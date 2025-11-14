Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Showbiz

Huỳnh Phương công khai hẹn hò Khả Như?

07:08 14/11/2025
Huỳnh Phương đăng ảnh đón sinh nhật bên Khả Như. Động thái của 2 diễn viên được cho là ngầm công khai chuyện tình cảm.

Mới đây, Huỳnh Phương đăng ảnh chụp cùng Khả Như. Tấm ảnh được chụp trong bữa tiệc sinh nhật của nam diễn viên. Đặc biệt, hình ảnh chỉ có Huỳnh Phương và Khả Như mà không có thêm bất cứ người bạn nào khác.

Kèm theo đó là chiếc bánh sinh nhật hình chú cún. Chiếc bánh được cho là món quà do Khả Như tặng Huỳnh Phương. Động thái của 2 diễn viên được cho là ngầm công khai chuyện tình cảm. Phía dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp, khán giả chúc mừng tuổi mới Huỳnh Phương đồng thời khen ngợi anh và Khả Như đẹp đôi.

Huynh Phuong anh 1Huynh Phuong anh 2

Huỳnh Phương đón tuổi mới bên Khả Như. Ảnh: FBNV.

Huỳnh Phương và Khả Như vướng tin hẹn hò từ 2022 khi thường xuyên tương tác, xuất hiện cùng nhau hoặc đi chơi chung nhóm bạn. Cả hai giữ im lặng trước nghi vấn tình cảm.

Vừa qua, hình ảnh Khả Như bế một em bé bên cạnh Huỳnh Phương lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên tin đồn cô đã sinh con đầu lòng. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhanh chóng phủ nhận thông qua video trên trang cá nhân.

Khả Như sinh năm 1987 là diễn viên, đạo diễn sân khấu và nhà sản xuất Phim. Cô bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, sau đó lấn sân sang điện ảnh và truyền hình. Cô được biết tới qua các bộ phim như Cua lại vợ bầu, Nắng 3: Lời hứa của cha, “Em” là của em, Nhà bà Nữ…

Huỳnh Phương sinh năm 1992, được biết tới qua các video của nhóm hài FAPtv sau đó tham gia một số dự án như Pháp sư mù, Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử. Huỳnh Phương từng có thời gian hẹn hò ca sĩ Sĩ Thanh.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/huynh-phuong-cong-khai-hen-ho-kha-nhu-post1602547.html
Cùng chủ đề
Cặp sao Việt bị đồn "phim giả tình thật" vì ngọt từ phim đến đời, ai nấy mê mệt ánh mắt của nhà trai Showbiz
Cặp sao Việt bị đồn "phim giả tình thật" vì ngọt từ phim đến đời, ai nấy mê mệt ánh mắt của nhà trai

Cả hai khiến nhiều người "đứng ngồi không yên" khi liên tục có những khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ.

Lễ cưới của Đình Tú và Ngọc Huyền Showbiz
Lễ cưới của Đình Tú và Ngọc Huyền

Đình Tú và Ngọc Huyền cử hành lễ cưới tại Hà Nội ngày 6/11. Buổi lễ ngập hoa tươi với concept...

Huỷ kết quả của Hương Giang tại Miss Universe Showbiz
Huỷ kết quả của Hương Giang tại Miss Universe

Fan sắc đẹp đang vô cùng ngán ngẩm trước các lùm xùm của Miss Universe năm nay.

Ông Nawat trả giá Showbiz
Ông Nawat trả giá

Chủ tịch Miss Universe tuyên bố sẽ hạn chế sự tham gia của ông Nawat tại Miss Universe 2025, sau...

Miss Universe hỗn loạn chưa từng thấy Showbiz
Miss Universe hỗn loạn chưa từng thấy

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 trở thành mùa giải tệ nhất trong lịch sử khi khán giả được chứng kiến...

