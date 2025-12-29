Nổi mề đay sau sinh: Nguyên nhân, Triệu chứng và Giải pháp điều trị

Sau khi sinh, cơ thể người phụ nữ trải qua nhiều biến đổi lớn về thể chất, nội tiết và tinh thần. Trong đó, tình trạng nổi mề đay sau sinh là một trong những vấn đề phổ biến mà nhiều mẹ bỉm gặp phải. Những cơn ngứa ngáy dai dẳng không chỉ gây khó chịu, mất ngủ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của sản phụ. Phải làm sao để cải thiện? Khám phá ngay giải pháp trong bài viết dưới đây!

Nổi mề đay sau sinh là gì?

Trong Đông y, nổi mề đay được gọi là “Phong chẩn khối” hoặc “Ẩn chẩn”. Khi mắc bệnh, người mẹ thường cảm thấy da nổi mẩn đỏ, sẩn phù, ngứa ngáy khó chịu, nhất là vào buổi tối hoặc khi tiếp xúc với các tác nhân kích thích như thời tiết, thực phẩm, căng thẳng.

Bệnh có thể khởi phát đột ngột và kéo dài từ vài giờ đến vài ngày, có khi dai dẳng nhiều tháng nếu không được điều trị đúng cách. Với một số mẹ bỉm có cơ địa nhạy cảm, bệnh mề đay có thể tái đi tái lại mỗi khi thời tiết thay đổi hoặc khi cơ thể suy yếu.

Vậy tại sao phụ nữ sau sinh lại dễ bị nổi mề đay? Điều này có liên quan mật thiết đến sự thay đổi bên trong cơ thể họ.

Nguyên nhân gây nổi mề đay sau sinh theo đông y

Đông y quan niệm rằng nguyên nhân sâu xa gây ra nổi mề đay sau sinh là do rối loạn khí huyết, phong nhiệt, phong hàn hoặc huyết hư, khiến cơ thể dễ bị kích thích, dẫn đến mề đay tái phát dai dẳng.

Huyết hư sinh phong – Cơ thể suy yếu, phong tà dễ xâm nhập

Theo Đông y, phụ nữ sau sinh thường rơi vào trạng thái huyết hư – tức là khí huyết suy giảm do mất máu trong quá trình sinh nở, khiến cơ thể trở nên suy nhược, dễ bị nhiễm phong tà. Khi phong tà xâm nhập vào cơ thể mà huyết không đủ để nuôi dưỡng da, sẽ sinh ra hiện tượng ngứa ngáy, nổi sẩn.

Dấu hiệu nhận biết:

Mề đay xuất hiện từng đợt, kéo dài, dễ tái phát.

Da khô, dễ bị bong tróc.

Cơ thể mệt mỏi, suy nhược, da xanh xao.

Rêu lưỡi nhạt, có thể kèm theo triệu chứng chóng mặt, mất ngủ.

Những mẹ bỉm có cơ địa yếu, thiếu máu sau sinh hoặc không được bồi bổ đầy đủ thường dễ bị mề đay theo cơ chế này.

Phong nhiệt tích tụ trong cơ thể – Cơ thể nóng trong, sinh ngứa

Một nguyên nhân phổ biến khác gây nổi mề đay sau sinh là phong nhiệt nội sinh. Sau sinh, cơ thể mẹ có thể bị mất cân bằng âm dương, gan hoạt động kém hiệu quả, dẫn đến tình trạng tích tụ nhiệt độc trong cơ thể. Khi nhiệt độc không được đào thải, nó sẽ bùng phát ra ngoài qua da dưới dạng mẩn đỏ, ngứa ngáy.

Dấu hiệu nhận biết:

Nổi mề đay thành từng mảng lớn, đỏ tươi, nóng rát khi gãi.

Da có cảm giác khô, căng, có thể nổi mụn nước.

Cảm giác nóng trong người, dễ cáu gắt.

Miệng khô, khát nước, nước tiểu vàng, táo bón.

Những mẹ bỉm sau sinh nếu ăn uống nhiều đồ cay nóng, dầu mỡ, sử dụng kháng sinh hoặc căng thẳng kéo dài rất dễ rơi vào tình trạng này.

Phong hàn xâm nhập – Cơ thể lạnh, huyết khí trì trệ

Ngược lại với phong nhiệt, có một dạng mề đay khác liên quan đến phong hàn. Đông y cho rằng phụ nữ sau sinh nếu bị nhiễm lạnh, tắm nước lạnh sớm, tiếp xúc với gió lạnh hoặc ở trong môi trường ẩm thấp sẽ khiến phong hàn xâm nhập vào cơ thể, gây kích thích da.

