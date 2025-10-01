Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ

Triển lãm nghệ thuật tôn vinh giá trị lịch sử thời kỳ mỹ thuật Đông Dương

22:16 01/10/2025
Nhiều tác phẩm của các danh họa Việt Nam, trong đó có những tác phẩm lâu nay công chúng chỉ được thấy, nghe qua phương tiện thông tin đại chúng vừa chính thức được trưng bày ngày 1/10 tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Với chủ đề “Cuộc sống tươi đẹp”, đây là một trong rất ít triển lãm quy tụ số lượng lớn tác phẩm quý hiếm của những tên tuổi lớn của Mỹ thuật Đông Dương. Trên 60 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. Đây cũng là cơ hội hiếm để công chúng có dịp thưởng lãm trực tiếp những tuyệt tác mỹ thuật của Việt Nam.

anh-1-1759331390.jpgCác đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm nghệ thuật .

 

Tại triển lãm “Cuộc sống tươi đẹp”, trong đó có các bức tranh “Thiếu nữ với mèo”, “Hoa” của danh họa Lê Phổ; “Thiếu nữ với cá vàng” của danh họa Nguyễn Phan Chánh; “Quý bà ở ban công”, “Áo dài xanh” của danh họa Mai Thứ (Mai Trung Thứ); “Thiếu nữ và hoa”, “Tình mẫu tử”, “Mơ ước hòa bình” của danh họa Vũ Cao Đàm; “Phố Hàng Giày”, “Phố”, “Hà Nội phố”, “Người xưa, Phố cũ” của danh họa Bùi Xuân Phái…

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, bà Ngô Thị Thùy Dương, Trưởng Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cho biết, triển lãm “Cuộc sống tươi đẹp” được Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Thiết kế May Living tổ chức nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025), 100 năm ngày khai giảng khóa học đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (22/10/1925 – 22/10/2025), nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 – 23/11/2025).

71 năm trước, ngày 10/10/1954 đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, ghi dấu Thủ đô Hà Nội hoàn toàn giải phóng, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng và phát triển. Đồng thời, 100 năm trước, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương đã khai giảng khóa học đầu tiên – khởi nguồn cho nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam, tạo dựng một thế hệ nghệ sĩ tài năng, đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của mỹ thuật nước nhà. 20 năm qua, Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam đã trở thành dịp để toàn xã hội cùng chung tay gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có di sản mỹ thuật.

anh-11-1759331383.jpgTác phẩm "Thiếu nữ với mèo" thu hút khách tham quan ngay khi bước vào tầng 2 của khu trưng bày.

 

Trong tinh thần đó, triển lãm nghệ thuật "Cuộc sống tươi đẹp" là lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ nghệ sĩ - những người đã góp phần làm rạng danh nền mỹ thuật Việt Nam. Tại đây, công chúng Thủ đô có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm quý hiếm của các tên tuổi lớn như Nguyễn Phan Chánh, Lê Phổ, Mai Thứ, Vũ Cao Đàm, Trần Quang Trân, Nguyễn Đỗ Cung, Trần Bình Lộc, Nguyễn Gia Trí, Lương Xuân Nhị, Nguyễn Tiến Chung, Hoàng Tích Chù, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái, Văn Giáo, Lưu Công Nhân, Trần Lưu Hậu… và nhiều nghệ sĩ thuộc các khóa Kháng chiến, sau hòa bình lập lại. Các tác phẩm không chỉ phản ánh giá trị nghệ thuật, lịch sử mà còn gửi gắm khát vọng, niềm tin và tình yêu cuộc sống - đúng như chủ đề của triển lãm.

anh-3-1759331544.jpgTác phẩm "Cầu Thê Húc" của tác giả Trần Phúc Duyên trưng bày tại triển lãm. 

 

Triển lãm nghệ thuật "Cuộc sống tươi đẹp" không chỉ là một sự kiện mỹ thuật, mà còn là dịp để chúng ta tôn vinh truyền thống, tri ân quá khứ, khẳng định hiện tại và khơi dậy niềm tin, niềm tự hào hướng về tương lai. Triển lãm sẽ mang đến cho công chúng Thủ đô những trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, đồng thời khẳng định vai trò của mỹ thuật trong việc kết nối con người với di sản và với cuộc sống.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng miễn phí đến ngày 26/10.

Triển lãm “Cuộc sống tươi đẹp” triển lãm nghệ thuật tác phẩm mỹ thuật
Cùng chủ đề
Khám phá ZetTruyen và hành trình lan tỏa văn hóa đọc truyện tranh tại Việt Nam GIẢI TRÍ
Khám phá ZetTruyen và hành trình lan tỏa văn hóa đọc truyện tranh tại Việt Nam

Trong bối cảnh văn hóa đọc đang có nhiều biến đổi dưới tác động của công nghệ, những nền tảng...

