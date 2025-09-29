Trưa 29/9, bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi di chuyển sang Thượng Lào, nhưng Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn còn gió mạnh, mưa lớn kéo dài.

Tin mới nhất lúc 14 giờ hôm nay (29/9) theo cơ quan khí tượng, trưa nay, bão số 10 đã di chuyển sang khu vực Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vào lúc13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 103,6 độ Kinh Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Đường đi của bão số 10. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia

Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần. Đến chiều và tối nay, trên vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió Đông Nam mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9-10.

Tình hình gió mạnh và sóng lớn ở Vịnh Bắc Bộ còn kéo dài, người dân cần chú ý theo dõi các bản tin thời tiết nguy hiểm trên biển. Tuy bão đang suy yếu, người dân vẫn cần hết sức thận trọng với hoàn lưu bão.

Bão đi qua để lại nhiều thiệt hại. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Theo ông Nguyễn Thượng Hiền, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, từ nay đến 1/10, trên các sông ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đáng chú ý là lũ vừa và lớn trên các sông Thao (Lào Cai), Hoàng Long (Ninh Bình), sông Mã, Chu (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An), Ngàn Sâu, Ngàn Phố, La (Hà Tĩnh), Gianh, Kiến Giang (Quảng Trị).

Cần cảnh giác với nguy cơ ngập tại các khu vực trũng, thấp. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, nguy cơ ngập lụt diện rộng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh rất cao, đồng thời có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các xã vùng núi phía tây của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Tại nam đồng bằng Bắc Bộ, khả năng xảy ra ngập úng cục bộ.

Nhiều nơi mưa lớn gây ngập lụt. Ảnh: Báo Lao động