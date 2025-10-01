Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Số tài khoản quyên góp ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão Bualoi

07:43 01/10/2025
Người dân cả nước có thể chuyển khoản ủng hộ đồng bào vùng lũ sau bão số 10 Bualoi đến Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố.

Bão số 10 Bualoi đi qua đã để lại thiệt hại nặng nề về cả người và tài sản ở nhiều tỉnh thành. Đặc biệt, dù bão đã qua nhưng lũ quét, ngập lụt, những hư hại về tài sản… vẫn khiến nhiều người dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhiều gia đình vẫn đang "oằn mình" khắc phục hậu quả.

Khắp các tỉnh miền Trung cũng như miền núi phía Bắc, hàng nghìn người dân đang phải hứng chịu thiệt hại nặng nề. Tại các địa phương, nhiều hộ dân đang bị cô lập trong nước lũ, liên tục chia sẻ thông tin cần giúp đỡ lên mạng xã hội. 

Vì vậy, điều cấp thiết nhất ở thời điểm hiện tại không chỉ là thức ăn, lương thực, nước uống mà còn cả những vật phẩm như xuồng, phao cứu hộ... và hơn ai hết là cả nhân lực để giúp đỡ người dân vùng lũ thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo và phần nào vơi bớt khó khăn. 

Dù hiện tại Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vẫn chưa công bố số tài khoản chính thức để quyên góp cho đồng bào chịu thiệt hại do bão số 10 Bualoi, tuy nhiên, trên fanpage chính thức của mình, MTTQ đã đưa ra bình luận dưới các bài đăng khi nhận được các thắc mắc từ người dân về cách thức ủng hộ.

photo2025 09 3023 14 37 Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Theo đó, các cá nhân, đơn vị có thể gửi số tiền tài trợ đến Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương thông qua 3 cách sau:

Thông qua tài khoản VNĐ tại ngân hàng:

Tài khoản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Tên tài khoản: Quỹ Vì người nghèo Trung ương; 

STK: V999 tại Sở giao dịch, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Tài khoản tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Tên tài khoản: Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương; 

STK 1000001000171717 tại Sở giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tài khoản VNĐ tại Kho bạc Nhà nước:

Tên tài khoản: Quỹ “Vì người nghèo” Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; STK: 3761.0.9054386.91046

Tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt tại Phòng Kế hoạch - tài chính, Văn phòng cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) SĐT: 0243.928.8480

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc cũng cho biết, người dân cũng có thể ủng hộ qua số tài khoản của Ban Cứu trợ Trung ương - Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tên Tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ TW

Số Tài khoản: 9999992025 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

55323798415558515387488245305375808643538525n

Đây cũng là số tài khoản được nhiều người dân cùng các nghệ sĩ chuyển khoản quyên góp ủng hộ cho đồng bào chịu ảnh hưởng của bão số 10 đến thời điểm hiện tại.

Phạm Trang

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chuyen-khoan-ung-ho-dong-bao-anh-huong-bao-bualoi-vao-so-tai-khoan-nao-a576525.html
Cùng chủ đề
Cận cảnh lốc xoáy quét qua nhà dân ở Hưng Yên Đời sống
Cận cảnh lốc xoáy quét qua nhà dân ở Hưng Yên

Trận lốc xoáy ở xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng để lại...

Các khu vực nào có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất? Đời sống
Các khu vực nào có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất?

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 10, trong 06 giờ tới, tại nhiều địa phương có nguy cơ...

Thực hư chuyện bồi thường 2 tỷ đồng vụ cháu bé làm hỏng thang máy Đời sống
Thực hư chuyện bồi thường 2 tỷ đồng vụ cháu bé làm hỏng thang máy

Sau sự việc, Trưởng Ban Quản trị tòa nhà cho biết: “Vụ việc rất đáng tiếc. Các thang hỏng đang...

Khung cảnh hoang tàn nơi cơn bão số 10 quét qua Đời sống
Khung cảnh hoang tàn nơi cơn bão số 10 quét qua

Bão số 10 kèm mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị,...

Bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới Đời sống
Bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trưa 29/9, bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi di chuyển sang Thượng Lào,...

Chung cư đổ nát, nước lũ tràn vào nhà dân như thác vì bão Bualoi Đời sống
Chung cư đổ nát, nước lũ tràn vào nhà dân như thác vì bão Bualoi

Thủng nóc nhà, nước dâng 30 cm, lốc xoáy cuốn phăng mái tôn... là những gì người dân miền Trung...

Mới cập nhật
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức “Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam” lần thứ 5 tại Hà Nội

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức “Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam” lần thứ 5 tại Hà Nội

“Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” lần 5 do Herbalife Việt Nam và Báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp tổ chức vừa diễn ra tại Công viên Thống Nhất, Thủ đô Hà Nội. Đây là “Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” thứ hai hai đơn vị đồng hành trong năm 2025, sau sự kiện được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 5 năm nay.

5 giờ trước Đời sống

Kết quả không ngờ của Hương Giang tại Miss Universe 2025

Kết quả không ngờ của Hương Giang tại Miss Universe 2025

Còn hơn 1 tháng nữa Hương Giang mới dự thi Miss Universe nhưng những diễn biến bên lề khiến fan sắc đẹp "đứng ngồi không yên".

12 giờ trước Showbiz

Cận cảnh lốc xoáy quét qua nhà dân ở Hưng Yên

Cận cảnh lốc xoáy quét qua nhà dân ở Hưng Yên

Trận lốc xoáy ở xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng để lại hậu quả nặng nề. Sức càn quét của luồng khí xoay tròn được camera nhà dân ghi lại.

12 giờ trước Đời sống

Địa chấn tại Champions League

Địa chấn tại Champions League

Rạng sáng 1/10, Galatasaray đánh bại Liverpool 1-0 ở vòng phân hạng Champions League.

12 giờ trước Bóng đá

Các khu vực nào có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất?

Các khu vực nào có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất?

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 10, trong 06 giờ tới, tại nhiều địa phương có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

1 ngày trước Đời sống

Hầm chung cư thành bể nước, xe máy ngập không thấy hình dạng

Hầm chung cư thành bể nước, xe máy ngập không thấy hình dạng

Sau những trận mưa như trút từ đêm 29/9, một chung cư mini ở phường Bắc Từ Liêm, Hà Nội ngập nặng, toàn bộ xe máy để dưới hầm chìm trong nước.

1 ngày trước

Chàng trai trẻ Phạm Văn Cường ngày càng khẳng định tên tuổi tại các giải đấu bóng chuyền

Chàng trai trẻ Phạm Văn Cường ngày càng khẳng định tên tuổi tại các giải đấu bóng chuyền

Không tập luyện chuyên nghiệp nhưng chàng trai trẻ Phạm Văn Cường (sinh năm 2000, quê Đắk Lắk) lại thi đấu thành công ở các giải phong trào tại nhiều tỉnh thành và được rất nhiều người yêu mến.

1 ngày trước Đời sống

9 sai lầm khi vệ sinh khiến cơ thể bạn "bốc mùi"

9 sai lầm khi vệ sinh khiến cơ thể bạn "bốc mùi"

Những điều tinh tế sau đây trong thói quen hàng ngày của bạn có thể khiến bạn có mùi khó chịu.

1 ngày trước Mẹo vặt

Thực hư chuyện bồi thường 2 tỷ đồng vụ cháu bé làm hỏng thang máy

Thực hư chuyện bồi thường 2 tỷ đồng vụ cháu bé làm hỏng thang máy

Sau sự việc, Trưởng Ban Quản trị tòa nhà cho biết: “Vụ việc rất đáng tiếc. Các thang hỏng đang được đánh giá để sửa chữa, tuy nhiên việc bồi thường 2 tỷ là thông tin thất thiệt”.

2 ngày trước Đời sống

Khung cảnh hoang tàn nơi cơn bão số 10 quét qua

Khung cảnh hoang tàn nơi cơn bão số 10 quét qua

Bão số 10 kèm mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

2 ngày trước Đời sống