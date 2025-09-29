Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Khung cảnh hoang tàn nơi cơn bão số 10 quét qua

15:11 29/09/2025
Bão số 10 kèm mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, rạng sáng 29/9, bão Bualoi (bão số 10) ảnh hưởng trực tiếp trên đất liền các tỉnh ở Bắc Trung Bộ với cường độ cấp 9-10, giật cấp 11-12. 

Bão số 10 kèm mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP.Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi....

Dưới đây là chùm ảnh ghi lại những hình ảnh thiệt hại do Bão số 10 gây ra:

Tại Thanh Hóa

Sức tàn phá khủng khiếp của bão Bualoi khi đổ bộ miền Trung đã khiến cả một làng ở Thanh Hóa tan hoang. (Nguồn: Thành Phố Quảng Ngãi) Sức tàn phá khủng khiếp của bão Bualoi khi đổ bộ miền Trung đã khiến cả một làng ở Thanh Hóa tan hoang. (Nguồn: Thành Phố Quảng Ngãi)
Xã Như Thanh, Thanh Hóa ngập trong biển nước. (Nguồn: Thành Phố Thanh Hóa) Xã Như Thanh, Thanh Hóa ngập trong biển nước. (Nguồn: Thành Phố Thanh Hóa)
Khu vực Phường Hạc Thành, Thanh Hóa  nhiều cây bị đổ gãy. (Nguồn: Thành Phố Thanh Hóa) Khu vực Phường Hạc Thành, Thanh Hóa  nhiều cây bị đổ gãy. (Nguồn: Thành Phố Thanh Hóa)

Tại Hà Tĩnh 

Nhà hàng ven biển Thiên Cầm, xã Cẩm Xuyên tan hoang sau bão số 10. (Nguồn: VietNamNet)  Nhà hàng ven biển Thiên Cầm, xã Cẩm Xuyên tan hoang sau bão số 10. (Nguồn: VietNamNet) 
Nhiều ngôi nhà tốc mái. (Nguồn: Báo Hà Tĩnh) Nhiều ngôi nhà tốc mái. (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)
Cột điện 35 kv bị gãy, chắn ngang đường 19/5 tại xã Thiên Cầm.  (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)  Cột điện 35 kv bị gãy, chắn ngang đường 19/5 tại xã Thiên Cầm.  (Nguồn: Báo Hà Tĩnh) 

Tại Quảng Trị 

Nhiều tuyến đường ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cây cối đổ rạp sau khi bão số 10 quét qua. (Nguồn: Báo Pháp luật TP.HCM) Nhiều tuyến đường ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cây cối đổ rạp sau khi bão số 10 quét qua. (Nguồn: Báo Pháp luật TP.HCM)
Cây cột điện bị đổ gãy. (Nguồn: Tiền phong) Cây cột điện bị đổ gãy. (Nguồn: Tiền phong)
Nhiều mái nhà bị tốc do bão. (Nguồn: Tiền phong) Nhiều mái nhà bị tốc do bão. (Nguồn: Tiền phong)

Tại TP.Huế

Bão số 10 khiến nhiều cây xanh ngã đổ. (Nguồn: Báo Công lý) Bão số 10 khiến nhiều cây xanh ngã đổ. (Nguồn: Báo Công lý)
Tuyến kè biển phường Thuận An, TP.Huế chịu tác động của sóng biển lớn do bão số 10. (Nguồn: UBND TP.Huế) Tuyến kè biển phường Thuận An, TP.Huế chịu tác động của sóng biển lớn do bão số 10. (Nguồn: UBND TP.Huế)
Mưa lớn gây ngập lụt tại Huế. (Nguồn: UBND TP.Huế) Mưa lớn gây ngập lụt tại Huế. (Nguồn: UBND TP.Huế)

Tại Đà Nẵng 

Nhiều nơi ở TP.Đà Nẵng xảy ra sạt lở nghiêm trọng. (Nguồn: Báo Thanh Niên) Nhiều nơi ở TP.Đà Nẵng xảy ra sạt lở nghiêm trọng. (Nguồn: Báo Thanh Niên)
Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/khung-canh-hoang-tan-noi-con-bao-so-10-quet-qua-202509291450366078.html
Cùng chủ đề
Thực hư chuyện bồi thường 2 tỷ đồng vụ cháu bé làm hỏng thang máy Đời sống
Thực hư chuyện bồi thường 2 tỷ đồng vụ cháu bé làm hỏng thang máy

Sau sự việc, Trưởng Ban Quản trị tòa nhà cho biết: “Vụ việc rất đáng tiếc. Các thang hỏng đang...

Bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới Đời sống
Bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trưa 29/9, bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi di chuyển sang Thượng Lào,...

Chung cư đổ nát, nước lũ tràn vào nhà dân như thác vì bão Bualoi Đời sống
Chung cư đổ nát, nước lũ tràn vào nhà dân như thác vì bão Bualoi

Thủng nóc nhà, nước dâng 30 cm, lốc xoáy cuốn phăng mái tôn... là những gì người dân miền Trung...

