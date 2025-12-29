Giá vàng giảm, người mua lập tức lỗ nặng

Giá vàng thế giới sụt giảm đã kéo giá vàng trong nước cùng giảm theo trong phiên giao dịch sáng 29/12.

Giá vàng trong nước giảm nhiệt theo đà suy yếu của giá vàng thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần (29/12). Ảnh: Thế Bằng.

Trong phiên giao dịch sáng nay (29/12), các doanh nghiệp vàng trong nước đã điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng SJC.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 156,8 - 158,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên cuối tuần trước. Đây cũng là phiên giảm giá mạnh nhất trong một tuần của vàng miếng SJC sau chuỗi tăng đưa giá lập kỷ lục liên tiếp trước đó.

Tương tự, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng và Tập đoàn Phú Quý cũng giảm giá mua - bán vàng miếng sáng nay về ngang bằng với SJC.

Đà giảm của giá vàng miếng sáng nay cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra khiến người mua vàng hôm qua đến nay đã chịu khoản lỗ gần 3 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng miếng trong nước đã lập đỉnh lịch sử ở mức 159,8 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch 24/12. Như vậy so với mức đỉnh lịch sử, hiện giá vàng miếng đang thấp hơn 1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm tương tự cũng ghi nhận với giá vàng nhẫn, mặt hàng thường có diễn biến đồng pha với vàng thế giới. Hiện, các doanh nghiệp trong nước chủ yếu đã giảm giá mặt hàng này về vùng dưới 159 triệu đồng/lượng.

Với SJC, doanh nghiệp này đã giảm giá giao dịch vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ 600.000 đồng so với hôm qua, hiện niêm yết ở mức 152,5 - 155,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý giảm giá giao dịch vàng nhẫn 800.000 đồng/lượng. Sau điều chỉnh, giá mua vào vàng nhẫn của Phú Quý neo tại 155 triệu/lượng và bán ra ở mức 158 triệu đồng.

Cũng ghi nhận mức giảm mạnh là Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, 2 thương hiệu đồng loạt kéo giá xuống thấp hơn 900.000 đồng so với kết phiên hôm qua, hiện cùng niêm yết ở 156 - 159 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Công ty Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn 999 ở 157,5 triệu/lượng (mua) và 158,8 triệu/lượng (bán), tương đương giảm 1 triệu đồng so với cuối ngày 27/12.

Đáng chú ý, do hầu hết doanh nghiệp đều niêm yết chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn trong khoảng 3 triệu đồng/lượng, đà suy yếu của giá vàng nhẫn sáng nay đã khiến những người mua vàng hôm qua chịu khoản lỗ gần 4 triệu đồng chỉ sau một đêm.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay đã giảm hơn 20 USD để giao dịch quanh mốc 4.513 USD/ounce. Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới tương đương 144 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng.