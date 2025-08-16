Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Showbiz

Sơn Tùng M-TP chính thức lộ diện giữa bão drama: Đẹp trai như "soái ca" sơ mi trắng, mời cả trăm người gặp mặt ở resort hạng sang

20:35 16/08/2025
Sơn Tùng M-TP đã chính thức xuất hiện công khai sau nhiều ngày là tâm điểm MXH.

Chiều tối 16/8, Sơn Tùng M-TP vừa xuất hiện tại SKYMEET Fansign #3 Đà Nẵng. Đây là sự kiện công khai đầu tiên Sơn Tùng lộ diện giữa bão drama. Thời gian này, nam ca sĩ liên tục trở thành tâm điểm MXH, từ đồn đoán tình cảm bị khơi lại cho đến ồn ào bị truy thu thuế. Mọi động thái của Sơn Tùng luôn được khán giả quan tâm hết mực. Do đó, tâm điểm đổ về sự kiện fansign thứ 3 của Sơn Tùng. 

Không gian sự kiện fansign sang chảnh của Sơn Tùng ở Đà Nẵng: 

5339231631222337646320895017153833938228990101n
5349914741222511934142024021952902297591852132n
533069349122251193012202402156056196506663159n

Sự kiện được tổ chức riêng, giới hạn cho 120 người fan may mắn. Sơn Tùng và BTC SKYMEET chọn 1 resort hạng sang ở Đà Nẵng, trang trí không gian cực lộng lẫy, phù hợp với mùa hè. Từ sớm, khuôn viên sự kiện đã ngập tràn không khí háo hức. Các SKY xếp hàng check-in từ 2 giờ chiều. Điểm nhấn của sự kiện là lightstick "bé Mây" khổng lồ cao 4m, khu vực DIY tranh vỏ sò - nơi mỗi SKY gửi gắm thông điệp yêu thương đến thần tượng. 

Khi ánh hoàng hôn bắt đầu phủ xuống bờ biển, tiếng nhạc dần vang lên báo hiệu khoảnh khắc đặc biệt. Sơn Tùng M-TP xuất hiện trong trang phục trắng trẻ trung, rạng rỡ giữa tiếng hú hét của SKY. Nam ca sĩ điển trai như "soái ca" sơ mi trắng. Không còn hóa hoàng tử như fansign trước tại TP.HCM, lần này Sơn Tùng ăn diện đơn giản, năng động hơn nhưng vẫn "tuyệtr đối điện ảnh". Sơn Tùng vừa bước ra sân khấu, cả khán đài đã bùng nổ bởi năng lượng của 120 fan "phú ông, phú bà". 

53480970011736060781246303642682473424972615n Sơn Tùng chính thức xuất hiện
53379206411736060047913047013040877924744429n Visual cực điển trai
53309667911736060681246318989581044410599382n Sơn Tùng ăn vận đơn giản mà khí chất

Không bận tâm đến drama, Sơn Tùng rạng rỡ, tràn đầy khí chất. Câu đầu tiên anh gửi đến SKY là "Tùng nhớ và yêu các bạn lắm!". Những cánh tay giơ cao với lightstick sáng rực đã tạo nên biển ánh sáng lung linh chào đón nghệ sĩ. Sau phần giao lưu trên sân khấu, Sơn Tùng bắt đầu phần giao lưu ký tặng trực tiếp với từng SKY. Không khí sự kiện càng trở nên ấm áp khi mỗi fan được gặp thần tượng ở khoảng cách gần, trao đổi những tâm tư nguyện vọng của mình và nhận chữ ký cùng lời chúc từ nam ca sĩ.

photo2025 08 1620 17 41 Câu đầu tiên anh gửi đến SKY là "Tùng nhớ và yêu các bạn lắm!"

Sau SKYMEET, fan Sơn Tùng lại càng thêm mong ngóng thần tượng comeback. Hiện người hâm mộ chỉ "manifest" Sơn Tùng nổ thông tin comeback, album hoặc tour mới. Chắc chắn sẽ bùng nổ làng nhạc. 

