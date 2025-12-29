Điện máy Phúc Khánh hướng dẫn cách sử dụng điều hoà âm trần tiết kiệm điện nhất

Trong bài viết này, Điện máy Phúc Khánh xin chia sẻ những bí kíp giúp bạn sử dụng điều hòa âm trần hiệu quả, mát lạnh mà vẫn cực kỳ tiết kiệm điện.

Lựa chọn nhiệt độ từ 25-28 độ C

Nhiều người có thói quen khi sử dụng điều hoà âm trần hạ nhiệt độ xuống mức thấp nhất 16-18°C ngay khi vừa bật máy để làm lạnh nhanh. Đây là sai lầm phổ biến nhất gây tốn điện. Vậy bạn hãy duy trì nhiệt độ ở mức 25 - 28°C. Mỗi khi bạn tăng 1°C, bạn có thể tiết kiệm được khoảng 7-10% điện năng tiêu thụ. Mức nhiệt này cũng giúp hạn chế tình trạng sốc nhiệt khi di chuyển ra ngoài trời.

Sử dụng chế độ Dry hoặc Eco tích hợp

Chế độ Eco: Hầu hết các dòng điều hòa âm trần hiện đại (như Daikin, LG, Panasonic) tại Phúc Khánh đều có chế độ Eco. Chế độ này chủ động kiểm soát năng lượng, giúp máy không hoạt động quá tải mà vẫn đảm bảo sự thoải mái.

Chế độ Dry: Vào những ngày trời nồm ẩm hoặc mưa nhẹ, thay vì dùng chế độ Cool, bạn hãy chuyển sang Dry. Máy sẽ tiêu thụ ít điện năng hơn đáng kể trong khi vẫn mang lại cảm giác khô ráo, dễ chịu.

Điều hoà âm trần lắp đặt cho phòng ngủ.

Kết hợp thêm quạt

Nghe có vẻ vô lý khi bật hai thiết bị cùng lúc, nhưng đây lại là cách tiết kiệm điện cực hay. Quạt giúp luồng khí lạnh từ điều hòa âm trần vốn thổi từ trên cao được phân bổ nhanh hơn và đều hơn khắp phòng. Nhờ đó, máy lạnh sẽ sớm đạt đến nhiệt độ cài đặt và giảm cường độ hoạt động.

Đóng kín cửa và hạn chế khe hở nhiệt

Vì điều hòa âm trần thường dùng cho không gian lớn, việc thất thoát nhiệt qua các khe hở cửa sổ, cửa chính sẽ khiến máy phải chạy liên tục không nghỉ. Để tiết kiệm điện, bạn hãy sử dụng rèm cửa để ngăn ánh nắng trực tiếp chiếu vào phòng, giúp giảm tải nhiệt cho điều hòa lên tới 30%.

Tận dụng tính năng hẹn giờ tắt máy

Vào ban đêm, nhiệt độ ngoài trời thường hạ thấp. Bạn nên sử dụng tính năng Hẹn giờ để máy tự tắt vào khoảng 3-4 giờ sáng. Lúc này, hơi lạnh lưu lại trong phòng vẫn đủ để bạn có giấc ngủ ngon đến sáng mà không lãng phí vài số điện cuối đêm.

Vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ

Bụi bẩn bám dày vào lưới lọc và dàn lạnh chính là kẻ thù số 1 gây tốn điện. Khi máy bẩn, hiệu suất trao đổi nhiệt giảm, máy phải gồng mình chạy để bù lại độ lạnh. Bạn nên vệ sinh lưới lọc 1 tháng/lần và bảo dưỡng toàn diện máy bao gồm cả dàn nóng định kỳ 6 tháng/lần để máy luôn vận hành êm ái và tiết kiệm điện nhất.

Lựa chọn dòng máy Inverter ngay từ đầu

Nếu bạn đang có ý định lắp đặt mới, hãy ưu tiên các dòng điều hòa âm trần Inverter. Công nghệ biến tần giúp tiết kiệm từ 30-50% điện năng so với các dòng máy cơ thông thường, đặc biệt là khi bạn có nhu cầu sử dụng liên tục trên 8 tiếng mỗi ngày.