Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Cận cảnh lốc xoáy quét qua nhà dân ở Hưng Yên

07:41 01/10/2025
Trận lốc xoáy ở xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng để lại hậu quả nặng nề. Sức càn quét của luồng khí xoay tròn được camera nhà dân ghi lại.
Khoảnh khắc vòi rồng tốc độ cao quét qua nhà dân ở Hưng Yên Đoạn camera do Vũ Thế Anh (22 tuổi) đăng tải ngày 30/9 cho thấy sức công phá lớn từ trận lốc xoáy trưa 29/9 ở xã Thái Thụy (Hưng Yên).

Một ngày sau khi lốc xoáy quét qua xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) trưa 29/9 do ảnh hưởng từ bão số 10, đoạn camera tại nhà anh Thuy Dương lột tả rõ nét sức công phá của nó. Đoạn video đăng tải ngày 30/9 nhận được nhiều lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Thuy Dương cho biết sự việc xảy ra khoảng 10h21 ngày 29/9.

Ban đầu là cơn gió mạnh, vài giây sau, vòi rồng với tốc độ cao đi qua trong khu vực xã Thái Thụy, quét qua nhiều nhà dân. Cánh cổng trước nhà "vùng vẫy" trong cơn lốc, đập liên tục vào xe máy. Bên trong, hệ thống bàn gỗ trong phòng khách bị xê dịch, vật dụng nhẹ bị hất lên không trung, bình hoa, vật dụng thủy tinh vỡ tan tành, bay tứ tung. Nền đất rung chuyển.

"Rấy may, thời điểm lốc xoáy quét qua nhà tôi đang đi cưới ở khu vực gần đó, nên không thiệt hại về người. Khi trở về, tôi bàng hoàng nhìn nhà tan hoang. Lúc đấy, tôi chưa biết dọn dẹp từ đâu", anh Dương nói.

Vũ Thế Anh (22 tuổi), cháu trai của anh Dương và cũng là người đăng tải video, cho biết thêm đây là đoạn clip "hiếm hoi" quay được cảnh tượng này trong nhà dân bởi lúc lốc xoáy đi qua, mái tôn va vào cột điện gây mất điện toàn khu vực.

Trong khi đó, xã Khúc Thừa Dụ cũng chứng kiến cơn lốc đi qua gây tốc mái 62 ngôi nhà, 9 cột điện gãy, đổ. Một số xã khác tại Hưng Yên như Vĩnh Hải, Gia Viên cũng chịu thiệt hại về của từ dông lốc. Tại xã Tân Minh, ảnh hưởng của lốc xoáy làm 2 người bị thương, 2 ngôi nhà bị tốc mái, gãy đổ một số cột điện.

Trước ảnh hưởng lớn từ cơn bão số 10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên khẩn trương di dời các hộ dân sinh sống tại khu vực nhà yếu, nhà tạm, khu vực nguy hiểm vào nơi an toàn đề phòng dông, lốc. Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương.

Người cha ôm con đi tránh bão Khoảnh khắc người cha vội vã cùng 3 người con đi tránh bão ở Tuyên Quang khiến người xem xúc động.
Theo lifestyle.znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://lifestyle.znews.vn/can-canh-loc-xoay-quet-qua-nha-dan-o-hung-yen-post1589733.html
Cùng chủ đề
Số tài khoản quyên góp ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão Bualoi Đời sống
Số tài khoản quyên góp ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão Bualoi

Người dân cả nước có thể chuyển khoản ủng hộ đồng bào vùng lũ sau bão số 10 Bualoi đến...

Các khu vực nào có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất? Đời sống
Các khu vực nào có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất?

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 10, trong 06 giờ tới, tại nhiều địa phương có nguy cơ...

Thực hư chuyện bồi thường 2 tỷ đồng vụ cháu bé làm hỏng thang máy Đời sống
Thực hư chuyện bồi thường 2 tỷ đồng vụ cháu bé làm hỏng thang máy

Sau sự việc, Trưởng Ban Quản trị tòa nhà cho biết: “Vụ việc rất đáng tiếc. Các thang hỏng đang...

