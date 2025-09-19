Mẹo viết email ứng tuyển cho công việc từ xa hoặc freelance

Làm việc remote hay freelance đang ngày càng phổ biến, mở ra nhiều cơ hội linh hoạt cho mọi người từ sinh viên, mẹ bỉm đến những người đang muốn “thoát ly” khỏi văn phòng. Tuy nhiên, giữa hàng trăm ứng viên gửi email mỗi ngày, làm sao để email ứng tuyển của bạn không bị trôi vào quên lãng?

Dưới đây là một vài mẹo nhỏ nhưng hữu ích để bạn viết email ứng tuyển khi tìm việc làm tại nhà vừa tự nhiên, vừa chuyên nghiệp đúng kiểu “ghi điểm từ cái nhìn đầu tiên”, hãy cùng tham khảo nhé.

Tiêu đề email rõ ràng, đúng trọng tâm

Tiêu đề email chính là ấn tượng đầu tiên, đừng để nhà tuyển dụng phải đoán bạn đang muốn gì. Những dòng như “Ứng tuyển” hay “Em xin việc ạ” tuy dễ thương nhưng hoàn toàn không phù hợp trong ngữ cảnh công việc. Hãy ghi rõ bạn đang ứng tuyển vị trí nào và là ai, càng cụ thể càng tốt. Ví dụ như:

[Ứng tuyển] Content Writer Freelance – Nguyễn Thị A.

Ứng tuyển vị trí Designer từ xa – Lê Văn B.

Nếu tin tuyển dụng có yêu cầu ghi mã công việc hoặc bất cứ yêu cầu nào về tiêu đề email, nhớ kiểm tra kỹ và đừng quên làm đúng nhé. Một dòng tiêu đề gọn gàng, đúng trọng tâm sẽ giúp email của bạn không bị bỏ sót giữa hàng chục email khác trong inbox nhà tuyển dụng.

Lời chào lịch sự, thể hiện chút dấu ấn cá nhân

Lời chào trong email ứng tuyển không cần quá trịnh trọng nhưng nhất định phải lịch sự và đúng ngữ cảnh. Bạn có thể dùng những câu đơn giản như “Kính gửi Anh/Chị tuyển dụng”, “Chào Anh/Chị”. Nếu bạn biết tên người nhận (ví dụ thấy trong tin đăng hoặc từng nhắn tin thì nên cá nhân hóa một chút như “Chào Anh Nam”, “Kính gửi Chị Lan – Bộ phận tuyển dụng”. Cách này vừa thể hiện sự tôn trọng, vừa tạo cảm giác gần gũi hơn.

Đồng thời tránh các kiểu chào như “Hi công ty”,“Gửi HR”, nghe thiếu chuyên nghiệp và dễ bị đánh giá là hời hợt. Lời chào tuy nhỏ nhưng thể hiện thái độ của bạn ngay từ đầu. Chỉ cần chỉn chu một chút là đã tạo được sự khác biệt rồi.

Giới thiệu ngắn gọn về bạn và lý do gửi mail

Ngay sau phần chào hỏi, bạn chỉ cần giới thiệu ngắn gọn để nhà tuyển dụng biết bạn là ai và vì sao bạn gửi email này. Không cần kể lể dài dòng, chỉ cần trả lời ba câu hỏi cơ bản Bạn là ai? Bạn thấy tin tuyển dụng ở đâu? Và Tại sao bạn muốn ứng tuyển? trong một đoạn ngắn như:

“Em là Minh, hiện đang làm freelance graphic designer với hơn 3 năm kinh nghiệm thiết kế ấn phẩm cho các thương hiệu nhỏ và startup. Em thấy tin tuyển dụng của anh/chị trên Facebook group “Việc làm freelance” và cảm thấy rất phù hợp với định hướng công việc của mình nên xin phép được gửi hồ sơ ứng tuyển ạ”.

Nhà tuyển dụng không cần một cuốn tự truyện, họ chỉ cần biết bạn có phù hợp và nghiêm túc hay không. Vì vậy viết tự nhiên, chân thành, đúng trọng tâm là đủ để ghi điểm.

Gửi kèm CV và Portfolio một cách rõ ràng

Khi gửi email ứng tuyển, đừng chỉ ghi đính kèm file rồi thôi. Nhà tuyển dụng không rảnh để đoán bạn đang gửi cái gì đâu. Hãy liệt kê rõ ràng trong nội dung email những tài liệu bạn gửi kèm để họ dễ theo dõi và kiểm tra nhanh hơn, chẳng hạn như:

“Em đính kèm trong email:

– CV cập nhật;

– Portfolio thiết kế (file PDF);

– Một vài sản phẩm gần đây: [Link Google Drive].

Lưu ý rằng, nếu bạn gửi link Google Drive hay Dropbox thì nhớ bật quyền truy cập. Nhiều bạn gửi xong rồi quên bật quyền xem, đến khi nhà tuyển dụng mở không được thì mất điểm đáng tiếc.

Thái độ chuyên nghiệp nhưng không cứng nhắc

Khi kết thúc email, bạn nên thể hiện thái độ nghiêm túc, sẵn sàng hợp tác nhưng vẫn giữ được sự thân thiện, thoải mái. Đừng viết kiểu “Kính mong quý công ty xem xét” quá xa cách, nhưng cũng tránh văn phong quá suồng sã.

Hãy viết sao để nhà tuyển dụng thấy bạn là người làm việc nghiêm túc, giao tiếp dễ chịu và dễ làm việc cùng. Ví dụ như:

“Rất mong nhận được phản hồi từ anh/chị. Em sẵn sàng làm bài test (nếu cần) hoặc trao đổi thêm để hiểu rõ hơn về yêu cầu công việc. Cảm ơn anh/chị đã dành thời gian đọc email của em ạ!”.

Chữ ký email rõ ràng

Dù chỉ là phần nhỏ ở cuối email nhưng chữ ký cũng góp phần thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn. Đặc biệt nếu bạn làm freelance thì một chữ ký ngắn gọn, đầy đủ thông tin sẽ giúp nhà tuyển dụng dễ liên hệ và tra cứu thêm về bạn nếu cần.

Bạn chỉ cần chuẩn bị sẵn những thông tin cơ bản như: Họ tên, Số điện thoại, Link portfolio hoặc website cá nhân (nếu có)

Email ứng tuyển không cần phải quá trịnh trọng, cũng chẳng cần văn chương bay bướm hay sáng tạo quá đà. Quan trọng nhất vẫn là rõ ràng, chuyên nghiệp và thể hiện bạn là người đáng tin cậy dù chỉ qua vài dòng chữ. Chỉ cần bạn viết chân thành, gọn gàng và đúng trọng tâm, nhà tuyển dụng sẽ cảm nhận được sự nghiêm túc của bạn ngay.

Chúc bạn sớm chốt được công việc remote/freelance như ý nhé.