Kết nối di sản và sáng tạo trong cuộc thi thiết kế sản phẩm văn hóa GIẢI TRÍ
Kết nối di sản và sáng tạo trong cuộc thi thiết kế sản phẩm văn hóa

Ngày 15/9 tại Hà Nội, Cuộc thi thiết kế sản phẩm văn hóa “Theo bước di sản cộng đồng” đã...

Người đẹp Nguyễn Thị Thưa đăng quang Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2025 GIẢI TRÍ
Người đẹp Nguyễn Thị Thưa đăng quang Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2025

Vượt qua 20 thí sinh, Nguyễn Thị Thưa - cán bộ đang công tác tại Cục Thông tin, Thống kê...

Thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc GIẢI TRÍ
Thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc

ViruSs livestream xin lỗi hút hơn 1,1 triệu người xem trong 9 phút GIẢI TRÍ
ViruSs livestream xin lỗi hút hơn 1,1 triệu người xem trong 9 phút

Mặc dù chỉ diễn ra vỏn vẹn 9 phút và không mở tính năng bình luận, buổi livestream xin lỗi...

Lịch chiếu, nội dung phim Bảo Hiểm Ly Hôn (The Divorce Insurance) của Lee Dong Wook GIẢI TRÍ
Lịch chiếu, nội dung phim Bảo Hiểm Ly Hôn (The Divorce Insurance) của Lee Dong Wook

"Bảo Hiểm Ly Hôn" (The Divorce Insurance): Lee Dong Wook hóa thân thành gã đàn ông ba lần đổ vỡ...

Mới cập nhật
Công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030

Công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 2025-2030 đối với PGS, TS Nguyễn Đức Sơn.

9 giờ trước GIÁO DỤC

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức “Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam” lần thứ 5 tại Hà Nội

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức “Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam” lần thứ 5 tại Hà Nội

“Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” lần 5 do Herbalife Việt Nam và Báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp tổ chức vừa diễn ra tại Công viên Thống Nhất, Thủ đô Hà Nội. Đây là “Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” thứ hai hai đơn vị đồng hành trong năm 2025, sau sự kiện được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 5 năm nay.

16 giờ trước Đời sống

Kết quả không ngờ của Hương Giang tại Miss Universe 2025

Kết quả không ngờ của Hương Giang tại Miss Universe 2025

Còn hơn 1 tháng nữa Hương Giang mới dự thi Miss Universe nhưng những diễn biến bên lề khiến fan sắc đẹp "đứng ngồi không yên".

23 giờ trước Showbiz

Số tài khoản quyên góp ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão Bualoi

Số tài khoản quyên góp ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão Bualoi

Người dân cả nước có thể chuyển khoản ủng hộ đồng bào vùng lũ sau bão số 10 Bualoi đến Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố.

23 giờ trước Đời sống

Cận cảnh lốc xoáy quét qua nhà dân ở Hưng Yên

Cận cảnh lốc xoáy quét qua nhà dân ở Hưng Yên

Trận lốc xoáy ở xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng để lại hậu quả nặng nề. Sức càn quét của luồng khí xoay tròn được camera nhà dân ghi lại.

23 giờ trước Đời sống

Địa chấn tại Champions League

Địa chấn tại Champions League

Rạng sáng 1/10, Galatasaray đánh bại Liverpool 1-0 ở vòng phân hạng Champions League.

23 giờ trước Bóng đá

Các khu vực nào có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất?

Các khu vực nào có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất?

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 10, trong 06 giờ tới, tại nhiều địa phương có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

1 ngày trước Đời sống

Hầm chung cư thành bể nước, xe máy ngập không thấy hình dạng

Hầm chung cư thành bể nước, xe máy ngập không thấy hình dạng

Sau những trận mưa như trút từ đêm 29/9, một chung cư mini ở phường Bắc Từ Liêm, Hà Nội ngập nặng, toàn bộ xe máy để dưới hầm chìm trong nước.

1 ngày trước

Chàng trai trẻ Phạm Văn Cường ngày càng khẳng định tên tuổi tại các giải đấu bóng chuyền

Chàng trai trẻ Phạm Văn Cường ngày càng khẳng định tên tuổi tại các giải đấu bóng chuyền

Không tập luyện chuyên nghiệp nhưng chàng trai trẻ Phạm Văn Cường (sinh năm 2000, quê Đắk Lắk) lại thi đấu thành công ở các giải phong trào tại nhiều tỉnh thành và được rất nhiều người yêu mến.

1 ngày trước Đời sống

9 sai lầm khi vệ sinh khiến cơ thể bạn "bốc mùi"

9 sai lầm khi vệ sinh khiến cơ thể bạn "bốc mùi"

Những điều tinh tế sau đây trong thói quen hàng ngày của bạn có thể khiến bạn có mùi khó chịu.

2 ngày trước Mẹo vặt