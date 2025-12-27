Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Bệnh thường gặp

Bảo Thanh Đường - Điều trị dứt điểm bệnh viêm chân tóc

11:27 27/12/2025
Chỉ sau 2 tháng cháu thường xuyên gội đầu để tóc ướt và đội mũ bảo hiểm, nên giờ sinh ra ngứa da đầu. Khi gãi chảy máu và có mủ, cháu hoang mang quá đi khám bác sỹ nói cháu bị viêm chân tóc, dùng thuốc một thời gian ở bệnh viện không hết. Cháu phải làm sao đây?

Đó là câu hỏi của cháu Giang ở Bình Thuận. Cũng như cháu Giang, chị Hà ở Q.8 nói: “Tôi hay gội đầu ở ngoài tiệm và dùng nhiều loại dầu gội khác nhau, lúc đầu sẩn lên từng hạt sau đó sưng to, có lúc có mủ và đau, gần đây thấy tóc rụng nhiều quá, khi đi nắng ra nhiều mồ hôi càng thấy ngứa nhiều, tôi đã dùng nhiều loại thuốc như: Fucidin, Diprogenta, cồn iốt 2% nhưng đều không có kết quả”.

Nhiều trường hợp bệnh viêm chân tóc: gãi rớm máu có mủ, nổi hạch và sưng đau, Bảo Thanh Đường có thuốc chữa dứt hẳn và tốt cho sức khỏe.

Nhiều trường hợp bệnh viêm chân tóc: gãi rớm máu có mủ, nổi hạch và sưng đau, Bảo Thanh Đường có thuốc chữa dứt hẳn và tốt cho sức khỏe.

Bệnh viêm chân tóc là căn bệnh phổ biến, rất nhiều người chủ quan coi thường bệnh, cứ nghĩ bệnh còn đơn giản không lo chữa, nhưng thực tế bệnh có thể gây viêm ở tất cả những nơi có lông khi các nang tóc không đủ dinh dưỡng để nuôi được dễ gây rụng lông, rụng tóc (như ở lông mày, nách..).

Anh Đặng Hòa ở Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: “Tôi hay uống rượu, trong lúc ngủ nhiều khi quên hay gãi vảy nến có dịch, sau này bệnh loang ra mày, râu, và viêm đỏ hai bên cánh mũi, giờ không dám uống rượu nữa, vì mỗi lần uống rượu vào ngứa như tra tấn, gãy rách da, đến khổ”. Đặc biệt của bệnh viêm chân tóc là gãi nhiều bệnh càng nặng thêm, khi gãi càng dễ gây nhiễm khuẩn, tạo nhiều vết xước trên da càng dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

Rất hay là việc dùng thuốc ở Bảo Thanh Đường chữa trị viêm chân tóc khá đơn giản nhưng rất công hiệu, người bệnh không cần phải cắt tóc, vẫn giữ nguyên mái tóc của mình, chỉ cần gội một loại thuốc của Bảo Thanh Đường thấy dễ chịu ngay, tóc lại càng thêm mượt mà và không bị rụng nữa, những nốt sẩn đỏ và mưng mủ thấy giảm rõ rệt, không còn ngứa ngáy, buổi tối rẽ tóc bôi thuốc của Bảo Thanh Đường và uống thuốc sẽ cho dứt hẳn bệnh. Nếu những căn bệnh viêm chân tóc để nặng mà loang nhiều xuống mặt, lưng, cánh tay, trong người lại nóng gan do uống rượu bia, thận yếu, Bảo Thanh Đường kết hợp một loại thuốc uống cho mát gan, tốt thận, tăng cường sinh lực, không còn chứng đi tiểu đêm nữa.

Thuốc uống và bôi của Bảo Thanh Đường rất tốt, được bào chế trên dây chuyền sản xuất hiện đại, từng sản phẩm được kiểm soát, kiểm nghiệm theo quy trình nghiêm ngặt, thuốc để chữa bệnh viêm chân tóc là thuốc gia truyền, mà cụ tổ là Lương y giỏi Nguyễn Đăng Công Lập dưới thời vua Thiệu Trị truyền lại nên rất hiệu nghiệm và nhanh hết bệnh.

Riêng phụ nữ khi mắc bệnh viêm chân tóc để lâu thành mãn tính, kinh nguyệt lại không đều, nhiều khi huyết trắng, khí hư, có mùi hôi do nhiễm bệnh phụ khoa, dùng nhiều kháng sinh, bệnh càng thêm  nặng, khi đến khám tại Bảo Thanh Đường thấy than vãn là từ khi mắc bệnh viêm chân tóc, việc ăn ngủ thay đổi hẳn, dễ mất ngủ và hay cáu gắt do dấm dứt ngứa nên làn da dễ sinh tàn nhang, nám. Nhưng khi dùng thuốc của Bảo Thanh Đường, không những khỏi bệnh viêm chân tóc mà những hiện tượng trên đều hết hẳn, đó là điều mà đông đảo bệnh nhân khâm phục về phương thuốc quý và độc đáo này.

