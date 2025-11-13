Những kiểu tóc Bob, Chops và Pixie đẹp nhất năm 2025

Trong 11 tháng qua, giới mộ điệu đã chứng kiến sự bùng nổ của đủ kiểu tóc ngắn từ các ngôi sao hàng đầu. Emma Stone, Kim Kardashian, Selena Gomez, Rihanna, Keke Palmer, Zoe Kravitz,… chỉ là vài cái tên tiêu biểu trong danh sách những người nổi tiếng đang dẫn dắt Xu hướng tóc ngắn. Điều này mang đến nguồn cảm hứng dồi dào cho bất kỳ ai muốn thử sức với kiểu tóc cropped cut.
Chops với layer xù xì, bất quy tắc đang mang đến cảm giác năng động. Choppy layer midi với phần tầng lộn xộn tạo độ phồng tự nhiên, phù hợp cho tóc dày. Curtain crop có phần mái rèm chia đôi, ôm sát trán và dần dài ra hai bên, mang tính androgenous cao, phù hợp với những ai muốn vẻ ngoài unisex nhưng vẫn glamour.
Bixie chính là ngôi sao mới của năm 2025, kết hợp độ dài của bob với sự ngắn gọn của pixie. Bixie với layer nhẹ ở đỉnh đầu và phần sau cắt sát lý tưởng cho tóc dày, dễ tạo volume mà không cần dụng cụ nhiệt phức tạp. Cuối cùng là “pob” - viết tắt của Posh Bob, được làm mới với phần layer asymmetrical hoặc màu highlight tinh tế, mang đến sự vui tươi và dễ thương. Pob vẫn xuất hiện rải rác trên thảm đỏ, dù không phải kiểu tóc chính của các ngôi sao lớn. Dù chọn pixie siêu ngắn hay bob cổ điển, năm 2025 đang khẳng định: Tóc ngắn chính là tuyên ngôn Thời trang mạnh mẽ nhất.
Những ngôi sao tiêu biểu với kiểu tóc nổi bật năm nay gồm có: