Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Phong cách mùa thu năm nay gọi tên giày thể thao

09:13 14/11/2025
Giày thể thao cao cấp đang trở thành xu hướng nổi bật trong phong cách mùa thu 2025.

Theo Vogue, Dries Van Noten sử dụng giày Thể thao với họa tiết hoa rực rỡ và chất liệu da lộn mịn màng trong bộ sưu tập spring 2026. Những đôi sneakers low-top được trang trí bằng in hoa sống động, kết hợp màu sắc như đỏ tươi, hồng và xanh dương, tạo điểm nhấn cho outfit mùa thu bao gồm áo len chunky và quần tây. Chi tiết đế mỏng và upper da lộn mang đến sự cân bằng giữa tính thực dụng và thẩm mỹ, giúp giày thể thao này dễ dàng phối với áo khoác dài hoặc váy midi.

Giày của Dries Van Noten. Ảnh: Vogue Giày của Dries Van Noten. Ảnh: Vogue

Bên cạnh đó, Valentino tập trung vào giày thể thao đính hạt với mảng màu rực rỡ, như đỏ, vàng và xanh lá, trong show spring 2026. Chi tiết beadwork phức tạp biến sneakers thành phụ kiện trang trọng, đế cao su bền bỉ hỗ trợ cho các lớp layer ấm áp như áo khoác lông và quần legging. Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch từ giày cao gót sang giày thể thao trong mùa thu, ưu tiên sự linh hoạt.

Giày thể thao của Valentino. Ảnh: Vogue Giày thể thao của Valentino. Ảnh: Vogue

Louis Vuitton mang đến giày thể thao với pattern đa màu, như LV Trainer in họa tiết monogram rực rỡ đen trắng hoặc xanh dương cam, từ bộ sưu tập spring 2026. Upper vải dệt kết hợp đế chunky tạo độ bám tốt cho ngày mưa mùa thu, thường phối với áo sơ mi oversize và quần jeans. Các thiết kế này nhấn mạnh yếu tố vui tươi, phù hợp cho gu Thời trang đô thị.

Louis Vuitton ra mắt mẫu giày thể thao. Ảnh: Vogue Louis Vuitton ra mắt mẫu giày thể thao. Ảnh: Vogue
 

Adidas x Wales Bonner cũng góp phần với giày thể thao sequin nâu đen, như mẫu Karintha Lo trong fall/winter 2025, upper lấp lánh sequin kết hợp đế mỏng. Những đôi sneakers này dễ dàng nâng tầm outfit đơn giản như hoodie và áo khoác puffer, tạo sự tương phản giữa thực tế và nổi bật.

Giày Adidas x Wales Bonner. Ảnh: Vogue Giày Adidas x Wales Bonner. Ảnh: Vogue

Nhìn chung, gu thời trang mùa thu 2025 với giày thể thao nhấn mạnh sự kết hợp giữa ấm áp và cá tính. Các nhà thiết kế sử dụng sneakers để cân bằng layer dày dặn, từ áo len cashmere đen đến quần tây, mà không mất đi tính thời thượng. Xu hướng giày thể thao cao cấp này đã có mặt trên thị trường, với các mẫu từ Dries Van Noten dẫn đầu về họa tiết, trong khi Valentino và Louis Vuitton tập trung màu sắc, còn Adidas x Wales Bonner mang yếu tố lấp lánh. Phong cách này khuyến khích sự đa dạng, từ minimalist đến maximalist, giúp tủ đồ mùa thu trở nên linh hoạt hơn.

Theo www.saostar.vn
