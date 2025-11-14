Huỳnh Phương công khai hẹn hò Khả Như?

Huỳnh Phương đăng ảnh đón sinh nhật bên Khả Như. Động thái của 2 diễn viên được cho là ngầm công khai chuyện tình cảm.

Mới đây, Huỳnh Phương đăng ảnh chụp cùng Khả Như. Tấm ảnh được chụp trong bữa tiệc sinh nhật của nam diễn viên. Đặc biệt, hình ảnh chỉ có Huỳnh Phương và Khả Như mà không có thêm bất cứ người bạn nào khác.

Kèm theo đó là chiếc bánh sinh nhật hình chú cún. Chiếc bánh được cho là món quà do Khả Như tặng Huỳnh Phương. Động thái của 2 diễn viên được cho là ngầm công khai chuyện tình cảm. Phía dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp, khán giả chúc mừng tuổi mới Huỳnh Phương đồng thời khen ngợi anh và Khả Như đẹp đôi.

Huỳnh Phương đón tuổi mới bên Khả Như. Ảnh: FBNV.

Huỳnh Phương và Khả Như vướng tin hẹn hò từ 2022 khi thường xuyên tương tác, xuất hiện cùng nhau hoặc đi chơi chung nhóm bạn. Cả hai giữ im lặng trước nghi vấn tình cảm.

Vừa qua, hình ảnh Khả Như bế một em bé bên cạnh Huỳnh Phương lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên tin đồn cô đã sinh con đầu lòng. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhanh chóng phủ nhận thông qua video trên trang cá nhân.

Khả Như sinh năm 1987 là diễn viên, đạo diễn sân khấu và nhà sản xuất Phim. Cô bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, sau đó lấn sân sang điện ảnh và truyền hình. Cô được biết tới qua các bộ phim như Cua lại vợ bầu, Nắng 3: Lời hứa của cha, “Em” là của em, Nhà bà Nữ…

Huỳnh Phương sinh năm 1992, được biết tới qua các video của nhóm hài FAPtv sau đó tham gia một số dự án như Pháp sư mù, Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử. Huỳnh Phương từng có thời gian hẹn hò ca sĩ Sĩ Thanh.