Nhiều trường hợp bệnh nhân tuổi cao, nằm liệt giường, da đầu ra nhiều mồ hôi nên rất dễ sinh bệnh viêm chân tóc; khi được điều trị thuốc của Bảo Thanh Đường, bệnh nhân rất ca ngợi, ngoài việc chữa dứt hẳn bệnh viêm chân tóc, các căn bệnh ngoài da mãn tính như: Chàm, viêm chân tóc, viêm nang lông, vẩy nến, eczema, tổ đỉa, viêm da mặt, trứng cá, lang ben, nấm toàn thân, dị ứng mẩn mề đay, nấm móng, viêm móng, hôi nách, bạch biến, nám da, tàn nhang, táo bón, gan, thận, tăng chất lượng tinh trùng cho người vô sinh, tiểu đường, dạ dày, đại tràng, khớp…Bảo Thanh Đường còn có thuốc đặc trị chữa nhanh hết bệnh.  Chính vì vậy nhắc đến Bảo Thanh Đường bệnh nhân luôn coi đây là địa chỉ yên tâm nhất để chữa trị, giá cả lại rất phải chăng mà hết bệnh, đúng là thuốc nam dành cho người Việt chữa trị.

Xem thêm các video thông tin thêm về phòng khám Bảo Thanh Đường: TẠI ĐÂY

Đông y Bảo Thanh Đường khám và tư vấn Miễn Phí tại các địa chỉ:

  • TP.HCM: 210 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1, ĐT: (0283) 9252818/ 0767732126 (zalo)
  • Hà Nội: 90 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, ĐT: (0243) 9423585/0912050568
  • Đà Nẵng: 60A Lê Hồng Phong, Q.Hải Châu, ĐT: (02363) 562037/0907566072

Hoặc có thể mua thuốc online nhận trực tiếp tại nhà qua hotline: 0767732126.

Xin liên hệ điện thoại 0767732126 trong khung giờ này (Sáng từ 07h30 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 17h30; Từ thứ hai đến thứ bảy).
Website: www.baothanhduong.com.vn
Facebook: https://www.facebook.com/yduocbaothanhduong

 

Cùng chủ đề
Nổi mề đay sau sinh: Nguyên nhân, Triệu chứng và Giải pháp điều trị Bệnh thường gặp
Nổi mề đay sau sinh: Nguyên nhân, Triệu chứng và Giải pháp điều trị

Sau khi sinh, cơ thể người phụ nữ trải qua nhiều biến đổi lớn về thể chất, nội tiết và...

Bảo Thanh Đường - Địa chỉ uy tín chữa tận gốc bệnh chàm (eczema) Bệnh thường gặp
Bảo Thanh Đường - Địa chỉ uy tín chữa tận gốc bệnh chàm (eczema)

Chàm eczema được xem là 1 bệnh mãn tính do hay tái phát và Tây y chỉ có thể điều...

Đông y Bảo Thanh Đường: Khắc tinh của bệnh bạch biến Bệnh thường gặp
Đông y Bảo Thanh Đường: Khắc tinh của bệnh bạch biến

Với bệnh bạch biến, việc quan trọng là phát hiện sớm và tích cực điều trị ngay từ thời gian...

Mẹo dân gian trị ngứa da: Hiệu quả đến đâu? Bệnh thường gặp
Mẹo dân gian trị ngứa da: Hiệu quả đến đâu?

Nhiều người khi bị ngứa da thường tìm đến mẹo dân gian như tắm lá khế, đắp trầu không hay...

Chữa bệnh chàm nhanh nhất ở Bảo Thanh Đường Bệnh thường gặp
Chữa bệnh chàm nhanh nhất ở Bảo Thanh Đường

Với nhiều nguyên nhân phát sinh bệnh và tâm lý chủ quan đối với bệnh ngoài da; từ bệnh nhẹ...

Nguyên nhân khiến bệnh ngoài da dai dẳng và dễ tái phát Bệnh thường gặp
Nguyên nhân khiến bệnh ngoài da dai dẳng và dễ tái phát

Không ngứa ngáy dữ dội như sốt cao, không nguy hiểm tức thời như tim mạch, nhưng các bệnh ngoài...

Mới cập nhật
Ai được nghỉ Tết Dương lịch 2026 4 ngày?

Ai được nghỉ Tết Dương lịch 2026 4 ngày?