Dấu hiệu nhận biết:

Mề đay xuất hiện khi gặp lạnh, thời tiết thay đổi.

Da có cảm giác tê buốt khi tiếp xúc với nước lạnh.

Cơ thể dễ bị cảm lạnh, đau nhức xương khớp.

Rêu lưỡi trắng, mạch trầm.

Tình trạng này thường gặp ở những mẹ bỉm sinh vào mùa đông, hoặc những người có cơ địa hàn nhưng lại kiêng khem không đúng cách, khiến cơ thể mất cân bằng nhiệt độ.

Triệu chứng nổi mề đay sau sinh

Người bị mề đay sau sinh thường có các triệu chứng điển hình sau:

Da nổi mẩn đỏ, sẩn phù: Các nốt mẩn có thể nhỏ li ti hoặc kết thành mảng lớn, gây ngứa ngáy khó chịu.

Ngứa dữ dội: Cảm giác ngứa có thể lan rộng khắp cơ thể, đặc biệt là vào ban đêm, khiến mẹ bỉm mất ngủ, căng thẳng.

Tái phát nhiều lần: Mề đay có thể tự lặn nhưng dễ tái phát khi thời tiết thay đổi, ăn thực phẩm kích ứng hoặc khi cơ thể mệt mỏi.

Trường hợp nặng: Một số mẹ có thể bị phù môi, phù mí mắt, thậm chí khó thở do phản ứng dị ứng nghiêm trọng.

Cách điều trị chứng nổi mề đay sau sinh

Chỉ với một cú click chuột, các mẹ bỉm có thể tìm thấy vô vàn các điều trị mề đay sau sinh khác nhau từ tây y tới đông y.

Tây Y – Biện Pháp Tạm Thời, Dễ Tái Phát

Tây y điều trị mề đay chủ yếu bằng thuốc kháng histamin như Loratadine, Cetirizine, Fexofenadine… nhằm ức chế phản ứng dị ứng, giảm nhanh tình trạng ngứa và nổi mẩn đỏ. Nếu mề đay nghiêm trọng hơn, bác sĩ có thể kê thêm thuốc chứa corticoid để chống viêm, giảm sưng phù.

Bên cạnh đó, một số mẹ bỉm còn được khuyên dùng kem bôi chống ngứa hoặc thuốc ức chế miễn dịch trong trường hợp bệnh kéo dài. Những loại thuốc này tuy có tác dụng nhanh chóng nhưng lại tiềm ẩn nhiều hạn chế:

Chỉ giảm triệu chứng, không điều trị gốc bệnh: Khi ngừng thuốc, mề đay có thể quay trở lại, nhất là khi gặp tác nhân kích thích như thực phẩm gây dị ứng, thời tiết thay đổi, căng thẳng…

Tác dụng phụ khi sử dụng lâu dài: Dùng kháng histamin trong thời gian dài có thể gây buồn ngủ, khô miệng, chóng mặt. Đặc biệt, corticoid nếu lạm dụng có thể ảnh hưởng đến nội tiết tố, gây loãng xương, suy tuyến thượng thận, giữ nước…

Không an toàn cho mẹ đang cho con bú: Một số thuốc kháng histamin và corticoid có thể bài tiết qua sữa mẹ, gây ảnh hưởng đến bé. Do đó, nhiều mẹ bỉm phải cân nhắc rất kỹ trước khi sử dụng thuốc Tây.

Vì những lý do trên, Tây y chỉ nên được coi là giải pháp tạm thời, dùng khi mẹ bị ngứa dữ dội hoặc mề đay cấp tính. Để điều trị triệt để, mẹ nên tìm đến những phương pháp an toàn hơn, có thể sử dụng lâu dài mà không lo tác dụng phụ – và đó chính là lợi thế của Đông y.

Đông Y – Giải Pháp An Toàn, Hiệu Quả Toàn Diện

Khác với Tây y chỉ tập trung vào giảm triệu chứng, Đông y điều trị mề đay theo hướng chuyên sâu, loại bỏ căn nguyên gây bệnh từ bên trong. Theo Đông y, nổi mề đay sau sinh là do huyết hư, phong nhiệt hoặc phong hàn, dẫn đến rối loạn khí huyết, làm da phản ứng quá mức với các tác nhân bên ngoài. Vì vậy, Đông y sẽ tập trung vào các nguyên tắc điều trị sau:

Thanh nhiệt, giải độc, loại bỏ phong tà

Khi cơ thể tích tụ độc tố hoặc bị phong nhiệt xâm nhập, da dễ bị kích ứng, nổi mề đay. Các bài thuốc Đông y sử dụng thảo dược kim ngân hoa, ké đầu ngựa, cam thảo, bồ công anh… giúp thanh nhiệt, giải độc, làm mát gan, từ đó giảm ngứa và ngăn ngừa mề đay tái phát.

