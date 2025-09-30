Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chàng trai trẻ Phạm Văn Cường ngày càng khẳng định tên tuổi tại các giải đấu bóng chuyền

15:42 30/09/2025
Không tập luyện chuyên nghiệp nhưng chàng trai trẻ Phạm Văn Cường (sinh năm 2000, quê Đắk Lắk) lại thi đấu thành công ở các giải phong trào tại nhiều tỉnh thành và được rất nhiều người yêu mến.

Yêu thích bộ môn bóng chuyền, nhưng không chỉ dừng lại ở việc sở thích cá nhân mà chàng trai này còn lấy đam mê của mình nhằm lan tỏa tình yêu bộ môn này đến với các thế hệ nhỏ tuổi hơn.

img-5435-1759221167.jpeg
Những cú phát bóng uy lực ghi điểm Ace cho đội nhà

Những năm qua, các giải bóng chuyền phong trào phát triển mạnh mẽ. Trong các dịp lễ tết, hội làng, ngày thành lập các cơ quan, ngành, đơn vị đều tổ chức các giải bóng chuyền chào mừng. Tại Đắk Lắk có những VĐV bóng chuyền phong trào tên tuổi, sở hữu lượng fan đông đảo có lẽ là chàng trai Phạm Văn Cường.

Chàng trai trẻ sở hữu lối đánh mạnh mẽ, thông minh. Dù không xuất thân từ một lò đào tạo chuyên nghiệp nhưng Phạm Văn Cường đam mê bóng chuyền và khát khao chơi bóng không thua kém bất kỳ VĐV chuyên nghiệp nào.

Nhưng rồi, anh vẫn từ chối bởi sợ sự hòa nhập của mình với bóng chuyền chuyên nghiệp. “Tuổi em đã lớn và thực sự em thấy cuộc sống với những sân chơi tại sân nhà thích hợp hơn nên cơ hội cứ trôi qua như vậy”. Không chút tiếc nuối, chàng trai vẫn cứ cháy với niềm đam mê mà theo nhiều người có thể coi là...ngược đời. 

img-5436-1759221463.jpeg
Phạm Văn Cường điềm tĩnh tự tin trong thi đấu

Chơi chuyên nghiệp cũng có cái hay, nhưng em vẫn nghĩ rằng sau khi từ giã sân chơi, liệu em có được công việc và cuộc sống như hiện tại không?”. Nghĩ cũng đúng cho những trăn trở của Cường sau khi không còn sức lực cống hiến. 

Đến với bóng chuyền từ rất sớm, khi đó, tôi chỉ đơn thuần là tập cho vui chứ không nghĩ nhiều, sau đó trong tôi chảy thêm một dòng máu mới - dòng máu của niềm đam mê bóng chuyền. Khi trình độ và Phong cách chơi bóng được định hình, tôi bắt đầu tham dự các giải bóng chuyền tại tỉnh nhà và các khu vực lân cận. Tuy sân chơi này hào quang không lấp lánh như sân chơi chuyên nghiệp nhưng tôi luôn cảm thấy hài lòng, hạnh phúc với lựa chọn này” - Phạm Văn Cường kể.

Cứ thế, cuộc sống của Cường gắn liền với những sân bóng lớn nhỏ mà tên tuổi của anh cũng vang xa nhiều nơi. Không có lợi thế về mặt thể hình của một VĐV bóng chuyền (cao 1m72) nhưng Cường lại có sức bật rất ấn tượng. Cường sở hữu lối đánh nhanh, những cú ra tay như chớp với lực cực mạnh khuất phục mọi hàng chắn đối phương. Anh đã cùng đồng đội giành rất nhiều chức vô địch.

Chàng trai không giấu được nỗi băn khoăn mỗi khi nhắc đến chấn thương. Chơi nghiệp dư nên những chấn thương mình đều phải tự điều trị, không chỉ thế còn mất khá nhiều thời gian để tập lấy lại phong độ. 

img-5437-1759221464.jpeg
Tham gia chương trình Bữa ăn yêu thương vùng biên giới

Với Cường, không có sự kích thích nào hiệu quả bằng nhìn thấy trái bóng và được thỏa sức với nó trên các mặt sân. “Nếu con em sau này yêu thích bóng chuyền, chắc chắn em cũng phải chiều vì ngày xưa bố nó cũng từng đam mê nên em hiểu được”. Đó là câu chia sẻ nói lên tình yêu mà chàng trai Đắk Lắk dành cho bóng chuyền.

Phạm Văn Cường chia sẻ: “Bóng chuyền ngoài thỏa mãn niềm đam mê còn giúp tôi có thêm thu nhập. Mỗi giải đấu tôi có thể thu về vài triệu đồng, thậm chí có giải còn cao hơn. Tuy nhiên, tôi phải tự xoay xở với những chấn thương trong quá trình thi đấu, việc này không chỉ tốn kém mà còn mất khá nhiều thời gian để lấy lại phong độ”.

img-5438-1759221464.jpeg
Phạm Văn Cường còn tham gia rất nhiều các hoạt động phong trào khác như hiến máu nhân đạo

Song song với bộ môn bóng chuyền, chàng trai trẻ đã nỗ lực phát triển bản thân ở nhiều khía cạnh khác nhau. Sau những nỗ lực của Cường rồi cũng được đền đáp với những thánh tích đáng kể như: Giải nhất Hội thi Giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc của Bộ GD&ĐT năm 2020; là gương mặt Đảng viên trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020; trực tiếp huấn luyện đội tuyển Olympic các môn Khoa học Mác-Lênin thành phố Hà Nội năm 2019 và đạt giải Ba toàn quốc… 

Ngoài thế mạnh khi chơi bóng chuyền, Phạm Văn Cường còn gây ấn tượng mạnh trong lĩnh vực Streamer. Chàng trai trẻ, đã từng đạt được nhiều thành tựu nổi bật phải kể đến như: Top 5 Tiktoker nổi bật nhất tháng 6 năm 2020, Nhà sáng tạo trẻ tiktok năm 2020, Á quân cuộc thi tìm kiếm gương mặt trẻ triển vọng tỉnh Đắk Lắk và Lọt vào Chung kết cuộc thi tìm kiếm đại sứ truyền thông Đại hội siêu mẫu nhí 2021 và còn vô số giải thưởng khác,...

img-5440-1759221464.jpeg
Tham gia chương trình phát khẩu trang miễn phí vào các đợt dịch Covid

Suốt nhiều năm gắn bó với trái bóng, chàng trai người Đắk Lắk đã trải qua nhiều thăng trầm, thử thách để có được những trái ngọt như ngày hôm nay. Ở độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp, Phạm Văn Cường luôn thấy mình thật hạnh phúc, bởi vẫn còn được theo đuổi đam mê, được đón nhận tình cảm trân quý từ gia đình, đồng nghiệp. Đó chắc chắn sẽ là hành trang quan trọng nhất để chàng trai tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn.

