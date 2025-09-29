Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chung cư đổ nát, nước lũ tràn vào nhà dân như thác vì bão Bualoi

14:30 29/09/2025
Thủng nóc nhà, nước dâng 30 cm, lốc xoáy cuốn phăng mái tôn... là những gì người dân miền Trung trải qua trong đêm kinh hoàng khi bão Bualoi quét qua.

Nhà của Thanh Huyền bị ngập lên đến 30 cm.

Tại thôn An Xuân (xã Quảng Điền, TP Huế), chị Cẩm Vân cũng trải qua một đêm kinh hoàng. Khoảng 2h sáng 28/9, chị tỉnh giấc bởi tiếng động lớn. Vội chạy ra, chị thấy mái tôn nhà vệ sinh đã bị gió cuốn phăng.

"Mái tôn bay hết, tôi chỉ kịp lấy điện thoại quay lại cảnh tượng. Ngoài trời sấm chớp dồn dập, gió rít từng cơn, rất khủng khiếp", chị nhớ lại.

Trong hỗn loạn, chị khoác vội áo mưa, kiểm tra quanh nhà. May mắn, các phần còn lại chỉ hư hỏng nhẹ, không ảnh hưởng đến kết cấu chính.

Chị Vân cho biết thêm trước đó, bà con trong vùng đã chuẩn bị để ứng phó với bão dự kiến đổ bộ vào khoảng 12-13h trưa 27/9. Tuy nhiên, trận lốc xoáy xuất hiện bất ngờ vào rạng sáng khiến nhiều người không kịp trở tay.

nha dan sau bao bualoi anh 2

Nhà vệ sinh của chị Cẩm Vân bị tốc toàn bộ mái.

Không chỉ ở nhà dân, các khu chung cư kiên cố cũng chịu thiệt hại nặng nề. Nhiều cư dân ở Nghệ An cũng chia sẻ tình trạng ngập úng, trần nhà thấm dột, thậm chí hỏng nặng.

Tại một chung cư trên đường Nguyễn Sỹ Sách (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), mưa gió khiến sảnh tầng 1 hư hỏng nặng, hàng loạt xe máy, ôtô bị vật liệu xây dựng rơi trúng.

Chị Hoàng Quỳnh, cư dân tại đây, cho hay khu vực này từng bị bão số 5 (Kajiki) tàn phá vào cuối tháng 8. "Vừa sửa chưa lâu thì giờ lại hỏng. May mắn nhà tôi không sao, nhưng từ đêm qua đến nay chung cư vẫn mất điện, sinh hoạt đảo lộn. Chúng tôi chỉ mong mọi thứ sớm được khắc phục", chị nói.

nha dan sau bao bualoi anh 3

Nhiều xe máy, cây cối đổ nát trước khu chung cư của chị Hoàng Quỳnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/9, bão số 10 (Bualoi) tiến sát biên giới Nghệ An - Trung Lào, với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Cơn bão quần thảo suốt 8 tiếng, từ đêm 28/9 đến sáng 29/9, với gió giật trên cấp 12, khiến nhiều ngôi nhà ở Nghệ An bị tốc mái, cây cối đổ rạp, nhiều tuyến đường ngập sâu, hư hỏng nặng.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, lúc 10h sáng 29/9, trời tạnh mưa, người dân bắt đầu ra ngoài dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