Khung cảnh hoang tàn nơi cơn bão số 10 quét qua Đời sống
Khung cảnh hoang tàn nơi cơn bão số 10 quét qua

Bão số 10 kèm mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị,...

Bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới Đời sống
Bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trưa 29/9, bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi di chuyển sang Thượng Lào,...

Chung cư đổ nát, nước lũ tràn vào nhà dân như thác vì bão Bualoi Đời sống
Chung cư đổ nát, nước lũ tràn vào nhà dân như thác vì bão Bualoi

Thủng nóc nhà, nước dâng 30 cm, lốc xoáy cuốn phăng mái tôn... là những gì người dân miền Trung...

Mới cập nhật
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức “Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam” lần thứ 5 tại Hà Nội

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức “Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam” lần thứ 5 tại Hà Nội

“Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” lần 5 do Herbalife Việt Nam và Báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp tổ chức vừa diễn ra tại Công viên Thống Nhất, Thủ đô Hà Nội. Đây là “Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” thứ hai hai đơn vị đồng hành trong năm 2025, sau sự kiện được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 5 năm nay.

5 giờ trước Đời sống

Kết quả không ngờ của Hương Giang tại Miss Universe 2025

Kết quả không ngờ của Hương Giang tại Miss Universe 2025

Còn hơn 1 tháng nữa Hương Giang mới dự thi Miss Universe nhưng những diễn biến bên lề khiến fan sắc đẹp "đứng ngồi không yên".

12 giờ trước Showbiz

Số tài khoản quyên góp ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão Bualoi

Số tài khoản quyên góp ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão Bualoi

Người dân cả nước có thể chuyển khoản ủng hộ đồng bào vùng lũ sau bão số 10 Bualoi đến Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố.

12 giờ trước Đời sống

Địa chấn tại Champions League

Địa chấn tại Champions League

Rạng sáng 1/10, Galatasaray đánh bại Liverpool 1-0 ở vòng phân hạng Champions League.

12 giờ trước Bóng đá

Các khu vực nào có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất?

Các khu vực nào có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất?

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 10, trong 06 giờ tới, tại nhiều địa phương có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

1 ngày trước Đời sống

Hầm chung cư thành bể nước, xe máy ngập không thấy hình dạng

Hầm chung cư thành bể nước, xe máy ngập không thấy hình dạng

Sau những trận mưa như trút từ đêm 29/9, một chung cư mini ở phường Bắc Từ Liêm, Hà Nội ngập nặng, toàn bộ xe máy để dưới hầm chìm trong nước.

1 ngày trước

Chàng trai trẻ Phạm Văn Cường ngày càng khẳng định tên tuổi tại các giải đấu bóng chuyền

Chàng trai trẻ Phạm Văn Cường ngày càng khẳng định tên tuổi tại các giải đấu bóng chuyền

Không tập luyện chuyên nghiệp nhưng chàng trai trẻ Phạm Văn Cường (sinh năm 2000, quê Đắk Lắk) lại thi đấu thành công ở các giải phong trào tại nhiều tỉnh thành và được rất nhiều người yêu mến.

1 ngày trước Đời sống

9 sai lầm khi vệ sinh khiến cơ thể bạn "bốc mùi"

9 sai lầm khi vệ sinh khiến cơ thể bạn "bốc mùi"

Những điều tinh tế sau đây trong thói quen hàng ngày của bạn có thể khiến bạn có mùi khó chịu.

1 ngày trước Mẹo vặt

Thực hư chuyện bồi thường 2 tỷ đồng vụ cháu bé làm hỏng thang máy

Thực hư chuyện bồi thường 2 tỷ đồng vụ cháu bé làm hỏng thang máy

Sau sự việc, Trưởng Ban Quản trị tòa nhà cho biết: “Vụ việc rất đáng tiếc. Các thang hỏng đang được đánh giá để sửa chữa, tuy nhiên việc bồi thường 2 tỷ là thông tin thất thiệt”.

2 ngày trước Đời sống

Khung cảnh hoang tàn nơi cơn bão số 10 quét qua

Khung cảnh hoang tàn nơi cơn bão số 10 quét qua

Bão số 10 kèm mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

2 ngày trước Đời sống