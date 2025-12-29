Ai được nghỉ Tết Dương lịch 2026 4 ngày?

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 được nhiều người lao động quan tâm, đặc biệt số ngày nghỉ và đối tượng được hoán đổi nghỉ 4 ngày liên tục.

Bộ Nội vụ khuyến khích doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày. Ảnh minh họa: Hoàng Vũ.

Chỉ còn vài ngày nữa, năm 2025 khép lại để chính thức bước sang năm mới 2026. Thời điểm này, lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 trở thành mối quan tâm lớn của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức cũng như người lao động các doanh nghiệp.

Việc nắm rõ số ngày nghỉ và cách bố trí thời gian làm việc giúp người lao động chủ động hơn trong việc sắp xếp kế hoạch sản xuất, học tập, Du lịch, về quê sum họp gia đình hoặc nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động.

Vậy dịp Tết Dương lịch 2026, người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày và những ai được áp dụng phương án hoán đổi để nghỉ liền 4 ngày?

Người lao động nghỉ Tết Dương lịch 2026 mấy ngày?

Ngày 25/12, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 12729, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026. Theo nội dung văn bản, Phó Thủ tướng thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ liên quan đến việc tổ chức lịch nghỉ dịp Tết Dương lịch sắp tới.

Cụ thể, theo phương án được Bộ Nội vụ đề xuất và được chấp thuận, người lao động trong khu vực nhà nước sẽ nghỉ ngày 1/1/2026 theo đúng quy định của Pháp luật về ngày lễ. Đồng thời, thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu, tức ngày 2/1/2026, sang làm bù vào ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy, ngày 10/1/2026.

Với cách sắp xếp này, dịp Tết Dương lịch 2026, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (tức khu vực nhà nước), sẽ được nghỉ liên tục 4 ngày, bắt đầu từ thứ Năm ngày 1/1/2026 và kết thúc vào hết Chủ nhật ngày 4/1/2026.

Trong 4 ngày nghỉ này, có 2 ngày nghỉ phát sinh từ việc hoán đổi ngày làm việc và 2 ngày nghỉ hàng tuần theo chế độ thông thường.

Công chức, viên chức nghỉ Tết 2026 liên tục 4 ngày.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị áp dụng lịch nghỉ trên phải chủ động bố trí, sắp xếp nhân sự hợp lý nhằm bảo đảm công việc được giải quyết liên tục, không làm gián đoạn hoạt động phục vụ tổ chức và Nhân dân. Đặc biệt, cần lưu ý phân công cán bộ, công chức, viên chức trực để kịp thời xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện chế độ nghỉ cố định vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, việc bố trí lịch nghỉ sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác cụ thể của từng đơn vị, song vẫn phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Không chỉ áp dụng đối với khu vực nhà nước, Bộ Nội vụ còn khuyến khích người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp xem xét, áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động tương tự như quy định đối với công chức, viên chức. Tuy nhiên, việc áp dụng phải bảo đảm đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động, đồng thời khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Trong thực tế, đối với người lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp, số ngày nghỉ có thể khác nhau tùy theo chế độ làm việc của từng đơn vị. Nếu người lao động chỉ được nghỉ hàng tuần vào Chủ nhật, theo quy định pháp luật hiện hành, lịch nghỉ Tết Dương lịch của họ chỉ là 1 ngày, đúng vào ngày 1/1/2026, không phát sinh ngày nghỉ bù do ngày nghỉ lễ này rơi vào giữa tuần.

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động khi nghỉ vào ngày lễ, Tết hoặc nghỉ phép năm đều được hưởng nguyên lương. Vì vậy, việc người lao động sử dụng ngày nghỉ phép năm để kéo dài kỳ nghỉ là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật. Cách làm này giúp người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe, thăm hỏi gia đình hoặc tham gia các chuyến du lịch đầu năm mà không ảnh hưởng đến quyền lợi tiền lương.

Ai được hoán đổi để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày?

Theo phương án được phê duyệt, nhóm đối tượng được áp dụng hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục bao gồm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tức thuộc khu vực nhà nước.

Nhóm này sẽ được nghỉ liên tục từ thứ Năm ngày 1/1/2026 đến hết Chủ nhật ngày 4/1/2026 và quay trở lại làm việc bình thường từ thứ Hai ngày 5/1/2026.

Bộ Nội vụ khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ tương tự khu vực công để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động.

Không gian đường hoa Nguyễn Huệ vào mùng 1 Tết Ất Tỵ 2025 ở TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tuy nhiên, việc áp dụng không mang tính bắt buộc mà phụ thuộc vào điều kiện sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp, đồng thời phải bảo đảm đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Trên thực tế, rất ít doanh nghiệp tư nhân thực hiện việc hoán đổi lịch nghỉ giống khu vực công. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí tiền lương phát sinh. Đối với doanh nghiệp áp dụng chế độ nghỉ hai ngày cuối tuần, nếu cho người lao động nghỉ thứ Sáu ngày 2/1 và làm bù vào thứ Bảy ngày 10/1, chi phí tiền lương sẽ tăng lên đáng kể.

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần phải được trả lương ít nhất bằng 200% mức lương của ngày làm việc bình thường.

Trong trường hợp doanh nghiệp chỉ cho nghỉ hàng tuần vào Chủ nhật, nếu áp dụng hoán đổi bằng cách cho người lao động nghỉ thứ Sáu ngày 2/1 và làm bù vào một ngày Chủ nhật khác, chi phí tiền lương cũng tăng tương tự. Khi đó, trên thực tế người lao động chỉ được nghỉ liền hai ngày là 1/1 và 2/1, và vẫn phải đi làm bình thường vào thứ Bảy ngày 3/1/2026.

Những năm gần đây, để tạo điều kiện cho người lao động có kỳ nghỉ dài hơn vào các dịp lễ, nhiều doanh nghiệp tư nhân đã linh hoạt cho phép người lao động sử dụng ngày phép năm hoặc nghỉ không hưởng lương. Cách làm này giúp người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi mà không làm phát sinh thêm chi phí tiền lương cho doanh nghiệp.

Theo quy định của Bộ luật Lao động, Tết Dương lịch người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày nên phương án hoán đổi ngày làm việc chỉ mang tính khuyến khích. Việc áp dụng hay không phụ thuộc vào tình hình sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp. Với nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì làm việc vào ngày thứ Bảy, lịch hoán đổi gần như không tạo ra nhiều thay đổi trong tổ chức lao động.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp tập trung nguồn lực cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, dự kiến cho người lao động nghỉ trọn 9 ngày. Vì vậy, nếu người lao động muốn kéo dài thời gian nghỉ vào dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, họ thường lựa chọn sử dụng ngày phép năm hoặc thỏa thuận nghỉ không hưởng lương, thay vì áp dụng hoán đổi lịch làm việc.