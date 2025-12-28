Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bảo Thanh Đường - Địa chỉ uy tín chữa tận gốc bệnh chàm (eczema)

14:32 28/12/2025
Chàm eczema được xem là 1 bệnh mãn tính do hay tái phát và Tây y chỉ có thể điều trị triệu chứng tức thời chứ không làm bệnh hết tận gốc được. Nhiều bệnh nhân đã tìm đến phương pháp chữa bằng đông y để chữa trị dứt điểm và không gây tác dụng phụ.

Bệnh chàm (eczema) là bệnh rất khó chữa, việc dùng thuốc y học cổ truyền không những chữa hết căn bệnh quái ác này mà còn giúp cơ thể mát gan giải độc, tốt thận, không gây tích nước, phù nề hoặc các biến chứng khác do dùng nhiều kháng sinh gây ra. Đặc điểm của bệnh chàm (ezcema) là có mụn nước, rất ngứa và thường thì vùng bệnh bị sừng hóa dày lên, giới hạn không rõ, kèm theo ngứa. Bệnh xuất hiện ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể, thường ở mặt duỗi của tứ chi, măt lưng bàn tay, bàn chân và đối xứng 2 bên. Đây là căn bệnh ngoài da có diễn biến phức tạp, do nhiều tác nhân, nhưng chủ yếu co cơ địa dị ứng. Chàm (ezcema) là bệnh da rất phổ biến, đặc biệt ở các vùng khí hậu nhiệt đới, nắng nóng như nước ta. 

Chàm (ezcama) là bệnh ngoài da có diễn biến phức tạp và khó trị. Cần chữa dứt điểm tránh để bệnh trở thành mãn tính.

Chàm (ezcama) là bệnh ngoài da có diễn biến phức tạp và khó trị. Cần chữa dứt điểm tránh để bệnh trở thành mãn tính.

Việc dùng thuốc y học dân tộc (thuốc uống tiêu độc, thuốc ngâm rửa và bôi ngoài chống nhiễm trùng, làm lành vết thương, hết ngứa, bong tróc da) kết hợp kiêng cử cho hiệu quả điều trị tốt nhất. Tùy theo bệnh nặng nhẹ mà có thời gian điều trị thích hợp, thường trong khoảng từ 1-3 tháng.

Đây là bệnh ngoài da mãn tính vì vậy người bệnh cần điều trị sớm, đúng cách, kiên trì một thời gian để bệnh không có nguy cơ trở lại. Nhà thuốc Bảo Thanh Đường - chuyên chữa các bệnh ngoài da có thuốc bôi đặc hiệu, thuốc uống tốt cho sức khỏe triệt bệnh tận gốc, đặc biệt khi khỏi bệnh không để lại trên da vết sẹo hoặc vết thâm.

Bảo Thanh Đường có phương thuốc gia truyền chữa dứt điểm bệnh chàm (ezcema) và các bệnh ngoài da mãn tính khác.

Bảo Thanh Đường có phương thuốc gia truyền chữa dứt điểm bệnh chàm (ezcema) và các bệnh ngoài da mãn tính khác.

Phương thuốc quý để chữa trị căn bệnh chàm (ezcema) ở Bảo Thanh Đường đã có từ thời vua Thiệu Trị, Cụ Tổ dòng họ Lương Y Nguyễn Đăng Công Lập là Ngự Y trong Triều; giờ đây nhắc đến Bảo Thanh Đường - đã rất nổi tiếng về chữa các bệnh ngoài da, đặc biệt là bệnh chàm (ezcema). Toàn bộ các thuốc của Bảo Thanh Đường bào chế hoàn toàn bằng thảo dược, những thảo dược quý, hiếm phải do những người bản địa dân tộc cung cấp, có những thảo dược được trồng 5 - 7 năm ở những vùng thổ nhưỡng khắc nghiệt, hiện nay không ươm trồng được hàng loạt (mặc dù Bảo Thanh Đường đã có những ngọn đồi ở vùng núi phía Bắc để trồng thuốc). Khi thoa 1 loại thuốc mỡ lên làn da nứt đau, người bệnh thấy mềm mại, dễ chịu ngay. Bên cạnh đó có sữa tắm hòa chung với nước để ngâm cho thuốc ngấm vào các khe nứt, kết hợp thuốc uống đã được cô sẵn thành viên nhỏ dễ sử dụng, người bệnh được khỏi hẳn, sức khỏe tốt, lạc quan yêu đời. Bên cạnh đó, bệnh nhân tránh gãi, chà xát (điều này có thể gây tổn thương). Tránh bôi nhiều loại thuốc cùng lúc vì có thể khiến dị ứng nặng thêm. Trong chế độ ăn, không nên dùng những thứ dễ gây kích ứng da như : thịt bò, gà, tôm, cua, cá biển, thức ăn lên men.

Ghi nhận về phương thuốc quý được lưu giữ bao đời nay, đã chữa hết hẳn căn bệnh ngoài da quái ác: bệnh á sừng, và hàng ngàn người thoát khỏi sự khổ sở của bệnh tật, trả lại làn da mịn màng, thực sự Bảo Thanh Đường đã khẳng định những giá trị quý báu của nền y học cổ truyền. Năm 2009 Bảo Thanh Đường vinh dự đón nhận cúp vàng "Trái tim vì sức khỏe người Việt" do Bộ Trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Quốc Triệu trao tặng; năm 2013 Bảo Thanh Đường lọt vào "Top 100 Doanh nhân - Doanh nghiệp tiên phong thương hiệu hàng đầu Việt Nam".

