang tiến xa hơn nữa, chạm đến những độ dài siêu ngắn đầy táo bạo.

Trong 11 tháng qua, giới mộ điệu đã chứng kiến sự bùng nổ của đủ kiểu tóc ngắn từ các ngôi sao hàng đầu. Emma Stone, Kim Kardashian, Selena Gomez, Rihanna, Keke Palmer, Zoe Kravitz,… chỉ là vài cái tên tiêu biểu trong danh sách những người nổi tiếng đang dẫn dắt Xu hướng tóc ngắn. Điều này mang đến nguồn cảm hứng dồi dào cho bất kỳ ai muốn thử sức với kiểu tóc cropped cut. 

Kiểu tóc pixie siêu ngắn đang là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn vẻ ngoài mạnh mẽ và dễ chăm sóc. Pixie cắt sát, gần như ôm sát da đầu, không chỉ ngắn gọn mà còn dễ dàng phối hợp với makeup sắc nét, giúp khuôn mặt nổi bật hơn. Bên cạnh đó, bob cổ điển với cắt thẳng tắp vẫn là lựa chọn đáng tin cậy, thường dài đến cằm với phần đuôi hơi inward để tạo độ bouncy. Kiểu tóc bob này dễ dàng chuyển đổi từ ngày thường sang sự kiện thảm đỏ, chỉ cần thêm accessory như kẹp tóc ngọc trai hoặc băng đô. Bob blunt cut sắc nét, kết hợp mái thưa để cân bằng khuôn mặt, là biến tấu phổ biến trong dòng bob thẳng edge.

Chops với layer xù xì, bất quy tắc đang mang đến cảm giác năng động. Choppy layer midi với phần tầng lộn xộn tạo độ phồng tự nhiên, phù hợp cho tóc dày. Curtain crop có phần mái rèm chia đôi, ôm sát trán và dần dài ra hai bên, mang tính androgenous cao, phù hợp với những ai muốn vẻ ngoài unisex nhưng vẫn glamour. 

Bixie chính là ngôi sao mới của năm 2025, kết hợp độ dài của bob với sự ngắn gọn của pixie. Bixie với layer nhẹ ở đỉnh đầu và phần sau cắt sát lý tưởng cho tóc dày, dễ tạo volume mà không cần dụng cụ nhiệt phức tạp. Cuối cùng là “pob” - viết tắt của Posh Bob, được làm mới với phần layer asymmetrical hoặc màu highlight tinh tế, mang đến sự vui tươi và dễ thương. Pob vẫn xuất hiện rải rác trên thảm đỏ, dù không phải kiểu tóc chính của các ngôi sao lớn. Dù chọn pixie siêu ngắn hay bob cổ điển, năm 2025 đang khẳng định: Tóc ngắn chính là tuyên ngôn Thời trang mạnh mẽ nhất.

Những ngôi sao tiêu biểu với kiểu tóc nổi bật năm nay gồm có:

Lupita Nyong'o. Ảnh: Getty Images Lupita Nyong'o. Ảnh: Getty Images
 
Janelle James. Janelle James.
Selena Gomez. Selena Gomez.
Emma Stone. Emma Stone.
Zendaya. Zendaya.
