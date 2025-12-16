Xu hướng mua sắm hàng xa xỉ đang mất dần sức hút

Sau hai năm ảm đạm, ngành hàng hiệu toàn cầu sẽ trở lại đà tăng trưởng mua sắm vào năm 2026, đi kèm với những thay đổi lớn trong cơ cấu khách hàng và chiến lược đầu tư.

Theo CNBC, động lực chính cho sự tăng trưởng của ngành hàng hiệu được J.P. Morgan chỉ ra là sự phục hồi niềm tin tiêu dùng tại Trung Quốc cùng làn sóng đổi mới sản phẩm. Điều này hứa hẹn chấm dứt giai đoạn 2024-2025 đầy biến động, khi ngành này chật vật vượt qua tâm lý thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng trước áp lực lạm phát và bất ổn việc làm.

Đáng chú ý, sự suy giảm mạnh mẽ đến từ nhóm khách hàng "aspirational" - những người không siêu giàu nhưng sẵn sàng tiết kiệm để sở hữu một vài món đồ hiệu bậc nhập môn. Ông Michael Zakkour, nhà sáng lập 5 New Digital, nhận định với CNBC: "Người mua hàng hiệu với mong muốn khẳng định địa vị gần như đã biến mất". Họ chính là lực lượng từng thúc đẩy mảng "hàng hiệu mềm" như túi xách, quần áo, và sự vắng bóng của họ khiến phân khúc này lao đao.

Xu hướng này dẫn đến sự phân cực rõ rệt trong ngành. Trong khi các mặt hàng xa xỉ cao cấp như trang sức, đồng hồ của các thương hiệu như Cartier, Van Cleef & Arpels vẫn giữ vững nhờ khách hàng trung thành giàu có, thì phân khúc trung và thấp gặp khó khăn. J.P. Morgan ưu tiên các cổ phiếu như Richemont, Moncler và LVMH.

Nhiều rủi ro đối với ngành hàng hiệu vẫn tồn tại.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nhiều rủi ro vẫn tồn tại. Sự phục hồi tại Trung Quốc chưa thực sự vững chắc và hiệu ứng của cải từ thị trường chứng khoán Mỹ - vốn đang hỗ trợ nhu cầu - có thể đảo chiều. Bên cạnh đó, người tiêu dùng ngày càng "mệt mỏi" trước mức giá tăng cao sau đại dịch mà chất lượng không được cải thiện tương xứng.

Năm 2026 được dự báo sẽ là thời điểm các thương hiệu buộc phải đổi mới sản phẩm mạnh mẽ và tập trung vào giá trị thực, nhằm lấy lại niềm tin và kích thích nhu cầu trong một "sân chơi" cạnh tranh khốc liệt hơn.