Bổ huyết, điều hòa khí huyết, tăng cường miễn dịch

Sau sinh, mẹ bị huyết hư, cơ thể suy yếu, làm da dễ bị kích ứng. Đông y sử dụng các vị thuốc bổ huyết như đương quy, sinh địa, bạch thược… giúp phục hồi cơ thể, tăng sức đề kháng, từ đó giúp da khỏe mạnh hơn và giảm nguy cơ tái phát mề đay.

Tăng cường chức năng tạng phủ, đặc biệt là gan và thận

Gan và thận là hai cơ quan quan trọng giúp cơ thể loại bỏ độc tố. Nếu gan hoạt động kém, độc tố tích tụ trong cơ thể sẽ biểu hiện qua da, gây nổi mề đay. Đông y có các bài thuốc giúp tăng cường chức năng gan, hỗ trợ thải độc, từ đó giúp điều trị mề đay hiệu quả.

Ảnh minh họa

Phòng khám Đông y Bảo Thanh Đường – Giải pháp toàn diện cho mẹ bỉm bị mề đay sau sinh

Nếu mẹ đang tìm kiếm một phương pháp an toàn, hiệu quả để điều trị mề đay sau sinh, Phòng khám Đông y Bảo Thanh Đường chính là địa chỉ đáng tin cậy. Với phương châm "Chữa bệnh tận gốc – Hiệu quả dài lâu", Bảo Thanh Đường đã giúp hàng nghìn mẹ bỉm thoát khỏi nỗi ám ảnh do mề đay gây ra.

Vì Sao Nên Chọn Bảo Thanh Đường?

Phác đồ điều trị chuyên sâu, cá nhân hóa theo từng bệnh nhân: Mỗi người có cơ địa khác nhau, vì vậy các lương y tại Bảo Thanh Đường sẽ thăm khám kỹ lưỡng, xây dựng liệu trình phù hợp nhất với tình trạng của từng mẹ bỉm.

Sử dụng 100% thảo dược sạch, đạt chuẩn GACP-WHO: Các bài thuốc được bào chế từ dược liệu thiên nhiên, đảm bảo an toàn, không gây tác dụng phụ, không ảnh hưởng đến sữa mẹ.

Hiệu quả bền vững, ngăn ngừa tái phát: Thay vì chỉ giảm triệu chứng tạm thời như Tây y, Bảo Thanh Đường tập trung vào thanh nhiệt, giải độc, bồi bổ khí huyết, giúp cơ thể mẹ khỏe mạnh từ bên trong, từ đó ngăn chặn nguy cơ tái phát mề đay.

Đội ngũ lương y giàu kinh nghiệm, tận tâm: Với nhiều năm kinh nghiệm trong điều trị bệnh da liễu bằng Đông y, các lương y tại Bảo Thanh Đường luôn đồng hành cùng mẹ bỉm trong suốt quá trình điều trị, tư vấn tận tình để đạt hiệu quả tốt nhất.

Dịch vụ hỗ trợ tận tâm: Phòng khám có dịch vụ tư vấn online, hỗ trợ giao thuốc tận nhà, giúp mẹ bỉm dễ dàng tiếp cận phương pháp điều trị mà không cần phải di chuyển xa.

Dịch Vụ Nổi Bật Tại Bảo Thanh Đường

Khám và tư vấn miễn phí ban đầu, giúp mẹ bỉm hiểu rõ nguyên nhân và tình trạng bệnh của mình.

Bào chế thuốc theo dạng tiện lợi, dễ sử dụng, phù hợp với mẹ sau sinh bận rộn.

Hỗ trợ điều trị tại nhà, hướng dẫn chi tiết cách sử dụng thuốc và chăm sóc da đúng cách để đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Bệnh mề đay sau sinh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến mẹ bỉm stress, mất ngủ, mệt mỏi. Đừng để tình trạng này kéo dài và làm giảm chất lượng cuộc sống của bạn. Hãy liên hệ ngay với Phòng khám Đông y Bảo Thanh Đường để được tư vấn và điều trị kịp thời.