Bão số 10 cách Đà Nẵng 150 km, nguy cơ rủi ro thiên tai cấp 4 Đời sống
Bão số 10 cách Đà Nẵng 150 km, nguy cơ rủi ro thiên tai cấp 4

Đến sáng 28/9, bão số 10 cách Đà Nẵng khoảng 150 km, sức gió mạnh cấp 12 giật 15, di...

Bão Bualoi di chuyển gấp đôi tốc độ trung bình, cường độ mạnh Đời sống
Bão Bualoi di chuyển gấp đôi tốc độ trung bình, cường độ mạnh

Hồi 4h ngày 27/9, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 14 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông,...

Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính Đời sống
Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính

Từng được mệnh danh là “nàng thơ” của cao nguyên Lâm Viên, Đà Lạt hôm nay chỉ còn lại lớp...

Mới cập nhật
9 sai lầm khi vệ sinh khiến cơ thể bạn "bốc mùi"

9 sai lầm khi vệ sinh khiến cơ thể bạn "bốc mùi"

Những điều tinh tế sau đây trong thói quen hàng ngày của bạn có thể khiến bạn có mùi khó chịu.

7 giờ trước Mẹo vặt

Thực hư chuyện bồi thường 2 tỷ đồng vụ cháu bé làm hỏng thang máy

Thực hư chuyện bồi thường 2 tỷ đồng vụ cháu bé làm hỏng thang máy

Sau sự việc, Trưởng Ban Quản trị tòa nhà cho biết: “Vụ việc rất đáng tiếc. Các thang hỏng đang được đánh giá để sửa chữa, tuy nhiên việc bồi thường 2 tỷ là thông tin thất thiệt”.

7 giờ trước Đời sống

Nguy cơ biến chứng tiêu đường đến từ đâu

Nguy cơ biến chứng tiêu đường đến từ đâu

Nguy cơ biến chứng của bệnh vẩy nến là rất cao. Rất nhiều trường hợp người bệnh khi mắc bệnh vẩy nến phát sinh bệnh tiểu đường, suy thận; những người dùng nhiều thuốc tây thường tích nước, bụng to, gan chướng, vàng da, mắt mờ, khớp sưng đau...

9 giờ trước Bệnh thường gặp

Bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trưa 29/9, bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi di chuyển sang Thượng Lào, nhưng Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn còn gió mạnh, mưa lớn kéo dài.

13 giờ trước Đời sống

Chung cư đổ nát, nước lũ tràn vào nhà dân như thác vì bão Bualoi

Chung cư đổ nát, nước lũ tràn vào nhà dân như thác vì bão Bualoi

Thủng nóc nhà, nước dâng 30 cm, lốc xoáy cuốn phăng mái tôn... là những gì người dân miền Trung trải qua trong đêm kinh hoàng khi bão Bualoi quét qua.

13 giờ trước Đời sống

Atletico lột trần ảo ảnh khởi đầu mùa giải của Real Madrid

Atletico lột trần ảo ảnh khởi đầu mùa giải của Real Madrid

Trong nhiều tuần qua, người ta còn tranh luận xem liệu chuỗi khởi đầu khá êm ả có thực sự phản ánh sức mạnh của Real Madrid.

1 ngày trước Bóng đá

Bão số 10 cách Đà Nẵng 150 km, nguy cơ rủi ro thiên tai cấp 4

Bão số 10 cách Đà Nẵng 150 km, nguy cơ rủi ro thiên tai cấp 4

Đến sáng 28/9, bão số 10 cách Đà Nẵng khoảng 150 km, sức gió mạnh cấp 12 giật 15, di chuyển nhanh, gây nguy cơ rủi ro thiên tai cấp 4.

1 ngày trước Đời sống

Thêm tình tiết đặc biệt: Tuyển Malaysia không chỉ gian dối trước Việt Nam, bị xử thua 2 trận?

Thêm tình tiết đặc biệt: Tuyển Malaysia không chỉ gian dối trước Việt Nam, bị xử thua 2 trận?

Theo tìm hiểu của Saostar từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua đến 2 trận chứ không phải riêng trận đấu với tuyển Việt Nam.

2 ngày trước Bóng đá

Bão Bualoi di chuyển gấp đôi tốc độ trung bình, cường độ mạnh

Bão Bualoi di chuyển gấp đôi tốc độ trung bình, cường độ mạnh

Hồi 4h ngày 27/9, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 14 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách vùng biển Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Đông Nam.

2 ngày trước Đời sống

iPhone 17 256GB vs iPhone Air 256GB, có gì khác nhau?

iPhone 17 256GB vs iPhone Air 256GB, có gì khác nhau?

Điện thoại iPhone 17 256GB vs iPhone Air 256GB là dòng sản phẩm mới của Apple trong năm 2025, thu hút được sự quan tâm từ đông đảo người dùng.

3 ngày trước CÔNG NGHỆ