Tuyết Anh

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/son-tung-m-tp-chinh-thuc-lo-dien-giua-bao-drama-dep-trai-nhu-soai-ca-so-mi-trang-moi-ca-nghin-nguoi-gap-mat-o-resort-hang-sang-a562715.html
Cùng chủ đề
Em gái Trấn Thành bị soi hint "chứng minh danh phận" với 1 Anh Trai Say Hi Showbiz
Em gái Trấn Thành bị soi hint "chứng minh danh phận" với 1 Anh Trai Say Hi

Cặp đôi này ngày càng lộ nhiều hint nghi vấn đang có mối quan hệ đặc biệt.

Hóng drama "quên cảm ơn" của 2 "em gái Vbiz" đình đám: Sự thật là gì? Showbiz
Hóng drama "quên cảm ơn" của 2 "em gái Vbiz" đình đám: Sự thật là gì?

Drama giữa 2 mỹ nhân này khiến dân mạng bàn tán rôm rả mấy ngày qua.

Ai là sao hạng A ở Vbiz: Giới chuyên môn lên tiếng! Showbiz
Ai là sao hạng A ở Vbiz: Giới chuyên môn lên tiếng!

Là một danh xưng đắt giá và ít ai dám tự nhận, sao hạng A giờ đây trở thành tâm...

Mồi lửa khiến loạt phốt của TikToker 'lan nhanh hơn cả cháy rừng' Showbiz
Mồi lửa khiến loạt phốt của TikToker 'lan nhanh hơn cả cháy rừng'

Thuật toán nền tảng ưu tiên đẩy nội dung gây tranh cãi, trong khi tâm lý hùa theo của dân...

'Tài sản' của Hoa hậu Bảo Ngọc khi thi Miss World Showbiz
'Tài sản' của Hoa hậu Bảo Ngọc khi thi Miss World

Nếu trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73, Hoa hậu Bảo Ngọc sở hữu nhiều...

TikToker triệu fan bị 'bóc phốt', nằm trong danh sách đen của agency Showbiz
TikToker triệu fan bị 'bóc phốt', nằm trong danh sách đen của agency

Những tranh cãi về thái độ và cách làm việc thiếu chuyên nghiệp với các đơn vị truyền thông khiến...

Mới cập nhật
Những khung hình đầy kiêu hãnh của buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa trắng trời

Những khung hình đầy kiêu hãnh của buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa trắng trời

7 giờ trước Đời sống

Những nhịp chân hùng tráng tại buổi tổng hợp luyện cho đại lễ 2/9

Những nhịp chân hùng tráng tại buổi tổng hợp luyện cho đại lễ 2/9

13 giờ trước Đời sống

Viêm Nang Lông: Nguyên Nhân, Triệu Chứng & Cách Điều Trị Hiệu Quả

Viêm Nang Lông: Nguyên Nhân, Triệu Chứng & Cách Điều Trị Hiệu Quả

16 giờ trước Bệnh thường gặp

Hành trình triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao, mua bán hơn 300.000 tài khoản cá nhân để chiếm đoạt tài sản

Hành trình triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao, mua bán hơn 300.000 tài khoản cá nhân để chiếm đoạt tài sản

18 giờ trước Pháp luật

Em gái Trấn Thành bị soi hint "chứng minh danh phận" với 1 Anh Trai Say Hi

Em gái Trấn Thành bị soi hint "chứng minh danh phận" với 1 Anh Trai Say Hi

18 giờ trước Showbiz

Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử của ông Trump và ông Putin

Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử của ông Trump và ông Putin

18 giờ trước Đời sống

Cổ đông nói gì về chuyện lạm quyền ở Công ty SMC?

Cổ đông nói gì về chuyện lạm quyền ở Công ty SMC?

1 ngày trước Tin tức 24h

Hướng dẫn chi tiết: Mua vé số toàn quốc qua điện thoại trong 2025

Hướng dẫn chi tiết: Mua vé số toàn quốc qua điện thoại trong 2025

1 ngày trước Đời sống

Lịch trình chi tiết lễ diễu binh, diễu hành; danh sách các điểm bắn pháo hoa Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Lịch trình chi tiết lễ diễu binh, diễu hành; danh sách các điểm bắn pháo hoa Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

2 ngày trước Đời sống

Hóng drama "quên cảm ơn" của 2 "em gái Vbiz" đình đám: Sự thật là gì?

Hóng drama "quên cảm ơn" của 2 "em gái Vbiz" đình đám: Sự thật là gì?

2 ngày trước Showbiz