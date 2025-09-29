Khung cảnh hoang tàn nơi cơn bão số 10 quét qua

Bão số 10 kèm mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, rạng sáng 29/9, bão Bualoi (bão số 10) ảnh hưởng trực tiếp trên đất liền các tỉnh ở Bắc Trung Bộ với cường độ cấp 9-10, giật cấp 11-12.

Bão số 10 kèm mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP.Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi....

Dưới đây là chùm ảnh ghi lại những hình ảnh thiệt hại do Bão số 10 gây ra:

Tại Thanh Hóa

Sức tàn phá khủng khiếp của bão Bualoi khi đổ bộ miền Trung đã khiến cả một làng ở Thanh Hóa tan hoang. (Nguồn: Thành Phố Quảng Ngãi)

Xã Như Thanh, Thanh Hóa ngập trong biển nước. (Nguồn: Thành Phố Thanh Hóa)

Khu vực Phường Hạc Thành, Thanh Hóa nhiều cây bị đổ gãy. (Nguồn: Thành Phố Thanh Hóa)

Tại Hà Tĩnh

Nhà hàng ven biển Thiên Cầm, xã Cẩm Xuyên tan hoang sau bão số 10. (Nguồn: VietNamNet)

Nhiều ngôi nhà tốc mái. (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

Cột điện 35 kv bị gãy, chắn ngang đường 19/5 tại xã Thiên Cầm. (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

Tại Quảng Trị

Nhiều tuyến đường ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cây cối đổ rạp sau khi bão số 10 quét qua. (Nguồn: Báo Pháp luật TP.HCM)

Cây cột điện bị đổ gãy. (Nguồn: Tiền phong)

Nhiều mái nhà bị tốc do bão. (Nguồn: Tiền phong)

Tại TP.Huế

Bão số 10 khiến nhiều cây xanh ngã đổ. (Nguồn: Báo Công lý)

Tuyến kè biển phường Thuận An, TP.Huế chịu tác động của sóng biển lớn do bão số 10. (Nguồn: UBND TP.Huế)

Mưa lớn gây ngập lụt tại Huế. (Nguồn: UBND TP.Huế)

Tại Đà Nẵng

Nhiều nơi ở TP.Đà Nẵng xảy ra sạt lở nghiêm trọng. (Nguồn: Báo Thanh Niên)