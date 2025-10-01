Triển lãm nghệ thuật tôn vinh giá trị lịch sử thời kỳ mỹ thuật Đông Dương

Nhiều tác phẩm của các danh họa Việt Nam, trong đó có những tác phẩm lâu nay công chúng chỉ được thấy, nghe qua phương tiện thông tin đại chúng vừa chính thức được trưng bày ngày 1/10 tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Với chủ đề “Cuộc sống tươi đẹp”, đây là một trong rất ít triển lãm quy tụ số lượng lớn tác phẩm quý hiếm của những tên tuổi lớn của Mỹ thuật Đông Dương. Trên 60 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. Đây cũng là cơ hội hiếm để công chúng có dịp thưởng lãm trực tiếp những tuyệt tác mỹ thuật của Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm nghệ thuật .

Tại triển lãm “Cuộc sống tươi đẹp”, trong đó có các bức tranh “Thiếu nữ với mèo”, “Hoa” của danh họa Lê Phổ; “Thiếu nữ với cá vàng” của danh họa Nguyễn Phan Chánh; “Quý bà ở ban công”, “Áo dài xanh” của danh họa Mai Thứ (Mai Trung Thứ); “Thiếu nữ và hoa”, “Tình mẫu tử”, “Mơ ước hòa bình” của danh họa Vũ Cao Đàm; “Phố Hàng Giày”, “Phố”, “Hà Nội phố”, “Người xưa, Phố cũ” của danh họa Bùi Xuân Phái…

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, bà Ngô Thị Thùy Dương, Trưởng Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cho biết, triển lãm “Cuộc sống tươi đẹp” được Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Thiết kế May Living tổ chức nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025), 100 năm ngày khai giảng khóa học đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (22/10/1925 – 22/10/2025), nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 – 23/11/2025).

71 năm trước, ngày 10/10/1954 đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, ghi dấu Thủ đô Hà Nội hoàn toàn giải phóng, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng và phát triển. Đồng thời, 100 năm trước, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương đã khai giảng khóa học đầu tiên – khởi nguồn cho nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam, tạo dựng một thế hệ nghệ sĩ tài năng, đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của mỹ thuật nước nhà. 20 năm qua, Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam đã trở thành dịp để toàn xã hội cùng chung tay gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có di sản mỹ thuật.

Tác phẩm "Thiếu nữ với mèo" thu hút khách tham quan ngay khi bước vào tầng 2 của khu trưng bày.

Trong tinh thần đó, triển lãm nghệ thuật "Cuộc sống tươi đẹp" là lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ nghệ sĩ - những người đã góp phần làm rạng danh nền mỹ thuật Việt Nam. Tại đây, công chúng Thủ đô có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm quý hiếm của các tên tuổi lớn như Nguyễn Phan Chánh, Lê Phổ, Mai Thứ, Vũ Cao Đàm, Trần Quang Trân, Nguyễn Đỗ Cung, Trần Bình Lộc, Nguyễn Gia Trí, Lương Xuân Nhị, Nguyễn Tiến Chung, Hoàng Tích Chù, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái, Văn Giáo, Lưu Công Nhân, Trần Lưu Hậu… và nhiều nghệ sĩ thuộc các khóa Kháng chiến, sau hòa bình lập lại. Các tác phẩm không chỉ phản ánh giá trị nghệ thuật, lịch sử mà còn gửi gắm khát vọng, niềm tin và tình yêu cuộc sống - đúng như chủ đề của triển lãm.

Tác phẩm "Cầu Thê Húc" của tác giả Trần Phúc Duyên trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm nghệ thuật "Cuộc sống tươi đẹp" không chỉ là một sự kiện mỹ thuật, mà còn là dịp để chúng ta tôn vinh truyền thống, tri ân quá khứ, khẳng định hiện tại và khơi dậy niềm tin, niềm tự hào hướng về tương lai. Triển lãm sẽ mang đến cho công chúng Thủ đô những trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, đồng thời khẳng định vai trò của mỹ thuật trong việc kết nối con người với di sản và với cuộc sống.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng miễn phí đến ngày 26/10.