Ngỡ ngàng trước gương mặt khác lạ của Ngọc Trinh Showbiz
Ngỡ ngàng trước gương mặt khác lạ của Ngọc Trinh

Hình ảnh khác lạ của Ngọc Trinh khiến nhiều khán giả nhận không ra.

Mới cập nhật
Phong cách mùa thu năm nay gọi tên giày thể thao

Phong cách mùa thu năm nay gọi tên giày thể thao

Giày thể thao cao cấp đang trở thành xu hướng nổi bật trong phong cách mùa thu 2025.

7 giờ trước Xu hướng

Những lần ồn ào của thẩm mỹ viện Mailisa

Những lần ồn ào của thẩm mỹ viện Mailisa

Thẩm mỹ viện Mailisa từng vướng vào nhiều ồn ào pháp lý trong kinh doanh.

7 giờ trước Pháp luật

Cô dâu đăng mã QR đòi tiền mừng cưới như đòi nợ gây tranh cãi

Cô dâu đăng mã QR đòi tiền mừng cưới như đòi nợ gây tranh cãi

4 tháng sau đám cưới, cô dâu đăng mã QR tài khoản ngân hàng để đòi "nợ" tiền mừng cưới tạo nên cuộc tranh cãi trên mạng về quan điểm "có đi - có lại" dịp hiếu hỷ.

1 ngày trước Đời sống

Cảnh sát thu giữ nhiều thùng tài liệu sau khi khám xét hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa

Cảnh sát thu giữ nhiều thùng tài liệu sau khi khám xét hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa

Trưa nay (13/11), công tác khám xét cơ sở của hệ thống thẩm mỹ Mailisa tại đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TP.HCM) đã hoàn tất. Lực lượng chức năng đã đưa đi nhiều tài liệu quan trọng.

1 ngày trước Pháp luật

Minh Hằng trải lòng về 7 năm 'mất lửa' với âm nhạc

Minh Hằng trải lòng về 7 năm 'mất lửa' với âm nhạc

Minh Hằng chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm mới.

1 ngày trước Âm nhạc

HOT: Đen chủ động nắm tay Hoàng Thuỳ Linh, trao nhau ánh mắt tình bể bình như muốn biến sân khấu thành lễ đường luôn rồi!

HOT: Đen chủ động nắm tay Hoàng Thuỳ Linh, trao nhau ánh mắt tình bể bình như muốn biến sân khấu thành lễ đường luôn rồi!

Khoảnh khắc tình tứ giữa Đen và Hoàng Thuỳ Linh khiến MXH nổi bão.

1 ngày trước Âm nhạc

Những kiểu tóc Bob, Chops và Pixie đẹp nhất năm 2025

Những kiểu tóc Bob, Chops và Pixie đẹp nhất năm 2025

Nếu năm 2024 được mệnh danh là năm của kiểu tóc bob, thì năm 2025 đang chứng minh rằng tóc ngắn đang tiến xa hơn nữa, chạm đến những độ dài siêu ngắn đầy táo bạo.

1 ngày trước Xu hướng

Miền Bắc rét đậm

Miền Bắc rét đậm

Miền Bắc chuẩn bị hứng chịu một đợt không khí lạnh mạnh trên diện rộng. Đây là đợt có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa Đông 2025–2026.

1 ngày trước Đời sống

'Siêu' dự án làm xấu bộ mặt trung tâm TP.HCM hơn thập kỷ

'Siêu' dự án làm xấu bộ mặt trung tâm TP.HCM hơn thập kỷ

Sau hơn một thập kỷ khởi công và trải qua nhiều lần đổi chủ, công trường One Central HCM như khối bê tông im lìm giữa nhịp phát triển sôi động của TP.HCM.

1 ngày trước Bất động sản

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao?

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao?

Hà Nội dự kiến điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi vào lớp 10 từ đầu tháng sang cuối tháng 6, nhằm phù hợp kế hoạch năm học và giúp học sinh có thêm thời gian ôn tập.

2 ngày trước Học đường