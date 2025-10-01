Cận cảnh lốc xoáy quét qua nhà dân ở Hưng Yên

Trận lốc xoáy ở xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng để lại hậu quả nặng nề. Sức càn quét của luồng khí xoay tròn được camera nhà dân ghi lại.

Khoảnh khắc vòi rồng tốc độ cao quét qua nhà dân ở Hưng Yên Đoạn camera do Vũ Thế Anh (22 tuổi) đăng tải ngày 30/9 cho thấy sức công phá lớn từ trận lốc xoáy trưa 29/9 ở xã Thái Thụy (Hưng Yên).

Một ngày sau khi lốc xoáy quét qua xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) trưa 29/9 do ảnh hưởng từ bão số 10, đoạn camera tại nhà anh Thuy Dương lột tả rõ nét sức công phá của nó. Đoạn video đăng tải ngày 30/9 nhận được nhiều lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Thuy Dương cho biết sự việc xảy ra khoảng 10h21 ngày 29/9.

Ban đầu là cơn gió mạnh, vài giây sau, vòi rồng với tốc độ cao đi qua trong khu vực xã Thái Thụy, quét qua nhiều nhà dân. Cánh cổng trước nhà "vùng vẫy" trong cơn lốc, đập liên tục vào xe máy. Bên trong, hệ thống bàn gỗ trong phòng khách bị xê dịch, vật dụng nhẹ bị hất lên không trung, bình hoa, vật dụng thủy tinh vỡ tan tành, bay tứ tung. Nền đất rung chuyển.

"Rấy may, thời điểm lốc xoáy quét qua nhà tôi đang đi cưới ở khu vực gần đó, nên không thiệt hại về người. Khi trở về, tôi bàng hoàng nhìn nhà tan hoang. Lúc đấy, tôi chưa biết dọn dẹp từ đâu", anh Dương nói.

Vũ Thế Anh (22 tuổi), cháu trai của anh Dương và cũng là người đăng tải video, cho biết thêm đây là đoạn clip "hiếm hoi" quay được cảnh tượng này trong nhà dân bởi lúc lốc xoáy đi qua, mái tôn va vào cột điện gây mất điện toàn khu vực.

Trong khi đó, xã Khúc Thừa Dụ cũng chứng kiến cơn lốc đi qua gây tốc mái 62 ngôi nhà, 9 cột điện gãy, đổ. Một số xã khác tại Hưng Yên như Vĩnh Hải, Gia Viên cũng chịu thiệt hại về của từ dông lốc. Tại xã Tân Minh, ảnh hưởng của lốc xoáy làm 2 người bị thương, 2 ngôi nhà bị tốc mái, gãy đổ một số cột điện.

Trước ảnh hưởng lớn từ cơn bão số 10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên khẩn trương di dời các hộ dân sinh sống tại khu vực nhà yếu, nhà tạm, khu vực nguy hiểm vào nơi an toàn đề phòng dông, lốc. Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương.

