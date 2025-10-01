Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Kết quả không ngờ của Hương Giang tại Miss Universe 2025

07:44 01/10/2025
Còn hơn 1 tháng nữa Hương Giang mới dự thi Miss Universe nhưng những diễn biến bên lề khiến fan sắc đẹp "đứng ngồi không yên".

Mới đây, một fanpage chuyên về sắc đẹp quốc tế với gần 900 nghìn lượt theo dõi đã công bố bảng xếp hạng dự đoán ứng cử viên tiềm năng tại Miss Universe 2025. Điều khiến cộng đồng fan nhan sắc Việt bất ngờ hơn cả chính là Hương Giang được dự đoán sẽ nắm vị trí số 1, vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh đến từ Mexico, Chile, Bờ Biển Ngà hay Thái Lan.

Bảng xếp hạng các đại diện Miss Universe trước thềm cuộc thi diễn ra thu hút lượt tương tác lớn từ cư dân mạng. Với profile khủng, visual và sắc vóc ấn tượng, Hương Giang được nhiều khán giả quốc tế khen ngợi, cho rằng cô hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh chiếc vương miện Miss Universe.

Dù đây chỉ là bảng dự đoán mang tính Giải trí, nhưng sức hút của Hương Giang ở đấu trường Miss Universe 2025 là không thể phủ nhận. Việc liên tục lọt top trong các BXH quốc tế trước thềm cuộc thi cho thấy cô đang là một trong những ứng viên được theo dõi sát sao nhất.

55656638813215386360840077724844533064232062n Hương Giang được dự đoán sẽ đăng quang Miss Universe 2025

Một trong những yếu tố giúp Hương Giang được đánh giá là ứng cử viên nặng ký tại Miss Universe 2025 chính là nền tảng truyền thông vững chắc. Hiện tại, cô sở hữu lượng fan hùng hậu cùng hơn 4 triệu lượt theo dõi trên Instagram – con số cao nhất trong số các thí sinh đã được công bố.

Ở Miss Universe, sức ảnh hưởng truyền thông luôn là "vũ khí" quan trọng, không ít nhan sắc từng tiến sâu nhờ câu chuyện truyền cảm hứng và khả năng kết nối mạnh mẽ trên mạng xã hội. Với Hương Giang, hành trình vượt qua định kiến, dám sống thật và tỏa sáng bằng chính năng lực của mình chính là "thương hiệu cá nhân" đầy sức nặng mà cô mang đến đấu trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Hương Giang còn khẳng định chuyên môn của mình khi lấn sân sang vai trò nhà sản xuất, đồng hành cùng loạt chương trình truyền hình thực tế và các cuộc thi nhan sắc như Miss International Queen Vietnam, The Next Gentleman, The New Mentor, Miss Universe Vietnam 2024 hay Hoa hậu Việt Nam 2024. Việc liên tục đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, kết hợp với kinh nghiệm trình diễn dày dạn trên sàn catwalk đã tạo cho cô bản lĩnh vững vàng và sự tự tin cần thiết để bước vào đấu trường Miss Universe.

495838177245396254756276105175621062573884525n Hương Giang đang là thí sinh có lượt follow Instagram cao nhất

Mới đây, ông Valentin Trần - Chủ tịch Miss Universe Vietnam đã có những chia sẻ thu hút sự chú ý khi nhắc đến đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 73. Theo đó, chủ tịch cuộc thi cho biết sẽ làm việc chung, hỗ trợ về hình ảnh, truyền thông cho Hương Giang để sang Bangkok dự thi.

Về khả năng chuyên môn và kinh nghiệm của đại diện lần này, ông Valentin Trần không lo lắng, thậm chí khẳng định: "Mục tiêu của tôi là tìm ra thí sinh mạnh nhất để đến Bangkok dự thi. Từ khi nắm được bản quyền và tổ chức Miss Universe Vietnam, tôi luôn đặt mục tiêu là Việt Nam sẽ có kết quả cao nhất ở cuộc thi quốc tế. Tôi rất vui vì đã chọn được Hương Giang".

Bên cạnh đó, ông Valentin Trần cho biết Hương Giang đang chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng chinh chiến tại Miss Universe 2025. Ông không tiết lộ nhiều hơn mà chỉ mong khán giả tiếp tục theo dõi và ủng hộ Miss Universe Vietnam trong chặng hành trình sắp tới.

504280542247314995897735301387694994057618845n Hương Giang nhận đươc nhiều kỳ vọng của fan sắc đẹp tại Miss Universe lần thứ 74

Liên Hoa

