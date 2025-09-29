Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Thực hư chuyện bồi thường 2 tỷ đồng vụ cháu bé làm hỏng thang máy

20:17 29/09/2025
Sau sự việc, Trưởng Ban Quản trị tòa nhà cho biết: “Vụ việc rất đáng tiếc. Các thang hỏng đang được đánh giá để sửa chữa, tuy nhiên việc bồi thường 2 tỷ là thông tin thất thiệt”.

Mới đây mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh 3 cháu bé chơi ném dép tại sảnh chung cư. Bất ngờ, một cháu bé đã ném dép trúng vào vòi phun nước phòng cháy chữa cháy tự động khiến nước chảy xối xả xuống sàn. 3 cháu bé sau đó đã bỏ chạy, dòng nước thì vẫn tiếp tục phun mạnh.

Nem dep hong thang may anh 1Nem dep hong thang may anh 2

Sự việc khiến hai thang máy tầng cao tòa chung cư CT12B bị hư hỏng nặng.

Sự việc xảy ra tại sảnh tầng 5, chung cư CT12B, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, TP. Hà Nội) vào khoảng 19h ngày 27/9. Diễn biến sự việc được camera của tầng ghi lại. Đoạn clip sau khi chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Trao đổi với PV Tiền Phong về vụ việc, ông Hoàng Văn Biển - Trưởng Ban Quản trị toà chung cư CT12B xác nhận thông tin trên và cho biết, gia đình của 3 cháu bé đã làm việc với ban quản lý, ban quản trị của tòa nhà để xử lý vụ việc.

Nem dep hong thang may anh 3

Vòi phun nước PCCC bị vỡ tại tầng 5 toà CT12B.

Sự việc đã khiến nước từ vòi phun chảy tràn xuống hệ thống thang máy khu tầng cao của tòa nhà. Thực tế, thời gian từ khi vòi phun cứu hoả bị vỡ cho tới khi được cư dân phát hiện chỉ trong khoảng 5-7 phút. Nước chảy tràn vào thang máy đã làm cho hai trong 5 thang máy bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Quản lý và Ban Quản trị tòa nhà đã mời phụ huynh của 3 cháu nhỏ liên quan cùng trưởng tầng xuống làm việc và lập biên bản xác minh. Tại buổi làm việc, cả ba gia đình đều thừa nhận sự cố xuất phát từ việc các cháu chơi đùa dẫn đến thang máy hỏng hóc. Kết quả ban đầu cho thấy một số bo mạch trong hệ thống thang máy bị cháy, một số khác chưa xác định rõ nguyên nhân hỏng hóc, có dấu hiệu nước chảy vào.

Vị đại diện này cho biết, hệ thống phòng cháy chữa cháy được hoàn thành và đưa vào vận hành từ năm 2014. Hệ thống phòng cháy tiêu chuẩn cũ với đầu phun tự động được thiết kế để cảm biến khói, cảm biến nhiệt nhưng không có cảm biến dòng chảy. Cho nên dù vòi phun báo cháy bị vỡ và hoạt động mà hệ thống phòng cháy tổng không nhận được tín hiệu và báo cháy để khắc phục. Việc này khiến thời gian xử lý sự cố không được kịp thời ngay khi vòi chữa cháy vỡ.

Nem dep hong thang may anh 4Nem dep hong thang may anh 5Nem dep hong thang may anh 6Nem dep hong thang may anh 7

Hệ thống PCCC của toà nhà tại sảnh và các tầng cư dân.

Về thông tin trên mạng xã hội cho rằng, gia đình các cháu sẽ phải bồi thường số tiền khoảng 2 tỷ đồng hay 300 triệu đồng để sửa chữa thang máy bị hỏng, ông Biển cho biết thông tin này là chưa chính xác.

"Nhiều cư dân tại đây, đặc biệt là các phụ huynh của 3 em nhỏ rất hoang mang khi biết thông tin trên. Hiện tại, đơn vị bảo trì vẫn đang tiếp tục đánh giá, chưa đưa ra con số thiệt hại chính thức.

Ban Quản lý cho biết sẽ công khai mức chi phí sửa chữa sau khi có kết luận cuối cùng từ đơn vị chuyên môn để làm cơ sở trao đổi với gia đình các cháu bé và cư dân tòa nhà, tuy nhiên con số này không quá lớn. Dự kiến trong 4-5 ngày tới, hai thang hỏng sẽ được sửa chữa để đi vào hoạt động", ông Biển cho hay.

Theo đại diện Ban Quản lý tòa nhà CT12B, nguyên tắc xử lý các sự cố hỏng hóc vẫn thuộc trách nhiệm của căn hộ có liên quan, bởi hệ thống phòng cháy và các hạng mục kỹ thuật đã được nghiệm thu từ lâu.

Thực tế trước đây cũng từng xảy ra trường hợp trẻ em nô đùa, đá bóng gây hư hỏng, gia đình phải đứng ra chi trả toàn bộ chi phí khắc phục.

Đại diện Ban Quản lý cho biết đơn vị đã thường xuyên tuyên truyền, phát loa khuyến cáo và nhắc nhở khi đi kiểm tra, tuy nhiên do trẻ em hiếu động, thiếu không gian vui chơi nên khó tránh khỏi những tình huống đáng tiếc.