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 được nhiều người lao động quan tâm, đặc biệt số ngày nghỉ và đối tượng được hoán đổi nghỉ 4 ngày liên tục.

4 giờ trước Đời sống

Đêm nhạc có 12 nghệ sĩ bị hủy đột ngột

Đêm nhạc có 12 nghệ sĩ bị hủy đột ngột

Đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" dự kiến diễn ra tối 28/12 nhưng đã bị hủy vào phút chót, khiến khán giả bức xúc.

4 giờ trước Âm nhạc

Nữ ca sĩ Việt được mời hát 3 bài giá 600 triệu đồng, danh tính chẳng xa lạ

Nữ ca sĩ Việt được mời hát 3 bài giá 600 triệu đồng, danh tính chẳng xa lạ

Nữ ca sĩ gây xôn xao khi mức cát-xê được chia sẻ.

5 giờ trước Âm nhạc

Giá vàng giảm, người mua lập tức lỗ nặng

Giá vàng giảm, người mua lập tức lỗ nặng

Giá vàng thế giới sụt giảm đã kéo giá vàng trong nước cùng giảm theo trong phiên giao dịch sáng 29/12.

5 giờ trước Đời sống

Nổi mề đay sau sinh: Nguyên nhân, Triệu chứng và Giải pháp điều trị

Nổi mề đay sau sinh: Nguyên nhân, Triệu chứng và Giải pháp điều trị

Sau khi sinh, cơ thể người phụ nữ trải qua nhiều biến đổi lớn về thể chất, nội tiết và tinh thần. Trong đó, tình trạng nổi mề đay sau sinh là một trong những vấn đề phổ biến mà nhiều mẹ bỉm gặp phải. Những cơn ngứa ngáy dai dẳng không chỉ gây khó chịu, mất ngủ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của sản phụ. Phải làm sao để cải thiện? Khám phá ngay giải pháp trong bài viết dưới đây!

5 giờ trước Bệnh thường gặp

Điện máy Phúc Khánh hướng dẫn cách sử dụng điều hoà âm trần tiết kiệm điện nhất

Điện máy Phúc Khánh hướng dẫn cách sử dụng điều hoà âm trần tiết kiệm điện nhất

Trong bài viết này, Điện máy Phúc Khánh xin chia sẻ những bí kíp giúp bạn sử dụng điều hòa âm trần hiệu quả, mát lạnh mà vẫn cực kỳ tiết kiệm điện.

7 giờ trước Tư vấn

HugoSim – eSIM du lịch thông minh cho chuyến đi không gián đoạn

HugoSim – eSIM du lịch thông minh cho chuyến đi không gián đoạn

Trong thời đại công nghệ số, việc giữ kết nối Internet ổn định khi đi du lịch đã trở thành nhu cầu thiết yếu, không chỉ để liên lạc mà còn phục vụ công việc, giải trí và trải nghiệm địa phương. Thay vì loay hoay tìm mua SIM vật lý hay phụ thuộc vào Wi-Fi công cộng kém ổn định, nhiều du khách hiện nay đã chuyển sang sử dụng eSIM du lịch như một giải pháp tối ưu.

7 giờ trước DU LỊCH

Bảo Thanh Đường - Địa chỉ uy tín chữa tận gốc bệnh chàm (eczema)

Bảo Thanh Đường - Địa chỉ uy tín chữa tận gốc bệnh chàm (eczema)

Chàm eczema được xem là 1 bệnh mãn tính do hay tái phát và Tây y chỉ có thể điều trị triệu chứng tức thời chứ không làm bệnh hết tận gốc được. Nhiều bệnh nhân đã tìm đến phương pháp chữa bằng đông y để chữa trị dứt điểm và không gây tác dụng phụ.

1 ngày trước Bệnh thường gặp

James Cameron úp mở khả năng khép lại vũ trụ Avatar sớm hơn dự kiến

James Cameron úp mở khả năng khép lại vũ trụ Avatar sớm hơn dự kiến

Giữa lúc bom tấn Avatar 3 vẫn chưa hạ nhiệt, James Cameron bất ngờ chia sẻ khả năng khép lại sớm toàn bộ vũ trụ Pandora.

2 ngày trước Phim

Fit Me – Cộng đồng những người trẻ đam mê sống khỏe

Fit Me – Cộng đồng những người trẻ đam mê sống khỏe

Ở giai đoạn 25 – 40 tuổi, rõ ràng là giai đoạn trải qua hành trình vượt cạn với thiên chức làm mẹ. Nhưng cũng lại là giai đoạn phải chứng minh năng lực, sự nghiệp và đóng góp một nửa kinh tế gia đình. Phụ nữ chúng ta chưa bao giờ tự hỏi: “Mình có đang ổn không?”

2 ngày trước Làm đẹp